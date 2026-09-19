Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

Estefani, conocida como "La Barbie de la Alianza" era creadpra de contenido en redees sociales donde presumía lujos y dinero pero la detuvieron con armas y drogas junto a cómplices Foto: Redes sociales

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Estefani “N”, conocida en redes sociales como “La Barbie de la Alianza”, fue detenida en Monterrey junto con otras dos personas luego de que autoridades localizaron presunta droga, cargadores para armas largas y teléfonos celulares en el automóvil donde viajaban. La creadora de contenido, de 31 años, era investigada por su probable relación con diversos hechos ilícitos y fue señalada como presunta integrante o líder de un grupo delictivo.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, Nuevo León. Los agentes interceptaron un Nissan V-Drive particular en el que viajaban Estefani “N”, una joven identificada como Melany “N”, de 18 años, y un hombre de 38 años.

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La información sobre el acompañante presentó dos identificaciones: en los primeros reportes fue mencionado como Javier “N”, mientras que otros datos oficiales lo ubicaron como Alfredo Eleazar “N”, alias “El Black” o “Javier”. Las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario por su presunta vinculación con actos violentos en la zona norte del municipio.

Durante la revisión del vehículo, los elementos de seguridad aseguraron siete cargadores para armas largas, más de 130 envoltorios con presunta cocaína y marihuana, así como varios teléfonos celulares. Los tres detenidos y el material decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica.

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La creadpora de contenido fue detemnida junto a un hombre y otra mujer con drogas y armas Foto: Autoridades de Monterrey

La captura ocurrió en San Bernabé, al norte de Monterrey

Estefani “N” era reconocida en plataformas digitales por difundir videos sobre su vida cotidiana, organizar tandas y mostrar préstamos de dinero. En sus perfiles también compartía imágenes de remodelaciones de su casa, ubicada en la zona norte de Monterrey, además de publicaciones con dinero en efectivo, vehículos y artículos de marcas comerciales.

El sobrenombre de “La Barbie de la Alianza” surgió por la presencia recurrente de referencias a la muñeca Barbie en sus fotografías y videos. El color rosa predominaba en ropa, accesorios, automóviles y otros objetos que aparecían en sus publicaciones, acompañados en ocasiones por la palabra “Barbie”.

En la descripción de una de sus redes sociales se leía: “Sé lo que quieras ser. I’m a BARBIE GIRL”. La frase se relacionaba con la imagen que proyectaba ante sus seguidores, donde mostraba cadenas de oro, ropa de marca, camionetas y otros artículos de alto valor.

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Los presuntos vendedores de drogas fueron encontrados con marihuana y tusi Foto: Autoridades de Monterrey

También era identificada como “Fanny La Reylop”. Su actividad en redes le habría permitido reunir más de 65 mil seguidores en Facebook, donde difundía fotografías y videos en los que aparecía junto a autos particulares, camionetas y dinero.

Las autoridades investigaban sus posibles vínculos delictivos

La investigación contra Estefani “N” se centraba en su presunta relación con un grupo delictivo y con hechos ilícitos aún no detallados por las autoridades. Los indicios asegurados durante la intervención formaban parte de las líneas de investigación que serían analizadas por el Ministerio Público.

La mujer viajaba con Melany “N”, de 18 años, y con Alfredo Eleazar “N”, señalado como “El Black”. De acuerdo con la información oficial difundida tras la captura, el hombre habría tenido una posición de liderazgo dentro de una estructura delictiva que operaba en la zona norte de Monterrey.

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El aseguramiento de cargadores para armas largas, dosis de presunta droga y equipos de comunicación abrió una indagatoria sobre la posible participación de los detenidos en actividades relacionadas con narcomenudeo, violencia o distribución de sustancias. Las autoridades no precisaron qué delito se les imputaría ni si existían órdenes de aprehensión previas en su contra.

Antes de su arresto, una de las últimas publicaciones atribuidas a Estefani “N” incluyó la frase: “El que esté libre de pecado, ¡que tire la primera piedra!”. Esa publicación circuló después de que se conoció su captura en la colonia San Bernabé.

La creadora de contenido había utilizado sus perfiles para presentar un estilo de vida asociado con bienes costosos y préstamos de dinero. Las imágenes mostraban ropa, accesorios, vehículos y remodelaciones domésticas, mientras que sus publicaciones personales mantenían una estética marcada por tonos rosas y referencias a Barbie.

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Las autoridades trasladaron a los tres detenidos ante el Ministerio Público Federal junto con los objetos asegurados en el Nissan V-Drive. La autoridad ministerial revisaría la procedencia de la presunta droga, los cargadores para armas largas y los teléfonos celulares para establecer si existían elementos para vincularlos a proceso.