Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero: aseguran más de 10 toneladas de químicos, informa Harfuch

Fuerzas federales localizaron y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero. (X @OHarfuch)

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Fuerzas federales y autoridades estatales localizaron, desmantelaron e inutilizaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera coordinada por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades de ambos estados.

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De acuerdo con el funcionario, las acciones se desarrollaron en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

Los puntos fueron identificados como instalaciones empleadas por grupos criminales para actividades relacionadas con la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante las labores de desmantelamiento, las autoridades fueron atacadas con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, el operativo continuó hasta concretar la inutilización de los cuatro laboratorios.

(X @OHarfuch)

Aseguran toneladas de precursores y equipo industrial

En los cuatro puntos intervenidos fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de una importante cantidad de equipo utilizado para los procesos de producción de drogas sintéticas.

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El reporte difundido por García Harfuch señala el aseguramiento de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores de mil litros, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial.

La intervención ocurrió en zonas utilizadas para instalar este tipo de infraestructura debido a las condiciones de aislamiento y difícil acceso que pueden ofrecer para las actividades clandestinas.

El secretario de Seguridad señaló que la destrucción de estos centros de producción tiene como objetivo afectar la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al impedir que continúen utilizando las instalaciones para fabricar drogas sintéticas.

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“Cada laboratorio desmantelado reduce la capacidad de producción de droga y afecta directamente la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales”, afirmó el funcionario en la publicación con la que informó sobre el operativo.

Los operativos se realizaron en Carácuaro, Michoacán, y en Zirándaro y Coahuayutla, Guerrero. (x @OHarfuch)

La acción también forma parte de una estrategia federal que busca atacar no solamente los cargamentos de droga terminada, sino la infraestructura utilizada para producirla.

Guerrero, punto recurrente de operativos contra laboratorios

Los municipios de Zirándaro y Coahuayutla, en Guerrero, ya habían sido escenario de operativos similares durante septiembre.

El pasado 6 de septiembre, fuerzas federales localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en esos dos municipios. Uno se encontraba en Coahuayutla de José María Izazaga y dos más en Zirándaro de los Chávez.

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En aquella operación fueron asegurados más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores, recipientes industriales y tanques de gas.

Las autoridades indicaron entonces que las instalaciones se encontraban en zonas de difícil acceso y que la operación fue resultado de la coordinación entre la SSPC, Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas fueron aseguradas y destruidas durante las acciones. (X @OHarfuch)

Los antecedentes muestran que la región de Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero continúa siendo objeto de operativos dirigidos contra infraestructura relacionada con la producción de drogas sintéticas.

Más de 2 mil 700 laboratorios inhabilitados

El nuevo operativo se suma a las acciones que el gobierno federal reporta desde el inicio de la actual administración para afectar la capacidad de producción de drogas sintéticas.

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En agosto, García Harfuch informó que el Ejército y la Secretaría de Marina habían inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

El funcionario también reportó entonces el aseguramiento de aproximadamente 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de sustancias y precursores químicos.

Según los datos presentados por el secretario, estas acciones forman parte de un cambio en la estrategia de seguridad para atacar las cadenas de suministro, infraestructura, logística y recursos financieros de las organizaciones criminales, además del aseguramiento de drogas terminadas.

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En el caso más reciente, la intervención en Carácuaro, Zirándaro y Coahuayutla estuvo acompañada por una agresión armada contra los elementos de seguridad.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas a raíz de este operativo ni identificaron públicamente al grupo criminal al que pertenecerían los laboratorios. Las investigaciones deberán establecer quiénes operaban las instalaciones y determinar si existen responsables vinculados con su funcionamiento.

La SSPC destacó que, pese al ataque registrado durante las labores, las fuerzas federales continuaron con el despliegue hasta inutilizar los cuatro centros clandestinos.