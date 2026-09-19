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América prepara fiesta a lo grande previo al Clásico Nacional en el Estadio Banorte: podrás conocer a Kevin Álvarez

El conjunto azulcrema dio a conocer el programa que tendrá preparado para sus aficionados antes del duelo ante Chivas

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.
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Este sábado 19 de septiembre, el Club América y las Chivas de Guadalajara volverán a encontrarse en una nueva edición del Clásico Nacional, esta vez por la Jornada 9 del Apertura 2026. Y mientras los dos equipos se preparan para uno de los partidos más esperados de la temporada, el conjunto azulcrema también tiene lista una celebración especial para sus aficionados.

Con motivo de las Fiestas Patrias, el América preparó una serie de actividades dentro y fuera del Estadio Banorte, con música regional, mariachi, folclor mexicano y dinámicas con algunos de sus jugadores. Por ello, quienes acudan al inmueble podrán llegar con anticipación y disfrutar de la fiesta antes del silbatazo inicial.

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¿Qué actividades habrá previo al Clásico Nacional?

(@ClubAmerica / X)
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A través de sus redes sociales, el América dio a conocer el programa que preparó para la previa del partido. Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas, por lo que el club recomendó a sus aficionados llegar con anticipación para disfrutar del itinerario.

A las 18:00 horas habrá DJ y música regional en la explanada Tlalpan. Desde esa misma hora, los aficionados podrán acudir a la tienda oficial AmeShop, ubicada en las inmediaciones del estadio, para comprar y personalizar su jersey con diseños relacionados a las Fiestas Patrias.

Media hora más tarde, a las 18:30 horas, la explanada Insurgentes contará con mariachi y folclor mexicano.

Posteriormente, a las 19:00 horas, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a Kevin Álvarez durante un Meet and Greet en la AmeShop.

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Dentro del estadio también habrá actividades antes del comienzo del partido. A las 19:00 horas, el DJ Deafny se presentará en la cancha, mientras que también se repartirán sombreros para que los aficionados puedan sumarse a la celebración mexicana.

A las 20:15 horas se realizará un reconocimiento a Israel Reyes.

(@ClubAmerica / X)
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Finalmente, antes del silbatazo inicial, Karime, talento de la comunidad mazahua, será la encargada de interpretar el Himno Nacional.

El partido entre América y Chivas comenzará a las 21:00 horas.

¿Qué habrá durante el medio tiempo del América vs Chivas?

(@ClubAmerica / X)
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La celebración continuará durante el descanso del encuentro. Para el medio tiempo, el América tiene contemplada una presentación de mariachi y baile regional.

De esta manera, el club busca acompañar la celebración del Clásico Nacional con diferentes elementos relacionados con las Fiestas Patrias.

Kevin Álvarez será baja para el Clásico Nacional

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque el programa de actividades contempla un Meet and Greet con Kevin Álvarez, el defensor no estará disponible para disputar el encuentro ante Chivas.

El lateral derecho sufrió un golpe en el pie derecho durante el entrenamiento del martes, situación que lo mantuvo alejado de las prácticas durante el resto de la semana.

El cuerpo técnico esperaba contar con él para el Clásico Nacional, pero finalmente no logró recuperarse a tiempo. De esta forma, Kevin Álvarez quedó descartado para el partido y Guillermo Almada tendrá que buscar una alternativa para ocupar el costado derecho de la defensa.

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