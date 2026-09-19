México

Clara Brugada viajará a Estados Unidos por invitación del alcalde de Nueva York, estas son las razones de su gira

El Congreso capitalino aprobó el viaje de la jefa de gobierno

La mandataria señaló que presentará las acciones implementadas en la Ciudad de México en vivienda social durante un foro con otros alcaldes del mundo. (Foto: Gob. CDMX)
La mandataria señaló que presentará las acciones implementadas en la Ciudad de México en vivienda social durante un foro con otros alcaldes del mundo. (Foto: Gob. CDMX)
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Clara Brugada viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el Foro Urban 20, U20 2026. El pasado 17 de septiembre anunció que solicitó permiso al Congreso de la Ciudad de México para realizar esta gira de trabajo, el cual ya fue aprobado.

La mandataria capitalina informó que su asistencia al encuentro está programada para el domingo 20 de septiembre y que prevé regresar a la Ciudad de México el lunes 21, por su parte, el Congreso autorizó que la mandataria salga del país del 19 al 21 de septiembre. Durante la gira, Brugada expondrá políticas públicas de su administración en vivienda social, recuperación del espacio público, agua, medio ambiente y combate a las desigualdades territoriales.

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El permiso aprobado por los legisladores estableció que Brugada deberá entregar un informe sobre las actividades realizadas en Nueva York. El documento tendrá que remitirse al Congreso local y difundirse de manera pública en un plazo máximo de 15 días naturales después de su regreso a México.

La solicitud fue presentada luego de que Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, invitara a Clara Brugada a participar en las discusiones del U20. La mandataria explicó que acudirá al foro para compartir experiencias de la capital y conocer las medidas desarrolladas en otras ciudades.

El Congreso autorizó la salida de Clara Brugada a Estados Unidos

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 18 de septiembre el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que avaló la salida de Brugada del territorio nacional.

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La Mesa Directiva dio lectura al dictamen durante una sesión ordinaria. La autorización contempló la participación de la jefa de Gobierno en la Cumbre de Alcaldes del Urban 20, que tendrá sede en Nueva York.

La gira, de acuerdo a lo informado por el congreso, se realizará entre el 19 y el 21 de septiembre. La asistencia de Brugada al foro está prevista para el domingo 20, mientras que su regreso a la capital mexicana será el lunes 21 de septiembre.

Clara Brugada al habla desde un podio de madera con el escudo de Estados Unidos Mexicanos frente a dos micrófonos
(Presidencia )

El Urban 20 reúne a ciudades para llevar propuestas al G20

El Urban 20, conocido como U20, es un espacio de diplomacia urbana que reúne a alcaldes, alcaldesas y representantes de grandes ciudades. El mecanismo busca que las metrópolis planteen prioridades y recomendaciones ante los gobiernos nacionales que participan en el G20.

La edición de 2026 contará con representantes de 38 ciudades de América, Europa, Asia y África. Las reuniones permitirán discutir políticas urbanas y medidas ante asuntos compartidos por los principales centros metropolitanos.

El foro abordará vivienda digna y asequible, sinhogarismo, acción frente al cambio climático, sostenibilidad, resiliencia urbana, protección de las comunidades migrantes y movilidad humana.

La agenda también incluirá la crisis de los cuidados y las desigualdades que persisten en las ciudades. Brugada sostuvo que esos asuntos forman parte de los problemas que enfrentan las metrópolis en distintas regiones del mundo.

“Vamos a acudir a esta reunión que va a tocar los temas más importantes de la agenda de ciudades y metrópolis”, afirmó la jefa de Gobierno al explicar los motivos de su viaje.

Brugada expondrá políticas de vivienda, agua y espacio público

La mandataria señaló que presentará las acciones implementadas en la Ciudad de México en vivienda social. El tema formará parte de los debates del U20 sobre alternativas para ampliar el acceso a hogares asequibles y atender el sinhogarismo.

Brugada también expondrá la experiencia capitalina en la recuperación del espacio público. La administración local incluirá ese rubro dentro de las políticas dirigidas a reducir brechas entre las distintas zonas de la ciudad.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

La política hídrica y medioambiental será otro de los asuntos que la jefa de Gobierno llevará a Nueva York. El encuentro abordará medidas de sostenibilidad y respuesta ante los efectos del cambio climático en las zonas urbanas.

La titular del Ejecutivo local indicó que la visita no solo buscará presentar los programas de la capital. También servirá para conocer las medidas aplicadas por otros gobiernos locales frente a problemas similares.

“Como sabemos hay mucho que aprender, pero también esta ciudad históricamente ha dado siempre buenas experiencias a nivel mundial”, dijo Brugada. La jefa de Gobierno añadió que la tarea será compartir esas acciones y aprender de otras ciudades.

La mandataria afirmó que la Ciudad de México mantendrá trabajo directo en el territorio, al tiempo que buscará participar en espacios internacionales. “La Ciudad de México tiene los pies en el territorio, en nuestro gobierno, pero la voz de la ciudad y su mirada siempre abiertas al mundo”, expresó.

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