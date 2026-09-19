Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

Ataque armado en deportivo de Chiapas, deja un saldo de tres personas muertas (especial)

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Un ataque armado registrado la noche del viernes 18 de septiembre en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejó tres personas muertas y tres más heridas, entre ellas un menor de edad que recibió un disparo en la cabeza.

La agresión ocurrió en un espacio deportivo ubicado en la zona norte-poniente de la capital chiapaneca, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar.

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De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían llegado a bordo de varias motocicletas y después de realizar las detonaciones escaparon del lugar.

Tres personas murieron tras la balacera

Ataque armado Chiapas herido un menor tres muertos (especial)

El saldo establecido por distintos reportes fue de tres personas sin vida. Los cuerpos quedaron en las inmediaciones de la cancha y posteriormente fueron levantados por el personal del Servicio Médico Forense y trasladados a sus oficinas para hacer la necropsia de ley.

Entre los lesionados se encuentra un menor de edad, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La segunda persona lesionada presentaba una herida en la mano, pero rechazó ser trasladada a un hospital. En tanto, el tercer herido sufrió una lesión en el hombro, por lo que tuvo que ser trasladado a un nosocomio de la zona.

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Despliegan operativo tras ataque en Las Granjas

Después de la balacera, elementos de seguridad acudieron a la cancha y acordonaron la zona para evitar la alteración de los indicios.

En el lugar de los hechos, se dio la presencia de más de 15 patrullas en los alrededores, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta las primeras horas de este sábado no se habían dado a conocer públicamente las identidades de las víctimas ni se había establecido de manera oficial el móvil del ataque.

Fiscalía busca a los responsables

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó las acciones en sus cuentas oficiales. Crédito: Facebook - Jorge Luis Llaven Abarca i

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició una carpeta de investigación y ordenó el despliegue de un grupo especializado de agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como personal de la Fiscalía contra Homicidios y de Asuntos Estratégicos.

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El funcionario señaló que las autoridades trabajarían para identificar y localizar a los responsables y que posteriormente se darían a conocer avances de las investigaciones.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, informó que instruyó a las instituciones de seguridad para atender de manera inmediata los hechos ocurridos en la colonia Las Granjas.

“He instruido a las instituciones de seguridad para que brinden atención inmediata respecto a los hechos delictivos ocurridos en la colonia Las Granjas, a fin de dar con los responsables. En breves momentos, el Gabinete de Seguridad dará detalles de lo ocurrido. Tengan la certeza de que actuaremos con cero impunidad y con todo el peso de la ley”, señaló el mandatario estatal en un mensaje difundido en redes sociales.

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El ataque ocurrió apenas una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara desde Tuxtla Gutiérrez una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas, al comparar diciembre de 2024 con agosto de 2026. De acuerdo con los datos expuestos entonces, el promedio pasó de 2.5 a 0.9 víctimas diarias.

La investigación continúa abierta y las autoridades deberán determinar cómo ocurrió la agresión, establecer el móvil y ubicar a los responsables.