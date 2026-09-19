Isaac del Toro y la delegación mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

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El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026 comenzará este domingo 20 de septiembre en Canadá y contará con participación mexicana en las distintas pruebas del programa, que se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre.

La delegación nacional tendrá como principal representante a Isaac del Toro, quien afrontará el certamen después de una destacada participación en el Mundial de 2025. En aquella edición consiguió el quinto lugar en la contrarreloj individual élite varonil, con un tiempo de 52:26.89 minutos, mientras que en la prueba de ruta terminó en la séptima posición, con un registro de 6:28:07 horas.

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Además, el mexicano llegará a Montreal con conocimiento del recorrido que será utilizado para las pruebas de ruta, luego de conquistar recientemente el Gran Premio Ciclista de Montreal 2026, donde se impuso al francés Paul Seixas.

¿Quiénes representarán a México en el Mundial de Ciclismo de Ruta?

(Conade)

México tendrá participación en las categorías élite, Sub-23 y júnior, además de contar con representación en la contrarreloj por equipos de relevo mixto.

Élite varonil

Eder Frayre

Isaac del Toro

Edgar Cadena

Ulises Castillo

Carlos García

Antonio Escárcega

Tomás Aguirre

Élite femenil

Romina Hinojosa

Yareli Salazar

Andrea Fregoso

Sara Roel

Sub-23 varonil

Sebastián Ruiz

Said Cisneros

Leo Cisneros

José Juan Prieto

José Antonio Prieto

Michael Zárate

Sub-23 femenil

Mayte Zamudio

Fernanda Zárate

Gissel Borrón

Atzi Paola

Contrarreloj por equipos, relevo mixto

Romina Hinojosa

Andrea Fregoso

Yareli Salazar

Edgar Cadena

Sebastián Ruiz

Tomás Aguirre

Ulises Castillo y Mayte Zamudio serán suplentes.

Júnior femenil

Nabyenka Bareño

Natalia Pineda Soto

Gaetana Alhach Sjogren

Júnior varonil

José Emilio Rodríguez Delgado

Daniel Santiago Moreno García

Omar Andrade Fernández

¿Cuándo comienza el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026?

(Conade)

La competencia reunirá a cerca de mil ciclistas de 100 países, quienes competirán por 13 títulos mundiales en las pruebas de contrarreloj individual, carreras en ruta y relevo mixto.

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Las actividades comenzarán el domingo 20 de septiembre con las contrarrelojes individuales de las categorías élite femenil y varonil. El lunes se disputarán las pruebas Sub-23, mientras que el martes será el turno del relevo mixto y las contrarrelojes júnior.

Las carreras en ruta comenzarán el jueves 24 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 27, cuando se disputará la prueba élite varonil que cerrará el programa.

¿Cómo serán las rutas del Mundial en Montreal?

(Conade)

De acuerdo con información de la Conade, las contrarrelojes individuales élite tendrán un recorrido de 39.2 kilómetros, con 220 metros de desnivel positivo.

El trayecto partirá de Avenue du Parc y concluirá en el Parque Jeanne-Mance, además de pasar por algunos puntos emblemáticos de Montreal, entre ellos el Circuito Gilles-Villeneuve.

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Para las pruebas de ruta, uno de los principales desafíos será el Circuito Mont-Royal, que tiene 13.4 kilómetros y 269 metros de desnivel positivo. Dentro del recorrido destaca la subida de Voie Camillien-Houde, con 1.67 kilómetros al 7.4 por ciento de inclinación y rampas máximas de 10 por ciento.

La carrera élite femenil tendrá una distancia de 180.4 kilómetros y 2,570 metros de desnivel positivo, mientras que la prueba élite varonil se disputará sobre 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel.

Calendario del Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

(Conade)

Domingo 20 de septiembre

Contrarreloj élite femenil individual.

Contrarreloj élite varonil individual.

Lunes 21 de septiembre

Contrarreloj Sub-23 femenil individual.

Contrarreloj Sub-23 varonil individual.

Martes 22 de septiembre

Contrarreloj por equipos, relevo mixto.

Contrarreloj júnior varonil.

Contrarreloj júnior femenil.

Jueves 24 de septiembre

Carrera Sub-23 femenil.

Carrera júnior varonil.

Viernes 25 de septiembre

Carrera Sub-23 varonil.

Carrera júnior femenil.

Sábado 26 de septiembre

Carrera élite femenil.

Domingo 27 de septiembre

Carrera élite varonil.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026 se disputará durante ocho días y contará con una delegación mexicana integrada por representantes de distintas generaciones, con Isaac del Toro como uno de los principales nombres del equipo nacional.

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