México

¿Cómo usar la canela para cicatrizar plantas y evitar que le salgan hongos?

Si una especie presenta síntomas relacionados con hongos, bacterias u otros problemas, es necesario identificar la causa antes de recurrir a preparados caseros

Manos de una persona utilizando un pulverizador de cristal para rociar agua sobre las hojas de una planta de interior.
Beneficios de aplicar canela en plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La canela se ha convertido en una alternativa popular entre quienes buscan cuidar sus plantas con productos que suelen estar disponibles en casa. En polvo, en rama o preparada como té, puede utilizarse de distintas maneras dentro de la jardinería doméstica.

Uno de sus usos más conocidos está relacionado con las heridas que quedan después de realizar cortes en esquejes, podas o ramas. Al aplicarla sobre estas zonas, puede ayudar a cicatrizar y disminuir el riesgo de pudrición, además de favorecer el desarrollo de nuevas raíces.

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También se le atribuyen propiedades frente a determinados microorganismos y algunas plagas. Sin embargo, para aprovecharla correctamente es importante saber cómo colocarla y evitar que entre en contacto directo con las raicillas, especialmente cuando se utiliza en polvo o en rama.

¿Cómo usar canela para cicatrizar las plantas?

La canela en polvo puede aplicarse directamente sobre los cortes de esquejes, así como en heridas provocadas por podas, rupturas o llagas en las ramas. Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

  • Cicatrizar esquejes: se puede colocar canela en polvo sobre los cortes para ayudar a proteger la herida y estimular el crecimiento de raíces.
  • Proteger heridas: puede espolvorearse sobre cortes realizados durante la poda o sobre ramas que hayan sufrido alguna ruptura.
  • Favorecer el enraizamiento: su aplicación en esquejes puede contribuir al desarrollo de nuevas raíces.

Para utilizarla en el sustrato, basta con distribuir una pequeña cantidad sobre la superficie. Si el ambiente es demasiado húmedo y aparece moho, puede removerse ligeramente con la tierra para conservar una capa en la parte superior.

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Infografía con ilustraciones de una mujer podando plantas, un frasco de canela en polvo y seis recuadros con explicaciones.
Una infografía de Infobae detalla las aplicaciones de la canela para la protección de cortes, la prevención de hongos y el control de plagas en la jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contra hongos y plagas: así puedes aplicarla

Otro de los usos atribuidos a esta especia en la jardinería es como fungicida natural. Al espolvorearla periódicamente sobre el sustrato, puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con hongos tanto en la tierra como en las plantas.

También puede utilizarse como repelente frente a algunas plagas comunes. Entre ellas se encuentran:

  • Hormigas.
  • Ácaros.
  • Mosquitos.
  • Moscas de la fruta.
  • Moscas.
  • Avispas.

En plantas de jardín, también puede ayudar a ahuyentar a depredadores como ardillas, conejos, ratones y ratas, debido a que su olor puede irritar sus mucosas.

Otra alternativa consiste en preparar un té de canela, si se busca utilizarlo como repelente, puede atomizarse sobre la maceta o alrededor de la planta. En caso de emplearlo para el riego, debe diluirse con una mayor cantidad de agua simple.

¿Canela en polvo, en rama o con cáscara de banana?

La especia puede emplearse tanto en polvo como en rama. En este último caso, una opción consiste en dejar secar las ramas utilizadas para preparar café de olla y posteriormente mezclarlas con la tierra o el sustrato.

Sin importar la presentación, es importante mantener cierta distancia respecto a las raíces y evitar que las toque directamente.

Por medio de redes sociales se ha difundido una preparación que combina agua, cáscaras de platano y canela. El procedimiento consiste en dejar varias cáscaras en agua durante 24 a 48 horas y posteriormente agregar una pequeña cantidad de la especia para utilizar el líquido durante el riego.

Esta alternativa permite reutilizar residuos orgánicos y aprovechar el potasio presente en las cáscaras de esta fruta. No obstante, se trata de un complemento y no de un fertilizante completo, por lo que no cubre todas las necesidades nutricionales de las plantas.

Asimismo, si una especie presenta síntomas relacionados con hongos, bacterias u otros problemas, es necesario identificar la causa antes de recurrir a preparados caseros.

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