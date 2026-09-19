México

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

El sencillo de Soda Stereo se volvió un tema de culto a pesar de que las estaciones de radio se negaron a tocarla durante meses

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“Despiértame cuando pase el temblor”. A finales de 1985, la canción de un entonces desconocido trío de rock argentino comenzaba a volverse un mito en una Ciudad de México en ruinas.

El 19 de septiembre de ese año, un sismo de una magnitud de 8.1 destrozó la capital. Miles de personas perecieron bajo los escombros.

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En medio de la zozobra y la incertidumbre, el sencillo del segundo álbum de estudio de Soda Stereo fue adoptado como un himno de resiliencia y esperanza luego del devastador evento.

“Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar del temblor”, adquirió un sentido diferente en el país.

Las estaciones de radio se negaban a programar “Cuando pase el temblor”

Sabo Romo, bajista de Caifanes, recuerda esa época. Durante la primera década de los 2000, VH1 incluyó “Cuando pase el temblor” entre las 100 mejores canciones de los años 80 en español.

Al rememorar su impacto, el músico destacó la conexión que los jóvenes tuvieron a pesar de la poca difusión: “En la radio mucha gente no la quería tocar y se genera un mito callejero, una cosa urbana-callejera alrededor de esta rola”.

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Elías Cervantes, miembro del grupo pop Magneto, subrayó que la canción fue tan masiva que incluso quienes escuchaban otros géneros musicales se sentían identificados. “En esa época, a Soda Stereo lo sentíamos como nuestro”.

La canción formó parte del disco Nada Personal de Soda Stereo

¿De qué habla “Cuando pase el temblor”?

Para el exdirector de Rolling Stone México, Benjamín Salcedo, los acordes y la letra inevitablemente evocaban al fatídico día: “Inmediatamente recordabas esa mañana de septiembre a las 7 de la mañana cuando verdaderamente tembló”.

No obstante, la canción no hablaba de un evento natural, sino de una experiencia vivida por Gustavo Cerati en su adolescencia.

‘Cuando pase el temblor’ fue una de las primeras canciones que salieron, sobre una idea que yo ya tenía, inspirada en paisajes que conocía de chico, del noroeste argentino”, contó en una ocasión sobre cómo surgió la canción.

Aunque la letra hablaba de una experiencia personal, Cerati no era ajeno a la intensa realidad que acontecía en México.

“Al mismo tiempo, no hacía mucho que había ocurrido un terremoto terrible en México. Me impactaba mucho esa noticia y la relacioné con algo totalmente emocional”.

El videoclip de “Cuando pase el temblor”, filmado en Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy, se incluyó en la programación de espacios musicales en la televisión, lo que permitió que Soda Stereo se convirtiera en un fenómeno internacional.

El videoclip de “Cuando pase el temblor”, filmado en Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy, se incluyó en la programación de programas musicales de televisión. (Foto: Andy Cherniavsky)
El videoclip de “Cuando pase el temblor”, filmado en Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy, se incluyó en la programación de programas musicales de televisión. (Foto: Andy Cherniavsky)

El éxito de Soda Stereo en México

Si bien “Cuando pase el temblor” puso en el mapa a Soda Stereo en México, su éxito explotó hasta mediados de 1987. Luego de ofrecer conciertos en distintos países de Sudamérica, la agrupación financió una gira por México.

El 4 de agosto de 1987, Soda Stereo se presentó en la discoteca Magic Circus. Entre el público había jóvenes que años más tarde, inspirados por la calidad de sus temas, formaron agrupaciones que definieron la época más madura del rock mexicano.

Curiosamente, existe una versión en inglés poco conocida de este tema. “When the Shaking Is Past” fue grabada en 1986, al igual que “Juego de seducción” (“Game of Seduction”).

Nunca quedó claro cómo surgió el proyecto, pero se dijo que, durante un viaje a Europa, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti entablaron una buena relación con el DJ inglés Eddie Simmons, quien los llevó a su programa de radio e insistió en la idea.

Manuscrito de Cuando pase el temblor - Gustavo Cerati

Los manuscritos de Cerati

En marzo de 2022, la cuenta oficial de Instagram de Gustavo Cerati compartió un manuscrito de “El temblor”, como inicialmente tituló la canción.

De acuerdo con críticos, el impacto del sencillo no fue fortuito. Nada personal, segundo disco de Soda Stereo, marcó una evolución con respecto a su debut.

Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti tomaron distancia de las canciones alegres y bailables de su álbum homónimo para escribir letras profundas y diseñar un sonido más prolijo.

Esta evolución artística no solo establecería una conexión con México, sino que también se volvería un sello en la discografía del trío argentino.

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