Llega el Festival Oaxaqueñísimos: dónde disfrutar de gastronomía, bebidas y cultura típica de Oaxaca sin salir de la CDMX

El evento llega apenas semanas después de que otros espacios de la capital, como el Complejo Cultural Los Pinos, dedicaran jornadas enteras a la gastronomía oaxaqueña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Centro Cultural El Rule, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, se transformó esta semana en una ventana directa a Oaxaca. La segunda edición del festival Oaxaqueñísimos reúne platillos típicos, artesanías y saberes comunitarios en un recorrido gratuito que promete despertar el apetito y la curiosidad por una de las cocinas más ricas del país.

El evento llega apenas semanas después de que otros espacios de la capital, como el Complejo Cultural Los Pinos, dedicaran jornadas enteras a la gastronomía oaxaqueña. La propuesta confirma el interés creciente de la Ciudad de México por acercar a sus habitantes las tradiciones de los pueblos originarios sin necesidad de viajar hasta el sur del país.

PUBLICIDAD

Secretaría de Cultura CDMX

Fechas y horarios del festival Oaxaqueñísimos

Quienes busquen qué hacer este fin de semana en la capital encuentran en El Rule una opción sin costo: la sede reúne comida tradicional, venta de artesanías y presentaciones artísticas en vivo, todo bajo un mismo techo en el corazón del Centro Histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oaxaqueñísimos se realiza del 17 al 20 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico.

El horario de actividades corre de 10:00 am a 7:00 pm durante los cuatro días. El acceso es completamente gratuito, según confirmó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de su cuenta oficial en la red social X, donde anunció la inauguración de esta segunda edición.

Quienes busquen qué hacer este fin de semana en la capital encuentran en El Rule una opción sin costo: la sede reúne comida tradicional, venta de artesanías y presentaciones artísticas en vivo, todo bajo un mismo techo en el corazón del Centro Histórico.

PUBLICIDAD

Qué ofrece el festival en El Rule

El estado también es conocido como “la tierra de los siete moles”, una referencia a la variedad de salsas que acompañan carnes y aves: desde el mole negro hasta el coloradito y el almendrado. Foto: Gobierno de Oaxaca

La programación de Oaxaqueñísimos combina tres ejes: gastronomía, artesanía y saberes comunitarios. El espacio reúne platillos típicos oaxaqueños junto a puestos de venta de artesanías elaboradas por productores del estado.

A esto se suman demostraciones de saberes comunitarios, entendidas como prácticas y conocimientos tradicionales que distintas comunidades de Oaxaca comparten con el público capitalino.

El festival también incluye presentaciones en vivo de distintos elencos y expresiones artísticas, pensadas para acercar la cultura oaxaqueña a quienes recorren el Centro Histórico durante estos días.

La tradición gastronómica de Oaxaca

Entre sus platillos más representativos figuran las tlayudas, el mole negro y el quesillo, además de preparaciones con chapulines, tasajo y camarones secos, ingredientes que combinan sabores de la costa y de los valles centrales. Foto: Cuartoscuro

La cocina de Oaxaca es reconocida como una de las más diversas de México. Entre sus platillos más representativos figuran las tlayudas, el mole negro y el quesillo, además de preparaciones con chapulines, tasajo y camarones secos, ingredientes que combinan sabores de la costa y de los valles centrales.

PUBLICIDAD

El estado también es conocido como “la tierra de los siete moles”, una referencia a la variedad de salsas que acompañan carnes y aves: desde el mole negro hasta el coloradito y el almendrado. A ellos se suman los tamales de chepil, las tostadas de pipián y los tacos enmolados, platillos que suelen mencionarse como muestra de la riqueza culinaria oaxaqueña en distintos festivales realizados en la Ciudad de México.

En cuanto a bebidas, el mezcal ocupa un lugar central en la identidad del estado, junto con el tejate, una bebida tradicional a base de maíz y cacao. El café y el chocolate producidos en distintas regiones de Oaxaca completan la oferta que suele acompañar estas celebraciones gastronómicas.

PUBLICIDAD

El pan de yema, los dulces regionales y las mermeladas artesanales de frutas como maracuyá, papaya y mango con tamarindo también forman parte del repertorio que productores oaxaqueños suelen llevar a este tipo de encuentros en la capital del país.

El pan de yema, los dulces regionales y las mermeladas artesanales de frutas como maracuyá, papaya y mango con tamarindo también forman parte del repertorio que productores oaxaqueños suelen llevar a este tipo de encuentros en la capital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guelaguetza, la máxima fiesta de Oaxaca

Las chinas oaxaqueñas deslumbraron con su energía y vestimenta tradicional, símbolo de identidad y orgullo local. (Cortesía Gobierno de Oaxaca)

La tradición gastronómica de Oaxaca está estrechamente ligada a la Guelaguetza, la celebración más importante del estado y una de las fiestas populares más reconocidas de México. La festividad se realiza cada año en julio y tiene como escenario principal el Cerro del Fortín, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, presentó en mayo pasado en la Ciudad de México las actividades de la Guelaguetza 2026, celebración que, según explicó, refleja la herencia ancestral y cultural del pueblo oaxaqueño. El mandatario reunió a autoridades federales, estatales y capitalinas para anunciar la programación.

PUBLICIDAD

La Guelaguetza consiste en la fiesta más importante de Oaxaca: se celebra en julio en el Cerro del Fortín, reúne música, danza y muestras gastronómicas de las ocho regiones del estado, e incluye actividades como el Festival de los Moles y la Feria del Mezcal, además de un tianguis gastronómico y expos artesanales de comunidades oaxaqueñas.

Durante la edición 2026, la celebración contempló más de 140 actividades culturales, gastronómicas, deportivas y turísticas, entre ellas los Convites, las Calendas Culturales y el tradicional Lunes del Cerro. La secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco, precisó que las presentaciones principales de este último se realizaron los días 20 y 27 de julio, en cuatro funciones entre las 10:00 am y las 5:00 pm.

PUBLICIDAD

La fiesta también incluyó la participación de 16 delegaciones culturales que mostraron danzas tradicionales de las ocho regiones de Oaxaca, además de un concierto denominado Muchas Voces, con presencia de hablantes de distintas lenguas de la entidad.

En el terreno gastronómico, la Guelaguetza 2026 contempló actividades específicas como el Tianguis Gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores”, impulsado por el Sistema DIF Oaxaca, así como expos artesanales de comunidades del estado.

Este tipo de festividades explica por qué eventos como Oaxaqueñísimos encuentran eco en la Ciudad de México: buena parte de los platillos, bebidas y artesanías que se exhiben en El Rule forman parte de un mismo universo cultural que Oaxaca despliega cada año durante la Guelaguetza y que replica, a menor escala, en encuentros gastronómicos organizados en la capital del país.

PUBLICIDAD