Reaprehenden a exalcalde de Puebla al salir de prisión mientras su esposa hacía un directo

Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue reaprehendido este viernes poco después de salir del penal de Tepexi de Rodríguez.

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Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue reaprehendido este viernes poco después de salir del penal de Tepexi de Rodríguez.

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo realizada por su esposa, Lucerito Sánchez, quien acusó a agentes ministeriales y elementos de seguridad de retener nuevamente al exedil.

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Nuevo proceso, ahora por abuso de autoridad

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que González Vieyra fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. El exalcalde había obtenido su liberación tras promover un juicio de amparo contra una primera orden de aprehensión, pero minutos después fue nuevamente detenido.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la segunda captura ocurrió en las inmediaciones del centro penitenciario, donde el exfuncionario quedó nuevamente a disposición de la autoridad judicial.

Elementos de seguridad interceptan al exalcalde de Puebla a su salida del centro penitenciario mientras sostiene un documento. (Facebook: Lucerito Sáncehz)

El caso de Ramiro González Vieyra

Según la FGE, la investigación está relacionada con una designación realizada cuando González Vieyra era presidente municipal.

La Fiscalía señala que el 25 de enero de 2025, el entonces alcalde nombró como Auxiliar Titular del Registro Civil a una persona que desde noviembre de 2024 trabajaba como auxiliar jurídico del Sistema Municipal DIF.

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De acuerdo con la acusación, González Vieyra habría efectuado el nombramiento pese a saber que esa persona no cumplía con las funciones requeridas para ocupar el cargo.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició la investigación el 17 de junio de 2026 y posteriormente obtuvo la orden que derivó en la detención del exalcalde.

El caso se suma a los procesos judiciales que González Vieyra ha enfrentado desde 2025. En mayo de ese año fue detenido tras una audiencia en Ciudad Serdán por una investigación relacionada con presuntos delitos contra la salud, específicamente posesión de marihuana y cocaína con fines de comercio, de acuerdo con los reportes de entonces.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla comunica la aprehensión del exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, Ramiro N., por una investigación ligada al delito de abuso de autoridad. (Fiscalía de Puebla)

Esposa de Ramiro acusa a la Fiscalía durante un directo

Mientras González Vieyra abandonaba el penal, su esposa transmitió el momento en redes sociales y cuestionó el procedimiento.

En el video afirmó que su marido sería detenido nuevamente pese a contar con documentación que acreditaba su liberación.

“Presento mi hoja de liberación, donde estoy saliendo completamente libre sin ninguna acusación”, declaró González Vieyra frente a las cámaras.

Su esposa sostuvo que las autoridades pretendían llevárselo sin una nueva orden de aprehensión y cuestionó el despliegue de elementos ministeriales, de la Marina y de otras corporaciones.

“Usted como siempre, yo no sé qué afán tiene con mi esposo, no sé qué es lo que usted pretende, volviéndolo a retener una y otra vez por una simple firma”, expresó durante la transmisión.

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También aseguró que su esposo había obtenido amparos en procesos anteriores y defendió su actuación como presidente municipal.

Por su parte, mientras era abordado por agentes, González Vieyra insistió en que acababa de obtener su libertad.

“No, por favor. Por favor, yo también quiero que quede claro que no llevo nada, no llevo absolutamente nada. Nuevamente, me está reteniendo fiscalía por…”

La transmisión se interrumpió mientras los agentes trasladaban nuevamente al exalcalde.

Hasta el momento, la FGE sostiene que González Vieyra fue reaprehendido por una investigación distinta relacionada con abuso de autoridad. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

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