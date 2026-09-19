La mexicana Rosa María Guerrero hace historia y se lleva el oro al imponer récord mundial de Para Atletismo

La doble medallista paralímpica impuso 27.81 metros en el lanzamiento y dejó atrás un registro vigente desde Pekín 2008, en una jornada que también dio plata a otra mexicana. (Instagram/ @copame_oficial)

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El Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026 abrió con una jornada inolvidable para México.

La mazatleca Rosa María Guerrero Cázares, doble medallista paralímpica, rompió un récord mundial que llevaba 18 años intacto en la prueba de lanzamiento de disco F55, alcanzando 27.81 metros en su segundo intento.

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La doble medallista mazatleca anuncia sus próximos retos rumbo al Campeonato Mundial, Juegos Parapanamericanos y Los Ángeles 2028. (Crédito especial: X/ @COPAME)

Más allá de la medalla de oro, Rosa María consolidó su papel como referente internacional del deporte. Su hazaña, acompañada de un efusivo festejo en el Estadio Internacional Pedro Grajales, refleja una trayectoria marcada por la disciplina, la constancia y la resiliencia.

Trayectoria y raíces de una campeona

El camino de Guerrero hacia la cima del para atletismo es una historia de superación que comenzó en Mazatlán, Sinaloa.

Tras una enfermedad que le provocó paraplejia, se inició en el baloncesto en silla de ruedas antes de ser descubierta por el entrenador nacional Iván Rodríguez Luna, quien la impulsó hacia el lanzamiento de disco y bala.

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Nacimiento: 30 de noviembre de 1984, Mazatlán, Sinaloa.

Formación académica: Universidad Autónoma de Sinaloa, Producciones en Medios Digitales.

Inicio deportivo: Baloncesto en silla de ruedas.

Debut en alto rendimiento: 2016.

Medallas paralímpicas previas: Bronce en Tokio 2020 y París 2024.

Logro mundial: Oro en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2023.

La mexicana ya suma medallas paralímpicas de bronce en Tokio 2020 y París 2024. REUTERS/Umit Bektas

Su historia personal explica la magnitud del récord en Cali. Como ella misma expresó al concluir el evento: “Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con mi familia y con mi entrenador Iván Rodríguez Luna. Sinceramente, me siento sumamente feliz”.

El récord de Rosa María Guerrero que cambió la historia

La competencia en Cali fue el escenario donde Rosa María rompió una barrera que parecía inalcanzable. Con un lanzamiento de 27.81 metros, superó por un centímetro la marca de la alemana Marianne Buggenhagen, vigente desde Pekín 2008.

Intentos registrados: 26.44 m, 27.81 m (récord mundial) , 25.43 m, 23.88 m, 24.98 m y 25.58 m.

Podio: Oro para Guerrero, plata para la mexicana María Guadalupe Navarro Hernández (25.11 m) y bronce para la colombiana Yanive Torres Martínez (12.73 m).

Validación: La marca ya es reconocida como histórica por World Para Athletics.

El podio en el Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026 incluyó plata para la mexicana María Guadalupe Navarro Hernández con 25.11 metros y bronce para Yanive Torres Martínez con 12.73 metros.

Guerrero resumió la hazaña con orgullo: “De veintisiete ochenta y uno. Todavía estoy digiriendo lo que acabo de hacer. Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hice hoy”. Su voz emocionada en el Estadio Pedro Grajales reflejó la magnitud del momento y la certeza de haber inscrito su nombre en la historia.

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Futuro competitivo y legado mexicano

El triunfo en Colombia no es un punto final, sino el inicio de un nuevo ciclo para Guerrero. Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, ya tiene en puerta el Campeonato Mundial y los Juegos Parapanamericanos.

Próximos retos: Campeonato Mundial y Juegos Parapanamericanos.

Objetivo mayor: Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Delegación mexicana: Participación destacada de otros atletas como Silvana María Quiñones Ramírez y Ángel Leonardo Chavarría Macías , reforzando el impacto colectivo.

Mensaje motivacional a la afición: “Es un trabajo en equipo, lleno de dedicación, disciplina y constancia, rumbo a la preparación de Los Ángeles 2028”.

Así, este logro no sólo representa un triunfo personal, sino también un símbolo de que México puede competir y triunfar en la élite mundial del Para Atletismo, inspirando a nuevas generaciones.

La hazaña en Cali 2026 es mucho más que un récord: es la confirmación de una trayectoria marcada por la resiliencia. Rosa María no sólo hizo historia: se convirtió en un símbolo de orgullo y esperanza para todo un país.

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Su voz emocionada, sus palabras de agradecimiento y su mirada puesta en Los Ángeles 2028 convierten este logro en un capítulo inolvidable para el deporte mexicano.