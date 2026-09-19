Himno Nacional primero, corridos del CJNG después: qué dicen las canciones que Panter Bélico cantó en el Grito de Chiapas

Panter Bélico en el Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de septiembre de 2026. Sus corridos nombraron a El Mencho, El Chapo y El Mayo Zambada ante una multitud que los coreó.

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La noche del 15 de septiembre de 2026, el parque central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue el escenario de una actuación que generó controversia horas después de concluir. Panter Bélico subió al escenario frente al Museo de San Cristóbal minutos después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia en un evento organizado por el ayuntamiento local.

El repertorio del cantante incluyó cuatro narcorridos con letras que aluden a figuras del crimen organizado ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa: “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael”. El público cantó junto al artista las letras de los temas, y videos del momento se viralizaron en TikTok horas después del concierto.

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La actuación no fue un hecho aislado ni marginal dentro de la celebración: el propio municipio la documentó como parte de sus festejos patrios. La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó un video titulado “Grito de Independencia desde el balcón del Museo de San Cristóbal” que incluyó imágenes de la presentación de Panter Bélico.

Esa inclusión en la cobertura oficial convirtió el concierto en un acto respaldado institucionalmente, al menos en apariencia. La presidenta municipal Ricci no se pronunció sobre el contenido de las canciones interpretadas esa noche, y hasta la publicación de este artículo el ayuntamiento tampoco emitió declaración alguna al respecto.

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El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

La ausencia de reacción oficial tiene un sustento legal: a diferencia de estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit o Chihuahua, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Esa condición convirtió la presentación en un acto formalmente legal dentro del territorio chiapaneco, aunque políticamente incómodo para las autoridades locales.

La Protección Civil municipal informó que la jornada de celebración registró saldo blanco. La dependencia detalló que se implementaron operativos preventivos antes, durante y después de la actividad para salvaguardar la integridad de los asistentes.

El concierto ocurrió además en un contexto territorial específico: Chiapas es una de las entidades donde se ha documentado disputa entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa por el control de territorio, los mismos grupos a los que aluden las canciones que Panter Bélico interpretó esa noche ante el público reunido para celebrar la Independencia de México.

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“El primero” y “El dueño del palenque” describen la estructura y el poder territorial del CJNG

El corrido “El primero” detalla la cadena de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. La letra menciona a los “alfas”, “deltas” y “élites” como células armadas y ubica el control del cártel en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima y Michoacán.

(Instagram @panterbelico/@grupoarriesgadooficial)

El verso central de esa canción señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”, en referencia directa a el Mencho, líder del CJNG. La letra nombra al capo con su nombre completo, sin eufemismos.

“El dueño del palenque” retoma la figura de Oseguera Cervantes desde otro ángulo: el control de espacios como peleas de gallos y fiestas patronales. La canción asocia esas actividades al dominio territorial del CJNG en Jalisco y a la venta de alcohol en esos entornos.

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Ese mismo tema llevó en 2025 a Los Alegres del Barranco —agrupación que grabó la versión original— a comparecer por apología del delito en Michoacán. Panter Bélico la interpretó en un evento oficial sin que mediara ninguna restricción legal en Chiapas.

“La 701” e “Ismael” retratan a El Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada tras rejas y extradiciones

El corrido “La 701” narra la vida de Joaquín el Chapo Guzmán después de su extradición a Estados Unidos en 2017. La letra nombra a sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López como los encargados del negocio familiar.

Panter Bélico con anillo de Los Ántrax (YouTube DJ Roliz)

El tema también menciona a Iván Gastélum Cruz, el Cholo Iván, jefe de seguridad de Guzmán, y a Rafael Caro Quintero como el socio que “cambió de bando” tras salir de prisión. La canción traza así una genealogía del poder dentro del Cártel de Sinaloa.

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“Ismael” está dedicada a Ismael el Mayo Zambada y describe valores atribuidos al capo: seriedad, honestidad y lealtad hacia sus allegados. La letra incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra” y alude a sus gustos por las mujeres, los caballos y las apuestas.

Las cuatro canciones del repertorio esa noche mencionan a líderes de dos organizaciones que disputan el control territorial de Chiapas. El concierto ocurrió en ese contexto geográfico y político.

Chiapas no tiene ley que prohíba los narcocorridos en espacios públicos

A diferencia de otras entidades del país, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México sí tienen decretos o reformas al código penal que sancionan ese tipo de espectáculos.

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(Instagram @panterbelico)

Esa ausencia de marco legal explica que el ayuntamiento de San Cristóbal no enfrentara una restricción formal para contratar al artista. La presentación fue, en consecuencia, legal dentro del territorio chiapaneco.

En Chihuahua, el municipio capital aplicó una multa a Panter Bélico y a Grupo Arriesgado en septiembre de 2023 por interpretar canciones con apología del delito en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600,000 pesos.

Arturo González López: el cantante amenazado por el CJNG que siguió adelante en solitario

Panter Bélico es el nombre artístico de Arturo González López, quien fue vocalista de Grupo Arriesgado entre 2020 y 2023. Su salida de esa agrupación estuvo marcada por un episodio de violencia directa.

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En febrero de 2023, hombres armados dispararon durante una firma de autógrafos en Plaza Paseo, Tijuana, previa a un concierto en el Estadio Chevron. Horas después, una narcomanta firmada por el CJNG advirtió a González que no podía cantar en Baja California.

(Facebook/palenquedeculiacan)

“Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”, decía parte del mensaje atribuido al cártel. El cantante confirmó su salida de Grupo Arriesgado en abril de 2023 y continuó su carrera en solitario bajo el nombre Panter Bélico.

La periodista Anabel Hernández informó en abril de 2025 que González habría sido uno de los artistas a quienes Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Esa información fue retomada por Infobae en su cobertura del caso.

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La misma noche en que Panter Bélico actuó en San Cristóbal de Las Casas, la Banda MS se presentó de manera paralela en Tuxtla Gutiérrez como parte de los festejos patrios en la capital de Chiapas. Ambos eventos formaron parte de la programación oficial del 15 de septiembre en el estado.