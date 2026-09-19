México

Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China: es un precursor de metanfetaminas

El Gabinete de Seguridad informó que por medio de un mecanismo de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental, se inmovilizaron más de 27 mil 200 kilogramos de la sustancia

En el mundo del narcotráfico, el ácido tartárico se emplea como precursor químico o sustancia de apoyo para la elaboración y purificación de metanfetaminas. (X @GabSeguridadMX)
En el mundo del narcotráfico, el ácido tartárico se emplea como precursor químico o sustancia de apoyo para la elaboración y purificación de metanfetaminas. (X @GabSeguridadMX)
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Autoridades mexicanas identificaron e incautaron más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico proveniente de Shangái, China, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad de México por medio de una publicación realizada en la red social X.

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Se informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Aduanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron la mercancía proveniente del país asiático.

Por medio de un mecanismo de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental, se inmovilizaron más de 27 mil 200 kilogramos de esta sustancia, cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina.

“Estas acciones fortalecen la inteligencia aduanera, la vigilancia en los puntos de ingreso al país y la detección de operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas”, concluyó el informe.

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Autoridades localizaron y decomisaron la sustancia. (X @GabSeguridadMX)
Autoridades localizaron y decomisaron la sustancia. (X @GabSeguridadMX)

¿Qué es el ácido tartárico?

El ácido tartárico o ácido tártrico es un ácido orgánico dicarboxílico dihidroxilado, de fórmula molecular C4H6O6 y fórmula estructural semidesarrollada, HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H.

De acuerdo con la nomenclatura IUPAC , le corresponde el nombre de ácido 2,3-dihidroxibutanodioico. Contiene, por lo tanto, dos grupos carboxílicos y dos grupos de alcohol en una cadena de hidrocarburo lineal de longitud cuatro. Es una sustancia de color blanco que se puede obtener del zumo de uva y de algunas frutas, como tamarindo, plátano, aguacate y los cítricos. Tiene utilidad como aditivo alimentario (antioxidante E334) y como saborizante, para dar un toque amargo a los alimentos. Su sal más conocida, el bitartrato de potasio, comúnmente denominada crémor tártaro, se produce de forma natural durante el proceso de fermentación.

En el mundo del narcotráfico, el ácido tartárico se emplea como precursor químico o sustancia de apoyo para la elaboración y purificación de metanfetaminas.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en AICM

Apenas el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que la Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras un alertamiento proveniente de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque de café tostado y molido contaminado con presunta cocaína base. El cargamento, que realizaba un tránsito internacional, quedó bajo resguardo de las autoridades tras ser identificado mediante binomios caninos. La carga venía de Bogotá y tenía como destino final España.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que ambas instituciones implementan para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior en la terminal aérea capitalina.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC
Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. SSPC

Las autoridades recibieron una alerta proveniente de la Defensa, por lo que se realizaron labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM. Se trataba de un embarque declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas.

Marina y Aduanas hallaron que el producto, declarado en tránsito internacional, estaba contaminado con presunta cocaína base. El peso de la sustancia ilícita ascendió a aproximadamente mil 77 kilos, ocultos dentro de una mercancía de apariencia lícita.

Las diligencias realizadas permitieron determinar que la contaminación afectaba la totalidad del embarque, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de aseguramiento correspondientes sobre el volumen completo de la carga.

El cargamento, proveniente de Bogotá, quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM. A partir de ese momento, se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia hallada entre las bolsas de café.

Las autoridades procedieron con el aseguramiento, la seguridad y el control sobre la totalidad del embarque. El siguiente paso del proceso consiste en la obtención del dictamen técnico definitivo, que confirmará de manera oficial la composición de la sustancia detectada.

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