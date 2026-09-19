Bravos de Juárez sorprende en al vencer a Tigres en la Jornada 9 y logra su primera victoria del Clausura 2026

Estupiñán se convirtió en la figura del partido en el inicio de la jornada. (TW FC Juárez)

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En una noche cargada de tensión, dramatismo y un ambiente de urgencia absoluta en la frontera, los Bravos de FC Juárez rompieron el maleficio que los arrastraba en el fondo de la clasificación y consiguieron su primer triunfo del Torneo Apertura 2026 al vencer 2-0 a los Tigres de la UANL.

El héroe indiscutible de la velada en el Estadio Olímpico Benito Juárez fue el delantero colombiano Óscar Estupiñán, autor de las dos anotaciones con las que la escuadra local venció a uno de los planteles más poderosos del balompié mexicano.

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El duelo, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX, prometía ser un compromiso sumamente complicado para los fronterizos, quienes llegaban inmersos en una severa crisis institucional y deportiva. Sin embargo, sobre la cancha del coloso fronterizo, el planteamiento dirigido por Gustavo Lema mostró el carácter necesario para contener las figuras de los felinos y capitalizar los momentos clave del partido.

El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos. (TW FC Juárez)

La noche en que el Benito Juárez volvió a sonreír

Durante la primera mitad, los Universitarios dirigidos por su cuerpo técnico intentaron tomar la iniciativa, adueñándose de la posesión del balón (con un 58% al término de los 90 minutos) y buscando conectar a hombres como Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre. No obstante, la zaga fronteriza liderada por Jesús Murillo y Francisco Nevarez, sumada a intervenciones puntuales del guardameta Sebastián Jurado, logró mantener el orden táctico para irse al descanso con un empate sin goles.

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La verdadera conmoción llegó en la parte complementaria. Bravos ajustó sus líneas con el ingreso de Guilherme Castilho en el medio campo y Alejandro Mayorga por la banda, ganando solidez defensiva y transiciones más directas. El punto de quiebre ocurrió al minuto 65, cuando el colegiado sancionó un tiro penal a favor de la escuadra local tras una falta en el área visitante, confirmada tras la revisión del VAR.

Óscar Estupiñán tomó la pelota con temple y, al minuto 66, ejecutó con categoría ante la estirada de Nahuel Guzmán para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 que desató la euforia en la tribuna.

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Tigres reaccionó enviando al campo a Guillermo Martínez para sumar peso en el ataque, pero Juárez supo liquidar el encuentro. Al minuto 79, en una jugada hilvanada desde el sector derecho por José Luis Rodríguez Francis, el propio Estupiñán apareció nuevamente dentro del área para definir el 2-0 definitivo. Además del alivio colectivo, el doblete le permitió a Estupiñán escalar en los registros históricos del club y consolidarse como referente ofensivo del proyecto.

El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos. (TW FC Juárez)

El calvario de Bravos en el Torneo Apertura 2026

El triunfo conseguido ante la escuadra regiomontana se percibe en la frontera como un verdadero tanque de oxígeno tras un arranque de torneo catastrófico. Las primeras ocho fechas del Apertura 2026 se convirtieron en una auténtica pesadilla para los Bravos de Juárez, acumulando una racha de ocho derrotas consecutivas sin sumar un solo punto, lo que representó el peor inicio de temporada en la historia del club en la era de los torneos cortos.

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Durante ese traumático pasaje del campeonato, el equipo padeció serias deficiencias tanto a nivel defensivo como en la generación de juego. Caídas abultadas como el 4-0 sufrido en su visita al Deportivo Toluca en el Nemesio Diez, así como derrotas dolorosas como locales por 0-2 frente a Pachuca y 1-2 ante Santos Laguna en la Comarca, terminaron por minar la confianza del plantel y desatar el malestar de la afición.

La crisis deportiva caló tan hondo que la propia dueña de la institución, Alejandra de la Vega, tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas a la fanaticada por el bajo rendimiento del equipo. Con apenas tres puntos sumados de 27 posibles, Juárez se mantiene en el fondo de la tabla general, pero la victoria ante un candidato al título como Tigres ofrece un destello de esperanza en la búsqueda de reestructurar el rumbo en las ocho jornadas restantes de la fase regular.

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El conjunto de Juárez está atravesando por uno de sus peores momentos en su historia dentro de la Primera División. (X@fcjuarezoficial)

Andrés Fassi concluye su etapa como presidente deportivo de los Bravos de Juárez tras fracaso en la Liga MX

El histórico triunfo ante Tigres llegó apenas 24 horas después de que la directiva fronteriza sacudiera sus cimientos institucionales. El pasado jueves 17 de septiembre, a través de un comunicado oficial publicado en sus canales digitales, el FC Juárez confirmó la salida de Andrés Fassi de la presidencia deportiva del club de común acuerdo, poniendo fin a su gestión en pleno Torneo Apertura 2026.

“Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución”, citó el comunicado emitido por la entidad juarense.

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La salida del directivo argentino se dio en el contexto de la racha de ocho derrotas seguidas y tras un proyecto que no logró traducir la inversión directiva en resultados positivos dentro de la cancha. La trayectoria de Fassi en el fútbol mexicano ha estado marcada por éxitos deportivos con Grupo Pachuca en años pasados, pero también por sonadas controversias con los organismos rectores del balompié nacional.

El club decidió despedir al argentino pese a estar en medio de un torneo activo. (TW FC Juárez)

Entre sus antecedentes más recordados se encuentran una inhabilitación de cuatro meses impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FMF en 2014 tras encarar al árbitro Fernando Guerrero al término de un Pachuca vs. Santos, así como sus constantes críticas públicas hacia la abolición del ascenso y descenso y la estructura organizativa de la Liga MX.

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Más recientemente, en noviembre de 2023, ya al frente del FC Juárez, Fassi volvió a ser sancionado por cuatro meses tras un incidente con el cuerpo arbitral en los vestidores del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La salida de Fassi deja a los Bravos en una fase de reconstrucción en la cúpula administrativa. La propietaria del equipo y el comité directivo deberán tomar decisiones aceleradas para nombrar al nuevo responsable del área deportiva que asuma el mando e intente consolidar la reacción del equipo iniciada ante Tigres.