México Deportes

Bravos de Juárez sorprende en al vencer a Tigres en la Jornada 9 y logra su primera victoria del Clausura 2026

Pese a tener uno de los rivales más complicados, la afición fronteriza logró hacerse presente para presenciar el triunfo del equipo

Estupiñán se convirtió en la figura del partido en el inicio de la jornada.
Estupiñán se convirtió en la figura del partido en el inicio de la jornada. (TW FC Juárez)
Guardar

En una noche cargada de tensión, dramatismo y un ambiente de urgencia absoluta en la frontera, los Bravos de FC Juárez rompieron el maleficio que los arrastraba en el fondo de la clasificación y consiguieron su primer triunfo del Torneo Apertura 2026 al vencer 2-0 a los Tigres de la UANL.

El héroe indiscutible de la velada en el Estadio Olímpico Benito Juárez fue el delantero colombiano Óscar Estupiñán, autor de las dos anotaciones con las que la escuadra local venció a uno de los planteles más poderosos del balompié mexicano.

PUBLICIDAD

El duelo, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX, prometía ser un compromiso sumamente complicado para los fronterizos, quienes llegaban inmersos en una severa crisis institucional y deportiva. Sin embargo, sobre la cancha del coloso fronterizo, el planteamiento dirigido por Gustavo Lema mostró el carácter necesario para contener las figuras de los felinos y capitalizar los momentos clave del partido.

El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos.
El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos. (TW FC Juárez)

La noche en que el Benito Juárez volvió a sonreír

Durante la primera mitad, los Universitarios dirigidos por su cuerpo técnico intentaron tomar la iniciativa, adueñándose de la posesión del balón (con un 58% al término de los 90 minutos) y buscando conectar a hombres como Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre. No obstante, la zaga fronteriza liderada por Jesús Murillo y Francisco Nevarez, sumada a intervenciones puntuales del guardameta Sebastián Jurado, logró mantener el orden táctico para irse al descanso con un empate sin goles.

PUBLICIDAD

La verdadera conmoción llegó en la parte complementaria. Bravos ajustó sus líneas con el ingreso de Guilherme Castilho en el medio campo y Alejandro Mayorga por la banda, ganando solidez defensiva y transiciones más directas. El punto de quiebre ocurrió al minuto 65, cuando el colegiado sancionó un tiro penal a favor de la escuadra local tras una falta en el área visitante, confirmada tras la revisión del VAR.

Óscar Estupiñán tomó la pelota con temple y, al minuto 66, ejecutó con categoría ante la estirada de Nahuel Guzmán para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 que desató la euforia en la tribuna.

Tigres reaccionó enviando al campo a Guillermo Martínez para sumar peso en el ataque, pero Juárez supo liquidar el encuentro. Al minuto 79, en una jugada hilvanada desde el sector derecho por José Luis Rodríguez Francis, el propio Estupiñán apareció nuevamente dentro del área para definir el 2-0 definitivo. Además del alivio colectivo, el doblete le permitió a Estupiñán escalar en los registros históricos del club y consolidarse como referente ofensivo del proyecto.

El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos.
El delantero colombiano fue la estrella del partido con dos goles que le dieron la victoria a los Bravos. (TW FC Juárez)

El calvario de Bravos en el Torneo Apertura 2026

El triunfo conseguido ante la escuadra regiomontana se percibe en la frontera como un verdadero tanque de oxígeno tras un arranque de torneo catastrófico. Las primeras ocho fechas del Apertura 2026 se convirtieron en una auténtica pesadilla para los Bravos de Juárez, acumulando una racha de ocho derrotas consecutivas sin sumar un solo punto, lo que representó el peor inicio de temporada en la historia del club en la era de los torneos cortos.

Durante ese traumático pasaje del campeonato, el equipo padeció serias deficiencias tanto a nivel defensivo como en la generación de juego. Caídas abultadas como el 4-0 sufrido en su visita al Deportivo Toluca en el Nemesio Diez, así como derrotas dolorosas como locales por 0-2 frente a Pachuca y 1-2 ante Santos Laguna en la Comarca, terminaron por minar la confianza del plantel y desatar el malestar de la afición.

La crisis deportiva caló tan hondo que la propia dueña de la institución, Alejandra de la Vega, tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas a la fanaticada por el bajo rendimiento del equipo. Con apenas tres puntos sumados de 27 posibles, Juárez se mantiene en el fondo de la tabla general, pero la victoria ante un candidato al título como Tigres ofrece un destello de esperanza en la búsqueda de reestructurar el rumbo en las ocho jornadas restantes de la fase regular.

Bravos de Juárez se medirá ante Tigres en la jornada 9 del Apertura 2026 (X@fcjuarezoficial)
El conjunto de Juárez está atravesando por uno de sus peores momentos en su historia dentro de la Primera División. (X@fcjuarezoficial)

Andrés Fassi concluye su etapa como presidente deportivo de los Bravos de Juárez tras fracaso en la Liga MX

El histórico triunfo ante Tigres llegó apenas 24 horas después de que la directiva fronteriza sacudiera sus cimientos institucionales. El pasado jueves 17 de septiembre, a través de un comunicado oficial publicado en sus canales digitales, el FC Juárez confirmó la salida de Andrés Fassi de la presidencia deportiva del club de común acuerdo, poniendo fin a su gestión en pleno Torneo Apertura 2026.

“Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución”, citó el comunicado emitido por la entidad juarense.

La salida del directivo argentino se dio en el contexto de la racha de ocho derrotas seguidas y tras un proyecto que no logró traducir la inversión directiva en resultados positivos dentro de la cancha. La trayectoria de Fassi en el fútbol mexicano ha estado marcada por éxitos deportivos con Grupo Pachuca en años pasados, pero también por sonadas controversias con los organismos rectores del balompié nacional.

El club decidió despedir al argentino pese a estar en medio de un torneo activo.
El club decidió despedir al argentino pese a estar en medio de un torneo activo. (TW FC Juárez)

Entre sus antecedentes más recordados se encuentran una inhabilitación de cuatro meses impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FMF en 2014 tras encarar al árbitro Fernando Guerrero al término de un Pachuca vs. Santos, así como sus constantes críticas públicas hacia la abolición del ascenso y descenso y la estructura organizativa de la Liga MX.

Más recientemente, en noviembre de 2023, ya al frente del FC Juárez, Fassi volvió a ser sancionado por cuatro meses tras un incidente con el cuerpo arbitral en los vestidores del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La salida de Fassi deja a los Bravos en una fase de reconstrucción en la cúpula administrativa. La propietaria del equipo y el comité directivo deberán tomar decisiones aceleradas para nombrar al nuevo responsable del área deportiva que asuma el mando e intente consolidar la reacción del equipo iniciada ante Tigres.

Temas Relacionados

BravosFC JuárezTigresLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llega el Festival Oaxaqueñísimos: dónde disfrutar de gastronomía, bebidas y cultura típica de Oaxaca sin salir de la CDMX

El festival organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece platillos típicos, artesanías de productores oaxaqueños y presentaciones artísticas en vivo durante su segunda edición

Llega el Festival Oaxaqueñísimos: dónde disfrutar de gastronomía, bebidas y cultura típica de Oaxaca sin salir de la CDMX

A 41 años del terremoto de 1985: ¿cómo cambió la cultura de prevención sísmica en México?

El desastre del 19 de septiembre impulsó la creación de instituciones, nuevas normas de construcción, sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación que transformaron la manera en que autoridades y ciudadanos responden ante un sismo

A 41 años del terremoto de 1985: ¿cómo cambió la cultura de prevención sísmica en México?

Clara Brugada viajará a Estados Unidos por invitación del alcalde de Nueva York, estas son las razones de su gira

El Congreso capitalino aprobó el viaje de la jefa de gobierno

Clara Brugada viajará a Estados Unidos por invitación del alcalde de Nueva York, estas son las razones de su gira

Polilla de la harina: dónde se esconde y cómo prevenir su aparición en la cocina

La polilla de la harina puede ocultarse en alimentos de uso diario y rincones de la cocina antes de que aparezcan los primeros insectos visibles

Polilla de la harina: dónde se esconde y cómo prevenir su aparición en la cocina

¿Cómo usar la canela para cicatrizar plantas y evitar que le salgan hongos?

Si una especie presenta síntomas relacionados con hongos, bacterias u otros problemas, es necesario identificar la causa antes de recurrir a preparados caseros

¿Cómo usar la canela para cicatrizar plantas y evitar que le salgan hongos?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo cerca de complejo de Pemex Pajaritos deja un presunto delincuente muerto

Tiroteo cerca de complejo de Pemex Pajaritos deja un presunto delincuente muerto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Reaprehenden a exalcalde de Puebla a metros del penal, en vivo por redes

Himno Nacional primero, corridos del CJNG después: qué dicen las canciones que Panter Bélico cantó en el Grito de Chiapas

Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China: es un precursor de metanfetaminas

Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

Natanael Cano demuestra por qué es “El Rey de los corridos tumbados” en el Estadio GNP al lado de los talentos de Nueva H y Bajo Perfil

Dani Flow propone ‘internar’ a Aleks Syntek por mencionarlo en show del Grito de Independencia: “Puede terminar muy mal”

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

DEPORTES

Toluca vs Santos Laguna, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Toluca vs Santos Laguna, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Místico le quita la cabellera al Averno tras más de 20 años de rivalidad: resultados del 93 Aniversario del CMLL

América prepara fiesta a lo grande previo al Clásico Nacional en el Estadio Banorte: podrás conocer a Kevin Álvarez

Isaac del Toro y la delegación mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

Mexicana Rosa María Guerrero hace historia y se lleva el oro al imponer récord mundial de Paraatletismo