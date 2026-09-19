México

¿Qué pasa si comes avena todos los días? Estos son sus beneficios para la salud

Aunque suele relacionarse con desayunos saludables, este cereal puede consumirse en distintos momentos del día y de diferentes maneras

Un bol blanco de porridge con arándanos, almendras picadas, hojas de menta y miel. Un vaso de jugo de naranja y una cuchara en servilleta sobre mesa de madera.
Beneficios de comer avena (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena es un cereal integral que puede incorporarse con frecuencia a la alimentación debido a su contenido de fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Su consumo habitual puede favorecer la digestión, aumentar la sensación de saciedad y contribuir al cuidado de algunos indicadores de salud, siempre que forme parte de una dieta variada y equilibrada.

Uno de sus componentes más destacados es el beta-glucano, un tipo de fibra soluble que absorbe agua y forma una especie de gel durante la digestión. Este proceso puede hacer más lento el vaciamiento del estómago y ayudar a prolongar la sensación de satisfacción entre comidas.

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Aunque suele relacionarse con desayunos saludables, la avena puede consumirse en distintos momentos del día y de diferentes maneras. Sin embargo, no todas sus presentaciones tienen el mismo perfil nutricional: las versiones naturales ofrecen diferencias frente a productos instantáneos saborizados que pueden contener azúcar agregada, jarabes u otros ingredientes.

Beneficios de comer avena con todos los días

Este alimento contiene fibra soluble e insoluble, cuyos efectos en el organismo son distintos: la primera absorbe agua y puede favorecer un tránsito intestinal más regular, mientras que la segunda aumenta el volumen de las heces. Por ello, incluirla de manera habitual puede ayudar a prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se acompaña con suficiente agua, frutas y verduras.

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El beta-glucano también se ha relacionado con el mantenimiento de niveles saludables de colesterol. Algunos estudios han observado una reducción moderada del colesterol LDL cuando se consume una cantidad suficiente dentro de una dieta equilibrada.

Además, puede generar mayor saciedad, debido a que absorber líquido durante la digestión, puede retrasar la aparición del hambre y contribuir a reducir el consumo de otros productos poco saludables. A pesar de esto, comerla por sí sola no garantiza una pérdida de peso, ya que este resultado depende del conjunto de la alimentación, las calorías consumidas y la actividad física.

Infografía ilustrada con esquemas del sistema digestivo, granos de avena, un corazón y alimentos preparados junto a varios bloques de texto.
Una infografía de Infobae detalla los efectos de la avena en la digestión, el colesterol y el tránsito intestinal, además de recomendaciones de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué efecto tiene en la glucosa y el metabolismo?

Aunque este cereal contiene carbohidratos y puede elevar la glucosa en sangre, su aporte de fibra puede ralentizar la digestión y absorción frente a algunos productos elaborados con harinas refinadas. Las presentaciones menos procesadas, como la avena tradicional o cortada, suelen digerirse más lentamente que ciertas variedades instantáneas.

La respuesta también depende de la cantidad ingerida y de los alimentos que acompañen el plato. Por ello, una alternativa es elegir avena sin endulzar y combinarla con fruta entera, yogur natural, leche, semillas o frutos secos. También es recomendable revisar las etiquetas de los sobres saborizados para identificar posibles azúcares añadidos.

De acuerdo con Yhenny Brito Mendoza, dietista del Grupo de Dietoterapia de la Sociedad Española de Obesidad, el grano tiene un efecto relevante sobre la microbiota intestinal que puede favorecer bacterias beneficiosas y la producción de ácidos grasos de cadena corta, relacionados con una mejor salud metabólica.

Ideas para incluir la avena en diversos platillos

La avena no tiene que limitarse al desayuno, puede incorporarse a media mañana o durante la merienda mediante tortitas, yogur con fruta o preparaciones caseras, con el objetivo de evitar llegar a la siguiente comida con demasiada hambre.

También puede utilizarse durante la comida o la cena como ingrediente para preparar pan, rebozados, hamburguesas vegetales, cremas espesas, albóndigas o postres caseros. La especialista destacó que más que la hora de consumo importa el contexto, por lo que recomendó distribuirla a lo largo del día.

Sin embargo, existen algunas precauciones: las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten deben elegir avena certificada sin gluten debido al riesgo de contaminación con trigo, cebada o centeno. Quienes tengan alergia a este cereal deben evitarlo, mientras que durante un brote de enfermedad inflamatoria intestinal puede ser necesario suspender alimentos ricos en fibra.

Asimismo, los que utilicen medicamentos para la diabetes o la coagulación deben consultar con médico antes de realizar cambios importantes en su alimentación, incluida la incorporación de grandes cantidades de avena.

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