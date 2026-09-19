Audiencia por la suspensión del ascenso y descenso en la Liga Mx ya tiene fechas clave

Caminan por un pasillo rodeado de jóvenes con la frase "el futbol es de todos, sí al ascenso". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El juicio de amparo promovido por un despacho jurídico para analizar la constitucionalidad y legalidad de las decisiones y disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), derivado de la suspensión del ascenso y descenso en la Liga Mx, marcha de forma efectiva ante la justicia federal.

Darío del Real, socio director del despacho, comunicó a las aficiones de clubes mexicanos, a los miembros de prensa y la ciudadanía en general, que las autoridades responsables ya fueron notificadas y deberán presentar informes justificados para explicar y defender las razones jurídicas de sus decisiones, en las audiencias previstas para el 24 de septiembre y 3 de noviembre.

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La audiencia relacionada con la suspensión del ascenso y descenso será para el 24 de septiembre, mientras la audiencia constitucional se llevará a cabo el día 3 de noviembre, así lo hizo saber en un reporte emitido en sus redes sociales.

“En ellas se analizarán, respectivamente, las medidas cautelares solicitadas y el fondo del juicio: si la eliminación del ascenso y descenso, así como las normas y decisiones que la sustentan, son compatibles con la Constitución y los derechos de la afición”, explicó el licenciado Darío del Real,

También aclaró que no significa que el asunto se encuentre resuelto, pero sí confirma “que el procedimiento está avanzando y que las autoridades deberán responder ante un órgano jurisdiccional por una decisión que afecta la competencia deportiva, el mérito, la inclusión, la economía de numerosas ciudades y el derecho de millones de aficionados a un futbol abierto y competitivo”.

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“No buscamos que un tribunal decida qué equipo debe ascender o descender. Buscamos que determine si quienes gobiernan el Futbol Mexicano pueden eliminar el mérito deportivo mediante decisiones que producen efectos sociales, laborales y económicos, sin respetar los principios constitucionales de legalidad, igualdad, competencia, transparencia y seguridad jurídica”, subrayó el abogado.

Admiten amparo contra las reglas de la Liga Mx

Darío del Real reveló fecha de las audiencias para el análisis del ascenso y descenso (X / Darío del Real)

El pasado 9 de septiembre el especialista en derecho laboral, Darío del Real, confirmó en un boletín histórico, que fue admitido a trámite un juicio de amparo promovido con motivo de la eliminación del ascenso y descenso en el Futbol mexicano.

Dicho recurso que presentó el bufete de abogados, es para el análisis “de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones y disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que impiden la movilidad deportiva entre la Liga de Expansión MX y la Liga MX, particularmente el contenido y los efectos del artículo 35 del reglamento correspondiente”.

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El plan es “que el sistema competitivo sea sometido a un auténtico control constitucional y que se determine si el cierre de la competencia respeta los principios de legalidad, igualdad de oportunidades, mérito deportivo, transparencia, proporcionalidad, libre concurrencia y derecho al deporte”.

La decisión tomada por la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), ha traído duras críticas hacia sus integrantes mientras los equipos de la Liga de Expansión Mx realizan acciones que dejan en clara evidencia su descontento por la eliminación del ascenso y descenso.

Sus seguidores también se han manifestado por esta situación que la firma de abogados solicitó que acompañen al proceso legal “de manera pacífica”, sin caer en provocaciones ni actos violentos.

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“La firmeza de nuestra causa debe demostrarse mediante argumentos, participación ciudadana y respeto a las instituciones. También que se documente cualquier abuso por parte de autoridades y se haga del conocimiento público”, indicó el despacho jurídico del licenciado Darío del Real.

Eliminación del ascenso y descenso se discutirá en el Senado de la República

Jugadores en conjunto protestan por la falta del ascenso y descenso en el Futbol Mexicano.

Por primera ocasión, en el Senado de la República, la cámara alta del Poder Legislativo, se abrirá un espacio para discutir sobre la suspensión del ascenso y descenso en el Futbol de México junto a jugadores, directivos, especialistas y aficionados.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el senador, Clemente Castañeda Hoeflich, dio detalles acerca del conversatorio “Fuera de lugar”, que se llevará a cabo este lunes 21 de septiembre para hablar de un tema que impacta en la justicia y movilidad social.

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“Por primera vez el Senado de la República abre sus puertas a un debate que va más allá de las canchas, la eliminación del ascenso y descenso, en el futbol profesional, y esto, aunque no parezca, no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y de movilidad social”, comentó el político mexicano.

“El deporte es de interés público, lo es también el futbol. Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y del desarrollo profesional a miles de jóvenes. Por eso, para revisar y analizar este tema, este lunes 21 de septiembre vamos a llevar a cabo el foro Fuera de lugar”, confirmó Clemente Castañeda Hoeflich.

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En la reunión concertada en el Senado de México, comparecerán expertos como David Faitelson, Natalia León, Raúl Orvañanos, Ignacio Suárez y Pepe del Bosque, así como figuras del futbol y del deporte como Ana Paola López Sirigoyen, Alfonso Sosa y Roberto Galán.

Además, en el conversatorio estarán presentes los directivos de equipos como Leones Negros UdeG, Cancún FC, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz. La discusión comenzará a las 10:30 a.m. y se transmitirá por sus redes sociales y del Senado de la República.

¿Qué es el ascenso y descenso en el futbol profesional?

La UdeG no se detendrá hasta que vuelva el mérito deportivo en el Futbol Mexicano (X / Leones Negros de la UdeG)

El ascenso y descenso es el sistema que mueve a los clubes entre divisiones según sus resultados al final de una temporada.

Ascenso : Los mejores clubes de una categoría inferior suben a una división superior. Por ejemplo, de segunda a primera.

Descenso: los equipos con peor desempeño en la máxima categoría bajan a una división inferior.

La cantidad de equipos que suben y bajan depende del reglamento de cada liga. Algunas consideran únicamente los puntos de la temporada; otras usan promedios de varias campañas, tablas porcentuales o una Liguilla de ascenso.

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El objetivo es mantener la competencia: los clubes de abajo luchan por permanecer y los de categorías inferiores tienen la posibilidad de llegar a la Primera División.