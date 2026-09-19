Dani Flow propone ‘internar’ a Aleks Syntek por mencionarlo en show del Grito de Independencia: “Puede terminar muy mal”

El músico Aleks Syntek se presenta en un escenario al aire libre ante el público durante una celebración de fiestas patrias. Durante la presentación, el artista expresa sus opiniones sobre la música urbana contemporánea y hace mención del cantante Dani Flow. En las imágenes se observa a la multitud asistente y una pantalla gigante en el escenario que transmite la actuación del cantautor mexicano con su guitarra.

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Dani Flow pidió prudencia ante la polémica de Aleks Syntek luego de que el músico generara críticas por los mensajes que lanzó durante su presentación por el Grito de Independencia en Ciudad de México y también consideró viable la opción de que ‘lo internaran’.

El intérprete de Reggaeton Champagne fue consultado por los videos que circularon del show de Syntek, donde el autor de Sexo, pudor y lágrimas”cuestionó al reguetón, imitó el acento puertorriqueño y reclamó a los asistentes por no defenderlo en medio de las controversias.

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Dani Flow sostuvo que, tras revisar más grabaciones del concierto, su percepción cambió. El músico afirmó que el caso ya no debía tratarse únicamente desde las diferencias musicales ni desde los comentarios virales que se multiplicaron en redes sociales.

(Instagram/daniflowmx)

Aleks Syntek mencionó a Dani Flow al criticar el reguetón en el Grito de Independencia

Durante el concierto de las fiestas patrias, Aleks Syntek expresó su rechazo a los estilos musicales que, según su postura, dominan entre el público mexicano. El cantante sostuvo que artistas con una extensa carrera reciben menos atención que intérpretes de éxitos recientes.

“Llevo veinte años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre”, dijo Syntek desde el escenario, antes de dirigirse a quienes escuchaban su presentación.

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El artista defendió a músicos que, de acuerdo con sus palabras, han construido trayectorias de dos décadas. En contraste, cuestionó que parte del público consumiera propuestas que calificó de forma despectiva.

Syntek mencionó de manera indirecta a Dani Flow al referirse a Martillazo canción del reguetonero. El cantante aseguró que ese tema había sido el más escuchado en México el año anterior.

Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)

“Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, lanzó Aleks Syntek. Después, remató con una crítica a la recepción del público: “México acallado”.

El discurso continuó con una defensa de géneros tradicionales. Syntek dijo que México era “huapango, bolero y mariachi” y planteó que los festejos del 15 de septiembre debían recordar esa identidad.

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“No somos reguetón”, afirmó el músico. También cuestionó que algunos artistas adoptaran formas de hablar que él vinculó con Puerto Rico y con raperos de Estados Unidos.

El cantante había sostenido durante el show que el público no lo respaldaba ante los cuestionamientos que había recibido en fechas recientes. Sus comentarios no quedaron limitados a Dani Flow, ya que también aludió a Bad Bunny.

La presentación generó críticas por el tono de sus intervenciones y por las pausas entre canciones. Parte de los videos que circularon mostró al intérprete dirigiéndose al público con discursos que provocaron reacciones divididas.

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Dani Flow propone internar a Aleks Syntek

Dani Flow afirmó que revisó varias grabaciones antes de hablar sobre Syntek. Según relató, al principio se trataba de analizar los comentarios del cantante, pero cambió de opinión después de observar el conjunto de videos.

“Fue un vuelo de análisis de lo que está pasando”, explicó el reguetonero. Luego señaló que el debate ya había rebasado la discusión sobre qué género musical le gusta a cada persona.

“Creo que ya es una situación que pasa de lo que nos puede gustar o no a algo de cuidado”, dijo Dani Flow. El artista pidió ponerse en el lugar de los familiares de una persona que atraviesa una etapa complicada.

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Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

El músico evitó establecer un diagnóstico. Aun así, expresó que, desde su perspectiva, Syntek no parecía estar bien y planteó que la reacción colectiva debía ser menos agresiva.

“Creo que es momento a lo mejor de bajarle un poquito y de preocuparnos por una leyenda del pop mexicano”, afirmó Dani Flow al ser consultado sobre la situación.

El cantante de reguetón pidió que se prestara mayor atención a Aleks Syntek. En su opinión, lo que algunas personas perciben como una broma podría tener consecuencias si se mantiene la exposición pública y la burla en redes.

“A lo mejor ahorita parece una broma, pero puede terminar muy mal, sabemos que no le gusta el reggaetón que siempre ha sido muy critico, pero ahorita ya es momento de tratarlo con pincitas, internarlo, no sé”, advirtió.

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Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

Sus declaraciones marcaron distancia con el tono de varios comentarios que surgieron tras el concierto del Grito de Independencia.

Dani Flow también habló de las dificultades que puede provocar la crítica digital. El reguetonero consideró que no todas las figuras públicas cuentan con las mismas herramientas para enfrentar la presión que existe en internet.

“No todos están listos para la crítica de Internet”, manifestó. El artista sugirió que Syntek pudo enfrentar dificultades para adaptarse a una etapa distinta de su carrera.

El cantante planteó que el apoyo de la familia y de los seguidores podría ayudar a Syntek. “Con apoyo de la familia y de sus mismos fanáticos, puede volver a estar bien”, expresó.

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Dani Flow insistió en que vio el video completo con las declaraciones de Syntek. “Ya no se ve como que esté bien”, reiteró, sin dar detalles sobre un hecho específico ni asegurar que exista una condición de salud.

Captura de pantalla

Dani Flow cantaría con Syntek pero no con Gala Montes

Durante la misma charla, Dani Flow fue consultado por Gala Montes, quien también había generado conversación en redes sociales. El músico aclaró que no conocía a profundidad su trabajo y que su referencia sobre ella provenía de contenidos virales.

“La verdad es que yo no conozco mucho de ella, más que lo que se ve de viral”, explicó. A partir de esa respuesta, retomó el punto que había planteado sobre Aleks Syntek.

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Dani Flow pidió no convertir en entretenimiento las situaciones en que una persona pudiera atravesar problemas de salud mental. El cantante señaló que las reacciones de medios, influencers o usuarios deberían priorizar el bienestar de la persona involucrada.

“Si son temas mentales, que se traten ya”, expresó. El reguetonero agregó que no era adecuado usar ese tipo de circunstancias como material para entretener al público.

El músico también fue cuestionado sobre una posible colaboración con Gala Montes. Su respuesta fue negativa y la vinculó con una preferencia artística, no con un juicio personal.

“No, no me gusta”, dijo Dani Flow cuando le mencionaron una de las canciones de la actriz y cantante. Luego matizó: “Pero es por un gusto musical”.

En contraste, el artista sí dejó abierta la posibilidad de trabajar con Aleks Syntek. “Con Alex Syntek sí, me gustaría”, afirmó, antes de añadir que le interesaría “hacer algo padre”.

La diferencia entre ambas respuestas reforzó el mensaje central de su intervención. Dani Flow planteó que los desacuerdos musicales pueden existir, aunque no deberían impedir una conversación cuidadosa cuando se trata de la situación personal de un colega.

El mensaje de Aleks Syntek sobre salir de México amplió la polémica

Los dichos de Dani Flow aparecieron después de que Syntek publicara un mensaje en el que adelantó que tomaría distancia de México.

El cantante defendió su reacción durante una actuación reciente y sostuvo que su enojo estuvo relacionado con presuntos incidentes contra personas ubicadas entre sus seguidores.

“México, pronto te dejaré en paz”, escribió el intérprete en una publicación difundida en redes sociales. También aseguró que regresaría con “excelentes noticias”.

(IG)

Syntek no precisó hacia dónde viajaría ni cuánto tiempo permanecería fuera del país. Tampoco aclaró si se trataba de una mudanza, una pausa profesional o una salida temporal.

El mensaje mantuvo activa la discusión que se había originado con su participación durante los festejos patrios. Las reacciones se dividieron entre quienes cuestionaron sus discursos y quienes respaldaron su derecho a defender su repertorio y sus opiniones.

La postura de Dani Flow se apartó de la confrontación directa. Aunque Syntek había mencionado una de sus canciones para cuestionar el reguetón, el artista optó por expresar preocupación y pidió que las críticas no se convirtieran en hostigamiento.