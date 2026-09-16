Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA

Con Quiñones y Jiménez en duda, la nueva etapa afronta incertidumbre en la zona ofensiva antes de medirse con Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El arranque de la era Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana se aproxima entre incertidumbres en el esquema ofensivo.

Faltan pocos días para conocer la primera convocatoria y comenzar la gira de amistosos, y dos nombres que parecían llamados a liderar el ataque ahora encienden las alarmas: Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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Ambos aparecían dentro del aparente universo de 60 futbolistas que el “Káiser” tenía considerados para el proceso rumbo al Mundial 2030.

La gira de la Selección Mexicana ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile apunta a iniciar sin sus dos principales referentes ofensivos en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Pero la dolencia muscular de Julián y el problema de rodilla que sufrió Raúl con Wolverhampton pueden modificar los planes del nuevo cuerpo técnico antes de los partidos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Raúl Jiménez dejó el campo ante Everton y podría perderse la gira del Tri

La preocupación por Raúl Jiménez nació el miércoles 16 de septiembre durante el partido entre Wolverhampton y Everton por la Copa de Inglaterra.

El delantero mexicano fue titular, pero debió abandonar el encuentro antes del descanso después de resentirse de la rodilla izquierda.

La jugada se produjo cuando Raúl disputó un balón ante Tyler Dibling .

El delantero recibió atención médica y salió del campo al minuto 37 para ceder su lugar a Adam Armstrong.

Wolverhampton todavía no divulgó un diagnóstico ni un plazo estimado de recuperación.

Su estado físico definirá si puede jugar ante West Bromwich Albion este domingo 20 de septiembre.

Raúl Jiménez salió al minuto 37 del Wolverhampton vs Everton en la Copa de Inglaterra tras resentirse de la rodilla izquierda. Images via Reuters/Carl Recine

El caso de Jiménez no tiene todavía un parte médico que confirme la gravedad de la molestia. Wolverhampton deberá comunicar el resultado de los estudios y su evolución definirá si puede estar disponible para el próximo partido.

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Julián Quiñones enfrentaría recuperación con Al-Qadisiya y no viajaría con México

La ausencia de Julián Quiñones ya venía perfilándose antes de que surgiera la inesperada preocupación por Jiménez.

A comienzos de septiembre, el agente del delantero había señalado que todavía no existía contacto con Márquez ni con su cuerpo técnico, pese a que el atacante aparecía en una prelista de la Federación Mexicana de Futbol.

El escenario tomó otra dimensión después de su último encuentro con Al-Qadisiya. “La Pantera” salió de cambio por una molestia muscular y la información posterior indicó que permanecería en Arabia Saudita para ser evaluado y continuar la recuperación con su club.

El reportero Gibrán Araige , de TUDN , adelantó que el delantero no viajaría con el Tri para la próxima fecha FIFA .

La previsión es evitar que el atacante sume exigencia física durante la concentración y los cuatro amistosos previstos en un lapso de 11 días.

Su ausencia afectaría severamente la planificación de Rafael para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Julián Quiñones presentó una molestia muscular con Al-Qadisiya y permanecerá en Arabia Saudita para evaluación y recuperación con su club. (X/ @Alqadsiah)

La posible baja reduciría las opciones del “Káiser” en una zona en la que Quiñones puede jugar como referente de área o extremo por izquierda. Su perfil ofrece movilidad, potencia y llegada de gol, cualidades que no todos los atacantes considerados reúnen.

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Márquez se vería obligado a reordenar el ataque antes de su debut

Las dudas sobre Julián y Raúl afectan a dos de los referentes considerados por Márquez en su mapa inicial. La eventual ausencia simultánea de ambos obligaría a ajustar jerarquías y variantes antes de la primera concentración de la nueva etapa.

Delanteros de área considerados: Armando González, Santiago Giménez, Germán Berterame, Ricardo Marín y Guillermo Martínez.

Atacantes por fuera: Roberto Alvarado, Diego Lainez, Alexis Vega, Ozziel Herrera, César Huerta, Efraín Álvarez e Isaías Violante.

Jugadores en duda para la convocatoria: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

Primer rival de México: Colombia, el 26 de septiembre.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Santiago Gimenez and Armando Gonzalez during the warm up before the match REUTERS/Amanda Perobelli

La gira contempla partidos contra Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre. Así, los próximos días serán decisivos para determinar si la convocatoria oficial de Rafael Márquez contará con Quiñones y Jiménez para en la nueva ruta mexicana hacia 2030.