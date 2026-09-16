Gloria Trevi canta en Puebla pese al rechazo de colectivos feministas por denuncias de trata

La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

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Gloria Trevi encendió la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de Puebla con un concierto gratuito que reunió a miles de personas, pese al reclamo de trece organizaciones feministas que exigieron su cancelación por procesos judiciales abiertos contra la cantante en Argentina y Estados Unidos.

La presentación se realizó a las 23:30 horas, media hora después de la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta desde el Palacio Municipal.

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El repertorio incluyó Todos me miran, Dr. Psiquiatra, Con los ojos cerrados y El recuento de los daños.

Perspectivas MX, 33 Mujeres Chingonas, COPAR Comunidad en Participación, Red de Candidatas Mujeres en Igualdad, Por Las Mujeres de Puebla, Organización Valdivia Márquez, Más por Puebla, Shamrock Ecoeducación Inicial, Asociación de Madres Solteras, Respiro Bioconsciencia y La Paridad firmaron el documento dirigido a los gobiernos municipal y estatal.

El escrito, fechado el 15 de septiembre, exhortó a las autoridades “a no contratar y deslindarse públicamente de artistas que estén vinculadas con la trata de personas y abuso sexual infantil”, por considerar que Gloria Trevi no representa “los ideales, ni el orgullo, ni el honor de las mujeres heroínas en la Independencia de México”.

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El colectivo Por Las Mujeres de Puebla difundió además un mensaje directo en la red social X: “@GloriaTrevi no eres bienvenida para las mujeres que realmente somos feministas”, con etiquetas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Mujeres Gobierno de Puebla.

Trece organizaciones feministas exigieron la cancelación de su concierto la noche del 15 de septiembre. (X: @XLasMujeresdPue)

El comunicado detalla una queja ante la CIDH por esclavitud y tortura

El documento precisó que la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa al Estado mexicano por omisiones en procesos judiciales ocurridos en Chihuahua y la Ciudad de México, en los que se investigaron los delitos de trata de personas, esclavitud, embarazos forzados y tortura.

Las organizaciones señalaron que Gloria Trevi se ha amparado en más de 20 procedimientos legales en México y Estados Unidos en contra de las víctimas del caso.

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El comunicado citó a Amnistía Internacional, que define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el engaño, la fuerza, la amenaza o el abuso de poder con fines de explotación”.

En México, el delito se persigue mediante la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que impone penas de 5 a 40 años de prisión.

El documento acusa al Estado mexicano por omisiones en procesos judiciales en los que se investigaron los delitos de trata de personas, esclavitud, embarazos forzados y tortura.

La justicia argentina reabrió en marzo el caso contra Trevi y Sergio Andrade

El 23 de marzo, autoridades argentinas notificaron a la Embajada de México la reapertura de una investigación por trata de personas, explotación infantil y esclavitud contra Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas. La denuncia corresponde a la ciudadana argentina Liliana Regueiro.

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La notificación fue enviada por Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Argentina, a la embajadora de México en ese país, Lilia Eugenia Rossbach Suárez. El expediente había permanecido congelado durante años por falta de cooperación internacional.

Según la información, existieron denuncias vinculadas al llamado clan Trevi-Andrade en España, Chile y Brasil que no avanzaron por la misma razón.

El caso se originó en 1999, cuando familiares de jóvenes denunciaron a Andrade, Trevi y otras colaboradoras por rapto, corrupción y abuso de menores.

La justicia argentina reabrió en marzo el caso contra Trevi y Sergio Andrade. (Archivo)

El gobierno estatal desplegó mil policías y no respondió al reclamo

Ni el gobierno de Puebla ni el ayuntamiento del alcalde José Chedraui Budib emitieron un pronunciamiento oficial sobre el exhorto de las organizaciones.

El operativo de seguridad para la Noche Mexicana incluyó mil policías estatales y municipales en el Centro Histórico.

El concierto formó parte del programa por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que también contempló el izamiento de la bandera y el tradicional grito desde el balcón del Palacio Municipal.

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Además de Puebla capital, al menos 15 municipios del estado confirmaron artistas para amenizar la fecha con acceso gratuito.

El concierto formó parte del programa por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. (IG: gloriatrevi)

En 2023 una petición en Change.org ya había buscado frenar sus conciertos

El reclamo en Puebla no es el primero contra la agenda de presentaciones de la cantante, en marzo de 2023, una campaña en Change.org reunió más de dos mil firmas para exigir al Auditorio Nacional y a la promotora OCESA la cancelación de fechas programadas en la Ciudad de México.

El reclamo en Puebla no es el primero contra la agenda de presentaciones de la cantante.

Aquella iniciativa surgió tras la difusión de nuevas demandas civiles en Estados Unidos y argumentó que los recintos públicos no debían respaldar a figuras vinculadas con redes de abuso. Pese a la movilización digital, las presentaciones en la capital del país se realizaron según lo previsto.

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