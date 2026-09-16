México

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Testigos señalaron a uno de los sujetos capturados como partícipe de los hechos violentos que derivaron en la muerte del influencer sonorense

Peritajes confirmaron que el arma corta asegurada a los dos jóvenes es la misma que se usó para asesinar a "El Piturris". Crédito: FGJES
Peritajes confirmaron que el arma corta asegurada a los dos jóvenes es la misma que se usó para asesinar a "El Piturris". Crédito: FGJES
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) afirmó en un comunicado compartido este 16 de septiembre de 2026 que esclareció el homicidio del creador de contenido José Luis Esparza, mejor conocido en redes sociales como “El Piturris”, ocurrido el pasado 10 de septiembre en una taquería ubicada en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

La dependencia estatal detuvo el pasado 14 de septiembre a Felipe Alberto “N”, de 21 años, junto con Iram José “N”, de 26 años, y señaló que el crimen estuvo vinculado a una disputa entre grupos dedicados al narcomenudeo.

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El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris
El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris

Los presuntos responsables fueron arrestados tras una persecución a un automóvil de alta gama, en cuyo interior las autoridades aseguraron varias armas de fuego. El dictamen pericial de balística confirmatoria determinó que una de las armas decomisadas, una pistola marca SIG SAUER calibre .40 mm, fue la misma utilizada para privar de la vida a “El Piturris”, y que un día antes, el 9 de septiembre, esa misma arma fue empleada en un homicidio registrado en la comunidad de El Conti, en la comisaría de Cócorit.

Con este avance, la FGJES suma su tercer pronunciamiento público sobre el caso: el primero, el 10 de septiembre, reportó el homicidio de “El Piturris”; el segundo, el 11 de septiembre, vinculó el crimen a una confrontación entre grupos criminales; y el de este 16 de septiembre confirma la detención de dos presuntos responsables junto con el arma utilizada y revela que el móvil estaría relacionado con disputas por narcomenudeo.

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El ataque contra “El Piturris” ocurrió el 10 de septiembre en la taquería familiar

José Luis Esparza, de 37 años, fue atacado a balazos mientras atendía la taquería “Los Güichos”, ubicada en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, negocio propiedad de su familia. El ataque se registró cerca de las 11:00 horas, cuando un sujeto le disparó y huyó a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona, según datos oficiales.

En mayo de este año publicaron un video desde la taquería donde fue asesinado El Piturris. Crédito: Redes Sociales
En mayo de este año publicaron un video desde la taquería donde fue asesinado El Piturris. Crédito: Redes Sociales

En el lugar del ataque, los peritos de la FGJES recolectaron dos casquillos calibre .40, elementos que resultarían determinantes después para vincular el arma homicida con el crimen de Cócorit. Personal de emergencias intentó auxiliar a la víctima antes de trasladarla a un hospital, donde ya no presentaba signos vitales.

Este fue el negocio donde atacaron al creador de contenido "El Piturris". Crédito: Google Maps
Este fue el negocio donde atacaron al creador de contenido "El Piturris". Crédito: Google Maps

La noche de ese mismo día, Luis Antonio, productor del canal de YouTube “Desde la O”, proyecto del que “El Piturris” formaba parte junto al podcast “La Guarida”, confirmó los detalles del ataque en un video. Identificó a la víctima con un segundo apodo dentro del círculo familiar, “Chipilón”, y señaló que el equipo del canal decidió tomar un receso tras su muerte.

La fiscalía vinculó el 11 de septiembre el crimen a una confrontación entre grupos delictivos

Un día después del homicidio, la FGJES informó a través de un comunicado que el comparativo balístico entre los casquillos hallados en la taquería y los indicios recuperados en el crimen de Cócorit arrojó una coincidencia directa. Ese cruce de información abrió, en ese momento, una nueva línea de trabajo en el caso.

La dependencia reveló además que investigaba el vínculo de “El Piturris” con un pariente político dedicado a la interpretación y composición de narcocorridos, con temas relacionados con integrantes de un grupo delictivo. La fiscalía no detalló, en ese momento, el nombre del familiar ni la célula criminal a la que estarían dedicadas las composiciones.

También se revisaron los antecedentes de ese pariente en Estados Unidos, donde había permanecido preso por posesión de narcóticos y donde actualmente se encontraba libre en México. Con estos elementos, la fiscalía consideró que el homicidio pudo estar relacionado con una confrontación entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico, hipótesis que constituyó, en ese momento, la principal línea de trabajo del caso.

La detención se concretó el 14 de septiembre tras una persecución a un BMW

Cuatro días después del crimen, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaban labores de búsqueda y análisis de cámaras de videovigilancia cuando detectaron alrededor de las 12:55 horas, un BMW 530i color gris con características coincidentes con la investigación en curso. Según los reportes de la FGJES, al marcarles el alto, los ocupantes emprendieron la huida sobre la calle Cananea hacia el poniente.

La aprehensión de los presuntos implicados se concretó el 14 de septiembre tras una persecución a un BMW en Sonora. Crédito: Redes Sociales

Durante la persecución, el vehículo impactó contra un Nissan March y posteriormente contra un inmueble cercano al cruce con la calle Veracruz. Uno de los ocupantes fue asegurado en el lugar del choque; el segundo intentó escapar a pie y fue detenido metros adelante. Al operativo se sumaron, tras activarse el código rojo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

BMW involucrado en la persecución. Crédito: FGJES
BMW involucrado en la persecución. Crédito: FGJES

En la intervención fueron asegurados un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm con un cargador abastecido, cartuchos útiles, marihuana, ocho envoltorios con sustancia granulada blanca y dos teléfonos celulares de alta gama, además del vehículo utilizado por los sujetos.

En ese momento, la FGJES informó que las armas serían sometidas a pruebas de balística forense para establecer si guardaban relación con hechos previos, sin adjudicar todavía la detención al homicidio de “El Piturris”, fue hasta este 16 de septiembre que revelaron el posible vínculo.

Este 16 de septiembre atribuyó la responsabilidad del crimen a Felipe Alberto “N”

La FGJES afirmó, en su comunicado más reciente, que las investigaciones ministeriales y el señalamiento directo de al menos tres testigos presenciales permitieron establecer la participación de Felipe Alberto “N” en los hechos violentos que derivaron en la muerte de “El Piturris”.

El dictamen de balística confirmatoria, según la dependencia, terminó de vincular el arma asegurada con ambos homicidios, el de Cajeme y el de Cócorit.

El arma corta asegurada a los detenidos es la misma con la que asesinaron a "El Piturris". Crédito: FGJES
El arma corta asegurada a los detenidos es la misma con la que asesinaron a "El Piturris". Crédito: FGJES

La dependencia no especificó la responsabilidad concreta del segundo detenido dentro del homicidio del creador de contenido, aunque confirmó su captura junto a Felipe Alberto “N” el 14 de septiembre.

Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades judiciales el 14 de septiembre por su probable responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud, derivados de lo asegurado durante el operativo. Con el comunicado de este 16 de septiembre, la FGJES sumó el proceso por el homicidio cometido en agravio de “El Piturris”, además de otros hechos en los que estarían involucrados.

La fiscalía sonorense señaló que continuará con las diligencias correspondientes conforme lo permitan los tiempos procesales.

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