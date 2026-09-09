Convocatoria de Julián Quiñones con la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA estaría en peligro

Quiñones atraviesa su mejor momento, con siendo el máximo referente del Tri en el Mundial 2026, mientras el cuerpo técnico del Káiser alista su ruta de debut contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. (Especial)

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La Selección Mexicana atraviesa una etapa de grandes cambios bajo el nuevo ciclo de Rafael Márquez como director técnico, y con ello surge la incertidumbre sobre la continuidad de algunos de los máximos referentes.

Entre ellos, Julián Quiñones, quien atraviesa el mejor momento de su carrera pero enfrenta dudas sobre su convocatoria en los próximos amistosos de septiembre y octubre.

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Fabio Marín Pilonieta, agente de Julián Quiñones, afirma que ni Rafael Márquez ni su cuerpo técnico han tenido contacto con ellos. REUTERS/Raquel Cunha

El delantero del Al-Qadisiya, goleador en Arabia Saudita y nominado al Balón de Oro 2026, está en la prelista enviada por la FMF. Sin embargo, su agente, Fabio Marín Pilonieta, fue claro al señalar: “todavía no hemos tenido contacto con Rafa ni con su cuerpo técnico”.

Esa declaración proporcionada en entrevista para TUDN ha causado preocupación entre la afición, ya que abre la posibilidad de que el seleccionador opte por darle descanso o probar nuevas fórmulas en su debut.

El brillante presente de Julián Quiñones

Quiñones vive un auténtico momento dorado en su carrera, tanto en clubes como en Selección, y su nombre ya figura entre los mejores del mundo:

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Máximo goleador del Tri en el Mundial 2026 , con cuatro anotaciones que lo colocaron, en una sola participación, al nivel histórico de Luis Hernández y Javier Hernández.

Nominado al Balón de Oro 2026 , compartiendo lista con Messi, Mbappé, Haaland y Bellingham, convirtiéndose en el sexto mexicano en la historia en recibir esta distinción.

Campeón de goleo en la Saudi Pro League , con 33 tantos en 31 partidos, superando a nombres como el de Cristiano Ronaldo.

Racha vigente en Arabia , donde ya suma goles en la temporada 2026-27 y mantiene su estatus de referente ofensivo.

Reconocimiento de clubes mexicanos, como Atlas y América, que celebraron su éxito internacional recordando su legado en la Liga MX.

El delantero del Al-Qadisiya hizo historia al ser nominado al Balón de Oro 2026 tras coronarse como campeón de goleo en la Saudi Pro League con 33 tantos en 31 partidos. (X/ @ballondor)

En este sentido, su presente es más que brillante: combina rendimiento en clubes, impacto con el Tri y reconocimiento internacional. Sin embargo, la decisión del “Káiser” definirá si este momento se traslada también a la nueva era de la Selección Mexicana.

La estrategia de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Márquez busca construir su propio proyecto, y eso implica decisiones que pueden afectar a referentes como Quiñones.

Inicio de ciclo rumbo al Mundial 2030 , con amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en Estados Unidos.

Visita institucional a los 18 clubes de la Liga MX , buscando estrechar la relación entre selección y equipos, y observar jugadores para su primera convocatoria.

Objetivo inmediato: probar talento joven, ensayar nuevas fórmulas y dar otra cara al mundo con el futbol mexicano.

Decisión clave: definir si jugadores consolidados como Quiñones tendrán continuidad inmediata o si serán reservados para partidos oficiales.

Rafa Márquez proyecta el camino al Mundial 2030 con amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, además de visitas a los 18 clubes de la Liga MX. (X/ @miseleccionmx)

De esta manera, la incertidumbre sobre “La Pantera” no respondería a su nivel, sino a la visión del técnico en su debut, donde la prioridad es experimentar y evaluar nuevas piezas.

El contraste: Balón de Oro vs. convocatoria en duda

El contraste es evidente: Quiñones se codea con la élite mundial, pero su lugar en el Tri no está asegurado. Su nominación al Balón de Oro lo coloca junto a Messi, Mbappé, Bellingham y Haaland, mientras que en Arabia sigue marcando goles y mantiene su vigencia.

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Además, acecha el récord de Hugo Sánchez como mexicano con más goles en el extranjero en un año, con 32 dianas en el calendario 2026, lo que refuerza su impacto histórico.

Julián Quiñones aparece en la prelista de la FMF, pero su convocatoria a los amistosos de septiembre y octubre todavía no se confirma, pese a su participación histórica en el Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay

Sin embargo, pese a todo este reconocimiento, la duda sobre su convocatoria en la próxima Fecha FIFA refleja el inicio de una nueva etapa: un jugador en la cima de su carrera que, sin embargo, debe esperar la confirmación de su rol en el proyecto del Tri rumbo al Mundial 2030 bajo el mando del “Káiser”.