México

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

El Machín quedaría fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez mientras siguen las acusaciones en su contra

El Machín no sería convocado por Rafa Márquez para los partidos frente a Colombia y Perú Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
El Machín no sería convocado por Rafa Márquez para los partidos frente a Colombia y Perú Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
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Edson Álvarez, uno de los actuales referentes de la Selección Mexicana de Futbol, sufriría las consecuencias de los señalamientos que un productor hizo contra él, su pareja y su suegro, en los últimos días por presunto fraude y secuestro.

El Machín no entraría en la primera lista del técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez Álvarez, de acuerdo a la información del reportero, Gibrán Araige, mientras las acusaciones hacia Edson Álvarez continúan pese a que el jugador las rechazó por medio de un mensaje en sus historias de Instagram.

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“El Tri sin su capitán. Edson Álvarez no estará en la primera convocatoria de Rafa Márquez”, informó el periodista de TUDN. Además de este problema, se le agrega la falta de actividad con el West Ham United en la Championship de Inglaterra.

“Tras siete jornadas, el ‘Machín’ no ha disputado un solo minuto con el West Ham en la Championship de Inglaterra. A esto se suma la situación extra cancha que atraviesa en México. El Tri arranca una nueva etapa sin su Capitán, Edson Álvarez”, añadió Gibrán Araige.

Edson Álvarez rechaza las acusaciones de un productor

“Ante las publicaciones y declaraciones que han circulado recientemente, considero necesario pronunciarme de manera clara y contundente”, inicia el mensaje de Edson Álvarez frente a la bola de nieve mediática y la proliferación de señalamientos en su contra.

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“Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”.

“Durante los últimos meses, mi nombre y mi imagen han sido utilizados reiteradamente para generar mayor alcance mediático alrededor de una situación que no me pertenece. Hasta ahora había decidido no responder; sin embargo, existen límites y atribuirme conocimiento, responsabilidad o participación en hechos de esta naturaleza sin presentar una sola prueba cruza claramente ese límite”, manifestó el Machín.

“Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos. Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”.

No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros ni para obtener exposición mediática. Por ello, ante la gravedad de las afirmaciones que se han realizado, he pedido a mi equipo legal evaluar y ejercer las acciones que correspondan contra cualquier persona que realice o difunda imputaciones falsas en mi contra”, finalizó Edson Álvarez.

¿Cómo surgió el conflicto que involucra a Edson Álvarez por supuesto fraude y secuestro?

El productor, Juan José López Ordóñez, rompió el silencio y señaló al capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, a su suegro y su pareja, Sofía Toache, de una presunta participación de secuestro que habría ocurrido el 3 de noviembre del 2024.

Según el denunciante, esta grave situación se origina después de un documental que habla sobre la carrera del jugador mexicano, cuyo pago cifra en 3 millones 500 mil pesos, además del reclamo de un inmueble en la colonia San Rafael, que estaría valuado en 30 millones de pesos.

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