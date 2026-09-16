Las redes estallan por nominación de Karol G a “Mejor canción regional mexicana” en los Latin Grammy: “No es mexicana, debió ser para Yuridia”

La discusión se extendió durante varias horas tras la publicación oficial de la lista de nominados, y derivó en cientos de mensajes que comparaban la trayectoria de Karol G en géneros urbanos y tropicales con la de artistas dedicados de forma exclusiva a la música regional mexicana. (RS)

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La comunidad de música regional mexicana desató una ola de críticas en redes sociales tras conocerse que Karol G fue nominada a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026 por su tema “Ese Hombre Es Malo”. La controversia se concentró en plataformas como X, donde cientos de usuarios cuestionaron que una artista colombiana compitiera en una categoría que, según ellos, debería reservarse a intérpretes mexicanos.

El reclamo se resume en una pregunta que circuló con fuerza entre los usuarios: ¿por qué una cantante extranjera puede competir en una categoría identificada con la cultura mexicana? Para buena parte de la comunidad digital, la respuesta remite a que la Academia Latina de la Grabación no exige nacionalidad mexicana para el género, sino que la canción cumpla con criterios musicales y de idioma, algo que generó desacuerdo entre quienes sostienen que el reconocimiento debería limitarse a artistas oriundos de México.

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La discusión se extendió durante varias horas tras la publicación oficial de la lista de nominados, y derivó en cientos de mensajes que comparaban la trayectoria de Karol G en géneros urbanos y tropicales con la de artistas dedicados de forma exclusiva a la música regional mexicana.

Ese Hombre es Malo Karol G adelanto/Tik Tok

Las críticas en redes sociales

El reclamo se resume en una pregunta que circuló con fuerza entre los usuarios: ¿por qué una cantante extranjera puede competir en una categoría identificada con la cultura mexicana? REUTERS/Mario Anzuoni

La usuaria identificada como keninisunivers planteó en X que, aunque valora a la cantante, considera injusto que “artistas que no son ni de México” se nominen en la categoría, ya que ese espacio “las merecen las artistas y los artistas mexicanos, no extranjeros”. El mensaje reunió cientos de interacciones en pocas horas.

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Otros comentarios apuntaron directamente a una posible nominada alternativa. La usuaria Carla escribió: “Que injusticia, Yuridia sí es digna de portar el traje charro porque ella sí es mexicana”. El nombre de la cantante mexicana se repitió en varias publicaciones como la opción que, según los usuarios, debió ocupar el lugar de Karol G.

En esa misma línea, la usuaria paola cuestionó por qué se nominó “a una artista colombiana en una categoría mexicana” y consideró que no debió incluirse en la lista. Otra usuaria, bajo el nombre Ayi Ponce, calificó la situación como “súper injusto” y expresó que la comunidad mexicana se siente atacada mientras, a su juicio, sigue prestando su cultura a artistas extranjeros que luego reciben reconocimientos.

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Publicaciones adicionales repitieron el mismo argumento con distintas variantes. Una usuaria identificada como Ivavn cuestionó por qué se nomina “a una colombiana a una categoría mexicana”, mientras que otra cuenta, Kenia Os in your area, insistió en que “esa nominación merecía ser de Yuridia”. Otro usuario, bajo el nombre Alexeii, coincidió en que “ese puesto lo tuvo que ocupar Yuridia”.

La usuaria Gumy restó mérito artístico al tema al afirmar que la canción “no le llega ni a los talones del verdadero regional mexicano”. En un mensaje similar, la cuenta KeniaOsVault calificó la nominación como “una ganga” al considerar que se ignoró a las artistas mexicanas en su propia categoría, mientras que otra usuaria, rebequitap_, se limitó a preguntar por qué se incluyó a “una colombiana” en un espacio que identifica como exclusivamente mexicano.

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Otra usuaria, Andrea, comparó directamente la situación con la carrera de Yuridia: “Ahora resulta que una colombiana está nominada a Mejor Canción Mexicana, cuando en México tenemos artistas con muy buenas canciones”. El comentario resume el eje central del reclamo: la percepción de que el mercado mexicano cuenta con talento propio suficiente para llenar la categoría sin recurrir a artistas de otros países.

Voces a favor de la nominación

No todas las reacciones fueron negativas. El usuario Jhoan defendió la nominación al señalar que se trata de una categoría musical y no de una exigencia de nacionalidad: “Es una categoría y aunque sea de México, no quiere decir que solamente se deba nominar sí o sí a artistas mexicanos”.

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Su mensaje fue uno de los pocos que buscó equilibrar la discusión, al recordar que el criterio de la Academia responde al idioma y al género musical de la canción, no al origen del intérprete.

El origen del reclamo: la canción y el álbum

Su mensaje fue uno de los pocos que buscó equilibrar la discusión, al recordar que el criterio de la Academia responde al idioma y al género musical de la canción, no al origen del intérprete. (Captura de pantalla/ Karol G )

“Ese Hombre Es Malo” forma parte de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G, lanzado en junio de 2025. El disco combina géneros tropicales como merengue, bachata y cumbia, pero incluyó también un tema con mariachi que terminó siendo la puerta de entrada de la artista a la categoría regional mexicana.

El tema fue escrito por Karol G junto a Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos, según consta en la lista oficial de nominados publicada por la Academia Latina de la Grabación. Barrera, compositor mexicoestadounidense, encabeza el listado general de nominaciones de 2026 con diez menciones, varias de ellas también en la categoría regional mexicana junto a Grupo Frontera y Xavi.

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Según la normativa vigente de los Latin Grammy, las canciones consideradas para cualquier nominación deben contener al menos un 60% de la letra en español, portugués o algún idioma autóctono regional, sin que la nacionalidad del intérprete sea un requisito adicional para competir en las categorías de género.

Karol G compite en la categoría junto a “Estamos Todos” de Intocable, “No Capea” de Xavi con Grupo Frontera, “Ojitos Bellos” de Grupo Frontera y “Osadía” de Edén Muñoz con Cristian Castro. Se trata de la primera vez que la cantante colombiana figura en este apartado del premio.

Antecedentes de tensión con la Academia

En 2023, artistas y profesionales de la industria denunciaron públicamente la ausencia del género en las categorías generales del premio, pese al peso comercial que representaban figuras como Peso Pluma y Carín León ese año. (Fotto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

No es la primera vez que el sector de la música regional mexicana expresa inconformidad con las decisiones de la Academia Latina de la Grabación. En 2023, artistas y profesionales de la industria denunciaron públicamente la ausencia del género en las categorías generales del premio, pese al peso comercial que representaban figuras como Peso Pluma y Carín León ese año.

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La propia Karol G participó en 2019 de un movimiento similar, cuando el reguetón fue excluido de las categorías principales de los Latin Grammy. Junto a otros artistas urbanos, respaldó la campaña “Sin Reggaetón, No Hay Latin Grammy”, que llevó a la Academia a reforzar la presencia del género en ediciones posteriores. La ironía señalada por parte de la comunidad digital es que, años después, la artista que reclamó espacio para su propio género es ahora cuestionada por ocupar un lugar en un género ajeno.

Trayectoria reciente y próximos proyectos

La artista atraviesa además un año de intensa actividad. En abril se convirtió en la primera cantante latina en encabezar el cartel del festival Coachella, y el 7 de agosto lanzó No Me Arrepiento De Sentir Tanto, su sexto álbum de estudio, con catorce canciones y colaboraciones junto a Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. REUTERS/Mario Anzuoni

Karol G suma en total siete nominaciones en la edición 2026 de los Latin Grammy, la misma cifra que Rosalía, Jorge Drexler y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso. Además de la categoría regional mexicana, compite por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana con Tropicoqueta, y por Grabación y Canción del Año junto a Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”.

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La artista atraviesa además un año de intensa actividad. En abril se convirtió en la primera cantante latina en encabezar el cartel del festival Coachella, y el 7 de agosto lanzó No Me Arrepiento De Sentir Tanto, su sexto álbum de estudio, con catorce canciones y colaboraciones junto a Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. El disco debutó en el puesto ocho del Billboard 200 y en el tercer lugar de la lista Top 100 Álbumes de España.

Desde julio, Karol G recorre estadios de Norteamérica con su gira Viajando Por El Mundo: Tropitour, que arrancó en Chicago y se extenderá hasta julio de 2027 con fechas confirmadas en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y varios países de Europa. El 2 de septiembre, su presentación en el Alamodome de San Antonio reunió cerca de 50 mil personas, la mayor asistencia registrada por una solista femenina en ese recinto.

La gira contempla presentaciones en Monterrey y en Ciudad de México durante noviembre, además de fechas en Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y San Juan antes de que el tour cruce el Atlántico en 2027, con paradas en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán.

La cantante lidera también la lista de nominaciones femeninas en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, con nueve menciones que incluyen las categorías de Artista del Año y Gira del Año, en una ceremonia programada para el 22 de octubre en Miami. Entre sus candidaturas figura además “Coleccionando Heridas” en los apartados de Canción del Año, Latin Airplay y Canción Latin Pop del Año, junto a la postulación de No Me Arrepiento De Sentir Tanto como Álbum Top Latin Pop del Año.