México

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

El cantante se volvió viral por su errático comportamiento durante su concierto en la alcaldía Benito Juárez

El cantante y productor expone la intimidad familiar con una tierna fotografía que revela el parecido con su esposa Karen Coronado
Aleks Syntek en problemas otra vez tras su show en la Benito Juárez (Aleks Syntek)
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Aleks Syntek publicó un extraño mensaje en Instagram luego de que su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez desatara acusaciones de “brote psicótico” en redes sociales.

El cantante cerró la Noche Mexicana de la alcaldía Benito Juárez como parte de los festejos por el Grito de Independencia. En varios momentos del show, reclamó el respaldo de sus seguidores frente a las críticas que enfrenta en redes.

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“Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música… defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”, pidió a los asistentes salir a defenderlo.

La tensión creció cuando un asistente le pidió una canción de Marco Antonio Solís, “El Buki”. Syntek se molestó y respondió:

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel, güey’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”.

Videos del concierto circularon de inmediato en redes sociales. Usuarios describieron el episodio como un “brote psicótico” y cuestionaron el estado del cantante.

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El mensaje de Instagram: “la luz ya viene y los justos serán recompensados”

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional (Soledad Victoria / Infobae México)
Aleks Syntek celebró las Fiestas Patrias con un show gratis (Soledad Victoria / Infobae México)

Horas después de la controversia, Syntek publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con frases sueltas y sin contexto explícito. Escribió sobre “gente monetizando con mentiras y destruyendo la cultura” y acusó “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular y recibir más dinero”.

El cantante también apuntó contra la industria del entretenimiento: “Premiando gente malandra y castigando verdaderos artistas que han sacrificado toda su vida por México y su cultura mientras que el público los desprecia”. Habló además de “abusos y golpes contra niños, abuelas, embarazadas, sin compasión ni piedad, porque son bellacos”.

Cerró el mensaje con una frase que sus seguidores interpretaron como una respuesta directa a las críticas: “Pero la luz ya viene y los justos serán recompensados”.

Cuando Syntek aseguró que Shakira le coqueteaba

Shakira Aleks Syntek
Aleks Syntek, criticado en redes tras asistir al concierto de Shakira pese a sus comentarios negativos pasados (Instagram)

Otro episodio que alimenta las críticas hacia el cantante ocurrió cuando relató, en una entrevista para Azteca para el Mundo, un encuentro con Shakira en el camerino de uno de sus conciertos en México.

Syntek narró que la cantante colombiana lo elogió frente a su esposa e hija: “Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’”. Según su versión, Shakira también confundió a su hija con su hermana: “Parece tu hermana, es que te ves bien chavito”.

El cantante aseguró haberse sentido incómodo por la situación: “De repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”. La anécdota provocó burlas en redes, donde usuarios cuestionaron su veracidad y lo compararon con la actriz Martha Higareda por sus relatos considerados exagerados.

Syntek explicó que su cercanía con la cantante colombiana data de hace más de dos décadas, cuando ambos coincidían en programas de MTV en Argentina. “Yo cuidaba a Shakira, sus papás me querían mucho”, aseguró sobre esa etapa.

El mensaje publicado tras el show del Grito de Independencia repitió una estructura que Syntek había utilizado en episodios anteriores: se presentó como víctima de una campaña de “cancelación” orquestada por medios y usuarios que buscarían “monetizar” a su costa.

Cuando Aleks Syntek se comparó con Elton John

Aleks Syntek conoció a su esposa cuando ella era menor de edad. Aleks Syntek - Karen Coronado
El cantante sigue en controversias. FOTO:CUARTOSCURO

Una de las polémicas más recurrentes de Syntek nació de una entrevista en la que recordó su participación en el concierto “Por la Paz”, realizado en el Estadio Akron de Guadalajara en 2012, donde compartió cartel con Elton John.

Según su relato, el empresario organizador lo presentó al músico británico como “el Elton John mexicano”. Syntek aseguró que Elton John le respondió entre risas: “¿Sabes algo, Aleks? En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico”.

La anécdota se volvió viral y generó memes que comparan la trayectoria de ambos artistas. Syntek defendió la veracidad del encuentro y compartió una fotografía junto al cantante inglés como respaldo, aunque admitió que “nadie me cree” cuando la cuenta.

Una historia de choques con el reguetón y la “cancelación”

La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)
La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)

El episodio no es aislado. Syntek arrastra meses de enfrentamientos con la música urbana y con figuras como Bad Bunny, a quienes critica de manera reiterada por considerar que desplazan al pop y al rock de las listas de popularidad.

En julio pasado, tras ser señalado por usar una imagen generada con inteligencia artificial de Ozzy Osbourne coronándolo como su “heredero simbólico” del rock, el cantante respondió en redes con un discurso similar al actual: “Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical”.

En ese mismo mensaje aseguró que su música va dirigida a “quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza”. La frase se volvió blanco de burlas en plataformas digitales.

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