Esta sería la convocatoria de 60 seleccionados mexicanos presentada por Rafa Márquez con el Tr

El primer listado del cuerpo técnico encabezado por Márquez tendrá una base numerosa de 60 futbbolistas que mezcla experiencia y caras nuevas para iniciar el recambio rumbo al Mundial 2030. REUTERS/Daniel Becerril

Guardar

La primera convocatoria del proyecto de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comienza a circular. En este caso, se trata de un listado de 60 futbolistas que combina referentes del Tri, jugadores consolidados en Liga MX y una generación de jóvenes que busca abrirse espacio.

La revelación surge pocos días después de la presentación del nuevo cuerpo técnico y permite conocer el universo de jugadores que este tendría bajo observación antes de los amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

PUBLICIDAD

El listado difundido perfila el universo de jugadores bajo observación del cuerpo técnico de Márquez antes de los amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. (Alexander Ortiz | Infobae México)

De acuerdo con la lista publicada por el reportero experto Davide Medrano, esto no equivale a la convocatoria definitiva, pero adelanta las primeras señales de renovación y continuidad en el combinado nacional.

Los arqueros y defensas que formarían la primera base para el Tri

La portería presenta una combinación entre arqueros que ya participaron en procesos de la Selección Mexicana y otros que buscan afianzarse en el plano internacional.

Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Rodolfo Cota aparecen como las alternativas de mayor exposición dentro de este grupo. Por otro lado, la ausencia de Luis Ángel Malagón en la relación llama la atención, aunque su situación se vincula con la recuperación de ritmo competitivo después de una lesión.

PUBLICIDAD

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Antonio Rodríguez

Rodolfo Cota

En la defensa, Márquez tendría recursos para armar una línea de cuatro, utilizar tres centrales o alternar perfiles según el rival.

La aparición de Edson Álvarez en la lista contrasta con versiones sobre su falta de minutos en West Ham y la situación legal que enfrenta. REUTERS/Daniel Becerril

César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo e Israel Reyes prometen aportar experiencia, mientras que varios futbolistas jóvenes tendrían la posibilidad de entrar en el nuevo ciclo:

Jorge Sánchez

Rodrigo Huescas

Richard Ledezma

Kevin Álvarez

Rodrigo “Toti” López

César Montes

Israel Reyes

Edson Álvarez

Víctor Guzmán

Diego Campillo

Érick Aguirre

Johan Vásquez

Jesús Orozco Chiquete

Eduardo Águila

Everardo López

José Castillo

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Brian Hernández

Omar Campos

Hugo Camberos

En este contexto, la aparición de Edson Álvarez en la lista de Medrano resuena. Su inclusión contrasta con versiones que anticipan que podría no ser llamado para los primeros amistosos por su falta de minutos con West Ham y la situación legal que enfrenta.

El mediocampo del Káiser reúne a referentes y jóvenes que buscan consolidarse

El grupo de mediocampistas concentraría distintos perfiles: jugadores de recuperación, volantes capaces de distribuir el balón y futbolistas con llegada al área.

Rafa tendría como opciones principales a Orbelín Pineda, Luis Romo, Luis Chávez, Erik Lira y Carlos Rodríguez, varios de ellos con recorrido en el Tri.

PUBLICIDAD

La nómina también incluye a jóvenes promesa como Gilberto Mora, Elías Montiel, Brian Gutiérrez y Jordán Carrillo. Sus apariciones reflejan la posibilidad de que el cuerpo técnico amplíe el recambio generacional durante los próximos compromisos internacionales.

Érick “Chiquito” Sánchez

Orbelín Pineda

Brian Gutiérrez

Denzell García

Carlos Rodríguez

Jesús “Canelo” Angulo

Jordán Carrillo

Elías Montiel

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Alexis Gutiérrez

Luis Romo

Obed Vargas

Omar Govea

Alan Cervantes

Luis Chávez

Iván Tona

Gilberto Mora

La inclusión de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas genera expectativa, ya que su posible participación con México depende de su evolución en Europa con el Real Betis y el Atlético de Madrid. REUTERS/Raquel Cunha

La inclusión de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas es uno de los puntos que más han captado la atención de los aficionados, ya que su eventual participación con México dependería de su evolución en Europa, ya que han sumado poca participación en el Real Betis y el Atlético de Madrid, respectivamente.

Julián Quiñones, Hormiga González y el Piojo Alvarado encabezarían las opciones ofensivas de Márquez

La delantera reúuniría atacantes de área, extremos y jugadores que pueden ocupar posiciones por detrás del centrodelantero.

Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones encabezan el grupo por su experiencia en partidos de alta exigencia, como los disputados durante el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

La posible renovación ofensiva se observa con la presencia de Armando González, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

Roberto “Piojo” Alvarado

Diego Lainez

Santiago Sandoval

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Armando “Hormiga” González

Guillermo “Memote” Martínez

Germán Berterame

Ricardo Marín

Alexis Vega

Ozziel Herrera

César Huerta

Kevin Castañeda

Efraín Álvarez

Isaías Violante

Julián Quiñones

Roberto Alvarado y Julián Quiñones lideran el grupo por su experiencia en partidos de alta exigencia, como los del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Nombres como Hirving Lozano y Uriel Antuna no aparecen entre los 60 nombres de la publicación. Sus ausencias no representan un descarte oficial, aunque ambos han quedado fuera de varias listas recientes del Tri.

De esta manera, con una base principalmente conformada por jugadores de Chivas, la convocatoria para los partidos de septiembre y octubre definirá cuáles de estos jugadores darán el primer paso en la etapa de Márquez al frente de México.