Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Un escritorio de madera con una flor blanca y un pizarrón con un lazo negro evocan el duelo en el ámbito educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los asesinatos de Sara Rosalina, maestra de preescolar en Escuinapa, y Reyna María, docente jubilada de Culiacán, colocaron nuevamente la violencia contra las mujeres en el centro de la atención en Sinaloa. Ambas fueron asesinadas a balazos en hechos registrados con menos de 48 horas de diferencia y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los dos casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio.

El caso más reciente ocurrió la mañana del martes 15 de septiembre, cuando Reyna María, de 61 años y maestra jubilada, fue localizada sin vida dentro de su domicilio de la colonia Cuatro de Marzo, al norte de Culiacán.

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Vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego y observaron a dos personas que se alejaban del lugar después de los disparos. Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron a una vivienda de la calle Buenaventura, donde encontraron a la mujer con heridas de bala y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hasta la información disponible, las autoridades no habían reportado personas detenidas por este crimen.

Sara Rosalina fue asesinada al regresar de dejar a su hija en la escuela

El homicidio de Reyna ocurrió un día después del asesinato de Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, quien fue atacada la mañana del lunes 14 de septiembre en la colonia Centro de Escuinapa.

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Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada frente a su domicilio en Escuinapa. Foto: Redes Sara Rosalina

De acuerdo con los reportes disponibles, Sara había salido de su domicilio para llevar a su hija a la escuela. Al regresar, fue atacada a balazos cuando se encontraba cerca de su vivienda, en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero.

Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Cuando policías y paramédicos llegaron, encontraron a la profesora con múltiples heridas de arma de fuego, pero ya no presentaba signos vitales.

En el lugar fueron localizados alrededor de 10 casquillos, aparentemente calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada y elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

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El asesinato provocó muestras de solidaridad entre vecinos y compañeros de trabajo, quienes exigieron justicia para la docente.

Fiscalía investiga tres asesinatos de maestras como feminicidio

Aunque los casos de Sara y Reyna son los que ocurrieron de manera consecutiva, existe un tercer asesinato de una docente durante septiembre.

La Fiscalía de Sinaloa investiga como feminicidio los asesinatos de tres maestras registrados durante septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de septiembre, Carolina Iracema Beltrán Romero, de 39 años, maestra de educación especial y trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa, fue asesinada a balazos en ese municipio. Su caso también es investigado como feminicidio.

Con ello, durante septiembre se han registrado tres asesinatos de mujeres vinculadas al magisterio en Sinaloa: dos en Escuinapa y uno en Culiacán.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, declaró que las investigaciones se mantienen por separado y que, hasta ahora, no se ha establecido una relación entre los tres crímenes. También señaló que la coincidencia de que las víctimas fueran maestras está siendo analizada, pero no existen elementos para afirmar que se trate de ataques dirigidos específicamente contra el gremio magisterial.

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La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, por su parte, informó que las dos maestras asesinadas en Escuinapa que se encontraban en activo no habían reportado amenazas relacionadas con su trabajo docente. La dependencia precisó que ninguno de esos dos ataques ocurrió dentro de un plantel educativo ni durante un trayecto relacionado con sus funciones.

Sinaloa acumula decenas de feminicidios durante 2026

Los asesinatos de las docentes ocurren mientras Sinaloa enfrenta un repunte de violencia contra las mujeres.

Los crímenes de las docentes ocurrieron en Escuinapa y Culiacán con menos de dos semanas de diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía estatal informó este miércoles que durante septiembre se contabilizan 14 investigaciones por feminicidio, distribuidas entre Escuinapa, con seis casos; Culiacán, con cuatro; y Mazatlán, con otros cuatro. En el acumulado de 2026, la dependencia reportó aproximadamente 83 casos.

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La propia Fiscalía indicó que su Unidad de Análisis y Contexto revisa las características de los expedientes para identificar posibles patrones, factores comunes y líneas de investigación.

En este contexto, los asesinatos de Sara Rosalina y Reyna María han puesto nuevamente el foco sobre la violencia letal contra las mujeres en Sinaloa, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables y los posibles móviles de cada crimen.

Por ahora, la Fiscalía sostiene que no existe un vínculo acreditado entre los tres asesinatos de maestras, pese a que ocurrieron en el mismo mes y dos de ellos se registraron con apenas un día de diferencia.

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