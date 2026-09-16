México Deportes

El gol de la Hormiga González con el que Olympiacos remontó al Jagiellonia en la Europa League

El delantero mexicano debutó en Europa League con un gol que contribuyó a la remontada del Olympiacos

La Hormiga estuvo supo estar presente en el área rival para empujarla. REUTERS/Louiza Vradi
La Hormiga estuvo supo estar presente en el área rival para empujarla. REUTERS/Louiza Vradi
Guardar

La Hormiga González vivió una tarde especial en Grecia al disputar por primera vez la Europa League con el Olympiacos, en un encuentro que terminó teniendo un papel importante para el delantero mexicano.

Frente al Jagiellonia, el atacante respondió en un momento clave y dejó su sello en un partido que mantuvo al conjunto griego con opciones de conseguir sus primeros puntos en la competición.

PUBLICIDAD

La Hormiga González apareció antes del descanso para empatar el partido

El Olympiacos tuvo que remar contra corriente desde el minuto 20, cuando Jagiellonia Białystok aprovechó una jugada de contragolpe para tomar ventaja en el Georgios Karaiskakis.

El conjunto griego buscó reaccionar y encontró en Armando “Hormiga” González a uno de sus principales referentes ofensivos durante la primera mitad.

El mexicano ya había avisado poco antes del empate. Al minuto 42 recibió el balón dentro del área y sacó un disparo que el guardameta Sławomir Abramowicz consiguió desviar a tiro de esquina. En la jugada posterior llegaría la respuesta definitiva del delantero.

Tras el cobro de esquina, Jota Silva ganó el balón por arriba y Panagiotis Retsos consiguió rematar, pero el arquero polaco dejó el esférico suelto dentro del área chica.

PUBLICIDAD

La Hormiga González estuvo atenta a la segunda jugada y alcanzó a desviar el balón para mandarlo al fondo de las redes al minuto 43.

González la empujó tras un rebote del portero rival (captura de pantalla)
González la empujó tras un rebote del portero rival (captura de pantalla)

El tanto significó el primer gol de González en la Europa League y permitió que el Olympiacos llegara al descanso con el marcador igualado 1-1. Para el atacante mexicano, además, representó su cuarta anotación desde su llegada al futbol griego, en apenas seis partidos disputados con el club.

Olympiacos encontró la remontada después de la salida de la Hormiga

Con el empate en el marcador, la Hormiga González continuó participando en el ataque durante el complemento, aunque su partido terminó al minuto 61, cuando Imanol Alguacil decidió mover sus piezas y darle entrada a Roman Yaremchuk.

El mexicano se despidió así de su debut en la Europa League después de disputar 61 minutos y marcar el tanto que había devuelto al Olympiacos al encuentro.

La modificación terminó siendo determinante para el conjunto griego. Yaremchuk, quien había ingresado en lugar del atacante mexicano, apareció en la recta final para completar la remontada.

Yaremchuk completó la remontada. REUTERS/Louiza Vradi
Yaremchuk completó la remontada. REUTERS/Louiza Vradi

Al minuto 84, el delantero ucraniano aprovechó un centro de Remo Freuler y conectó un remate de cabeza que superó al guardameta del Jagiellonia para establecer el 2-1.

El conjunto visitante todavía tuvo algunas oportunidades para volver a empatar, pero Olympiacos consiguió conservar la ventaja durante los minutos finales.

De esta manera, el equipo dirigido por Alguacil comenzó su participación en la fase de liga de la competición europea con una victoria, después de haber estado abajo en el marcador desde el minuto 20.

Un debut europeo que deja una marca para la Hormiga

Más allá del resultado colectivo, la noche representó un momento relevante para Armando González. El delantero de 23 años fue titular en su primer partido de Europa League y necesitó apenas 43 minutos para conseguir su primera anotación en una competición europea de clubes.

Su gol también amplió su registro con el Olympiacos, al convertirse en su cuarta anotación desde que llegó al futbol griego. El mexicano ya había encontrado la portería en la Copa de Grecia y ahora trasladó ese aporte al escenario continental, en el comienzo de una nueva etapa bajo las órdenes de Imanol Alguacil.

Temas Relacionados

Armando GonzalezEuropa LeagueOlympiacosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

El Machín quedaría fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez mientras siguen las acusaciones en su contra

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Valentina Alazraki, la mexicana que acompañó al papa Juan Pablo II durante todo su pontificado: “Fue una de las personas más importantes de mi vida”

Con la presentación de su nuevo libro, la corresponsal de Televisa en el Vaticano narra cómo fui cubrir el pontificado del papa polaco

Valentina Alazraki, la mexicana que acompañó al papa Juan Pablo II durante todo su pontificado: “Fue una de las personas más importantes de mi vida”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

Suspenden el Grito en Madero por desaparición de adolescente: habitantes bloquean carretera y exigen su regreso

“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo”: así fue la felicitación de Marco Rubio a México por la Independencia

ENTRETENIMIENTO

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

Gloria Trevi canta en Puebla pese al rechazo de colectivos feministas por denuncias de trata

Las redes estallan por nominación de Karol G a “Mejor canción regional mexicana” en los Latin Grammy: “No es mexicana, debió ser para Yuridia”

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan por un Latin Grammy: quiénes son todos los mexicanos nominados este 2026

Acusan a Thalía de destruir clásico de Juan Gabriel al hacerlo bachata y cantarlo en Times Square con mariachi

DEPORTES

Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

Esta sería la convocatoria de 60 seleccionados mexicanos presentada por Rafa Márquez con el Tr

Buffalo Bills vs Detroit Lions: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el primer partido de la Semana 2 de la NFL

La pesadilla de Guillermo Almada frente a Chivas: la preocupante racha del técnico del Pachuca antes de un nuevo enfrentamiento