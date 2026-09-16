El gol de la Hormiga González con el que Olympiacos remontó al Jagiellonia en la Europa League

La Hormiga estuvo supo estar presente en el área rival para empujarla. REUTERS/Louiza Vradi

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La Hormiga González vivió una tarde especial en Grecia al disputar por primera vez la Europa League con el Olympiacos, en un encuentro que terminó teniendo un papel importante para el delantero mexicano.

Frente al Jagiellonia, el atacante respondió en un momento clave y dejó su sello en un partido que mantuvo al conjunto griego con opciones de conseguir sus primeros puntos en la competición.

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La Hormiga González apareció antes del descanso para empatar el partido

El Olympiacos tuvo que remar contra corriente desde el minuto 20, cuando Jagiellonia Białystok aprovechó una jugada de contragolpe para tomar ventaja en el Georgios Karaiskakis.

El conjunto griego buscó reaccionar y encontró en Armando “Hormiga” González a uno de sus principales referentes ofensivos durante la primera mitad.

El mexicano ya había avisado poco antes del empate. Al minuto 42 recibió el balón dentro del área y sacó un disparo que el guardameta Sławomir Abramowicz consiguió desviar a tiro de esquina. En la jugada posterior llegaría la respuesta definitiva del delantero.

Tras el cobro de esquina, Jota Silva ganó el balón por arriba y Panagiotis Retsos consiguió rematar, pero el arquero polaco dejó el esférico suelto dentro del área chica.

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La Hormiga González estuvo atenta a la segunda jugada y alcanzó a desviar el balón para mandarlo al fondo de las redes al minuto 43.

González la empujó tras un rebote del portero rival (captura de pantalla)

El tanto significó el primer gol de González en la Europa League y permitió que el Olympiacos llegara al descanso con el marcador igualado 1-1. Para el atacante mexicano, además, representó su cuarta anotación desde su llegada al futbol griego, en apenas seis partidos disputados con el club.

Olympiacos encontró la remontada después de la salida de la Hormiga

Con el empate en el marcador, la Hormiga González continuó participando en el ataque durante el complemento, aunque su partido terminó al minuto 61, cuando Imanol Alguacil decidió mover sus piezas y darle entrada a Roman Yaremchuk.

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El mexicano se despidió así de su debut en la Europa League después de disputar 61 minutos y marcar el tanto que había devuelto al Olympiacos al encuentro.

La modificación terminó siendo determinante para el conjunto griego. Yaremchuk, quien había ingresado en lugar del atacante mexicano, apareció en la recta final para completar la remontada.

Yaremchuk completó la remontada. REUTERS/Louiza Vradi

Al minuto 84, el delantero ucraniano aprovechó un centro de Remo Freuler y conectó un remate de cabeza que superó al guardameta del Jagiellonia para establecer el 2-1.

El conjunto visitante todavía tuvo algunas oportunidades para volver a empatar, pero Olympiacos consiguió conservar la ventaja durante los minutos finales.

De esta manera, el equipo dirigido por Alguacil comenzó su participación en la fase de liga de la competición europea con una victoria, después de haber estado abajo en el marcador desde el minuto 20.

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Un debut europeo que deja una marca para la Hormiga

Más allá del resultado colectivo, la noche representó un momento relevante para Armando González. El delantero de 23 años fue titular en su primer partido de Europa League y necesitó apenas 43 minutos para conseguir su primera anotación en una competición europea de clubes.

Su gol también amplió su registro con el Olympiacos, al convertirse en su cuarta anotación desde que llegó al futbol griego. El mexicano ya había encontrado la portería en la Copa de Grecia y ahora trasladó ese aporte al escenario continental, en el comienzo de una nueva etapa bajo las órdenes de Imanol Alguacil.

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