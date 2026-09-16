Secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco renuncia tras promover a un aspirante de Morena

El secretario ejecutivo del IEPCT Jorge Alberto Zavala renunció tras hacer proselitismo en favor de un aspirante de Morena. Crédito: Instagram / @iepctabasco

Guardar

Luego de que fue denunciado por hacer proselitismo a favor de un aspirante de Morena al municipio de Centro, Jorge Alberto Zavala Frías presentó su renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

De acuerdo con reportes locales, la decisión no la tomó de manera inmediata, solo después de que cuatro consejeros electorales solicitaran formalmente su remoción.

PUBLICIDAD

Funcionario del Instituto Electoral de Tabasco hace proselitismo en favor de aspirante de Morena

Toda la polémica inició por la difusión, en el estado de WhatsApp del funcionario, de un video promocional de Daniel Casasús Ruz, aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Centro, y que forma parte del equipo político de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.

Pese a que la acción fue muy clara, Zavala Frías atribuyó la publicación a un “error”.

Consejeros electorales solicitan su renuncia

Ante esta situación, los consejeros Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura y Hernán González Sala solicitaron por escrito a la presidenta del órgano electoral la remoción inmediata del secretario ejecutivo.

PUBLICIDAD

El secretario ejecutivo había hecho proselitismo a favor de Daniel Casasús Ruz, amigo de 'Andy' López Beltrán. Crédito: XEVT

Desde la perspectiva de los consejeros, la conducta del funcionario vulneró los principios rectores de la función electoral que son la imparcialidad, independencia, objetividad y certeza.

La petición de remoción ocurrió poco antes de la renuncia, que se presentó la noche del martes 15, por lo que la salida de Zavala Frías se dio después de que sus propios compañeros del órgano electoral pusieran en tela de juicio su actuación y plantearan formalmente separarlo del cargo.

Gobierno estatal no influyó en la destitución: hermano de AMLO

Tras darse a conocer la noticia, el secretario de Gobierno y hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador aclaró que el gobierno estatal no intervinó en el asunto.

PUBLICIDAD

“El IEPCT es un órgano autónomo, no interviene el Gobierno”, comentó.

IEPCT debe determinar la remoción de su secretario

Por su parte, Jorge Bracamonte Hernández, diputado local, explicó que le corresponde al propio órgano electoral determinar la remoción de su secretario ejecutivo y consideró que ese tipo de errores “meten ruido” al proceso electoral.

Cabe señalar que Bracamonte también aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Centro, por lo que es uno de los competidores internos de Casasús.

Jorge Alberto Zavala hizo esta publicación en sus redes sociales a favor de un aspirante morenista. Crédito: X/ @audelinomacario

La renuncia de Zavala Frías se da en momentos en que Tabasco se prepara para el proceso electoral de 2027. La contienda arranca oficialmente este 8 de octubre y contempla la renovación de las 17 presidencias municipales, además del Congreso local.

PUBLICIDAD

Periodista exhibe a secretario ejecutivo

Fue el periodista tabasqueño Audeliano Macario quien exhibió a Jorge Alberto Zavala haciendo proselitismo a favor de Daniel Casasús Ruz, al subir a su estados un link de Facebook promocionando al aspirante morenista.

“Seis días después que publiqué lo que estaba haciendo, y aunque inicialmente dijo que había sido un error y que no por ello pensaba en renunciar, Jorge Alberto Zavala dejó el cargo de secretario ejecutivo del @IEPCTabasco”, publicó el periodista.

Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

A través de su cuenta X, el comunicador recordó que Casasús Ruz –quien es amigo de ‘Andy’ López Beltrán– fue denunciado, sin consecuencia, luego de hacer campaña anticipada porque quiere ser alcalde de Centro.

PUBLICIDAD

“El asunto escaló inmediatamente. Todos los partidos pidieron su renuncia pero la presidenta del Instituto, Elizabeth Nava, dijo que no había motivos y que había sido un error.

“Finalmente, previo a la sesión del Consejo General del instituto, programada para mañana, Zavala Frías dimitió”, agregó.

Un golpe para los cercanos a ‘Andy’ López Beltrán, quien sigue moviendo sus fichas en Tabasco de cara al proceso electoral de 2027, donde el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador busca competir por una diputación federal.