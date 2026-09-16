México

Secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco renuncia tras promover a un aspirante de Morena

José Alberto Zavala Frías dejó su cargo en el Instituto Electoral de Tabasco luego de hacer publicaciones en redes sociales en pro de un morenista

El secretario ejecutivo del IEPCT Jorge Alberto Zavala renunció tras hacer proselitismo en favor de un aspirante de Morena. Crédito: Instagram / @iepctabasco
El secretario ejecutivo del IEPCT Jorge Alberto Zavala renunció tras hacer proselitismo en favor de un aspirante de Morena. Crédito: Instagram / @iepctabasco
Guardar

Luego de que fue denunciado por hacer proselitismo a favor de un aspirante de Morena al municipio de Centro, Jorge Alberto Zavala Frías presentó su renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

De acuerdo con reportes locales, la decisión no la tomó de manera inmediata, solo después de que cuatro consejeros electorales solicitaran formalmente su remoción.

PUBLICIDAD

Funcionario del Instituto Electoral de Tabasco hace proselitismo en favor de aspirante de Morena

Toda la polémica inició por la difusión, en el estado de WhatsApp del funcionario, de un video promocional de Daniel Casasús Ruz, aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Centro, y que forma parte del equipo político de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.

Pese a que la acción fue muy clara, Zavala Frías atribuyó la publicación a un “error”.

Consejeros electorales solicitan su renuncia

Ante esta situación, los consejeros Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura y Hernán González Sala solicitaron por escrito a la presidenta del órgano electoral la remoción inmediata del secretario ejecutivo.

PUBLICIDAD

El secretario ejecutivo había hecho proselitismo a favor de Daniel Casasús Ruz, amigo de 'Andy' López Beltrán. Crédito: XEVT
El secretario ejecutivo había hecho proselitismo a favor de Daniel Casasús Ruz, amigo de 'Andy' López Beltrán. Crédito: XEVT

Desde la perspectiva de los consejeros, la conducta del funcionario vulneró los principios rectores de la función electoral que son la imparcialidad, independencia, objetividad y certeza.

La petición de remoción ocurrió poco antes de la renuncia, que se presentó la noche del martes 15, por lo que la salida de Zavala Frías se dio después de que sus propios compañeros del órgano electoral pusieran en tela de juicio su actuación y plantearan formalmente separarlo del cargo.

Gobierno estatal no influyó en la destitución: hermano de AMLO

Tras darse a conocer la noticia, el secretario de Gobierno y hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador aclaró que el gobierno estatal no intervinó en el asunto.

“El IEPCT es un órgano autónomo, no interviene el Gobierno”, comentó.

IEPCT debe determinar la remoción de su secretario

Por su parte, Jorge Bracamonte Hernández, diputado local, explicó que le corresponde al propio órgano electoral determinar la remoción de su secretario ejecutivo y consideró que ese tipo de errores “meten ruido” al proceso electoral.

Cabe señalar que Bracamonte también aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Centro, por lo que es uno de los competidores internos de Casasús.

Jorge Alberto Zavala hizo esta publicación en sus redes sociales a favor de un aspirante morenista. Crédito: X/ @audelinomacario
Jorge Alberto Zavala hizo esta publicación en sus redes sociales a favor de un aspirante morenista. Crédito: X/ @audelinomacario

La renuncia de Zavala Frías se da en momentos en que Tabasco se prepara para el proceso electoral de 2027. La contienda arranca oficialmente este 8 de octubre y contempla la renovación de las 17 presidencias municipales, además del Congreso local.

Periodista exhibe a secretario ejecutivo

Fue el periodista tabasqueño Audeliano Macario quien exhibió a Jorge Alberto Zavala haciendo proselitismo a favor de Daniel Casasús Ruz, al subir a su estados un link de Facebook promocionando al aspirante morenista.

“Seis días después que publiqué lo que estaba haciendo, y aunque inicialmente dijo que había sido un error y que no por ello pensaba en renunciar, Jorge Alberto Zavala dejó el cargo de secretario ejecutivo del @IEPCTabasco”, publicó el periodista.

Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

A través de su cuenta X, el comunicador recordó que Casasús Ruz –quien es amigo de ‘Andy’ López Beltrán– fue denunciado, sin consecuencia, luego de hacer campaña anticipada porque quiere ser alcalde de Centro.

“El asunto escaló inmediatamente. Todos los partidos pidieron su renuncia pero la presidenta del Instituto, Elizabeth Nava, dijo que no había motivos y que había sido un error.

“Finalmente, previo a la sesión del Consejo General del instituto, programada para mañana, Zavala Frías dimitió”, agregó.

Un golpe para los cercanos a ‘Andy’ López Beltrán, quien sigue moviendo sus fichas en Tabasco de cara al proceso electoral de 2027, donde el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador busca competir por una diputación federal.

Temas Relacionados

TabascoElecciones 2027MéxicoAndrés Manuel López BeltránPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

La última líder de la temporada usó su beneficio cara a cara contra el creador de contenido, lo que desató una dura discusión en plena mesa por los presupuestos de comida y promesas no cumplidas

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA

La falta de certezas a horas de revelar la lista definitiva del Tri obligaría a Rafa Márquez a probar alternativas como Santiago Giménez y Armando González

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA

Por qué el bicarbonato no sirve para todo tipo de limpieza

El bicarbonato de sodio está presente en millones de hogares, pero su fama como limpiador universal tiene límites

Por qué el bicarbonato no sirve para todo tipo de limpieza

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Testigos señalaron a uno de los sujetos capturados como partícipe de los hechos violentos que derivaron en la muerte del influencer sonorense

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Así es el poderoso traje rojo que usó la presidenta Sheinbaum en el Desfile Militar por la Independencia

La mandataria lució un atuendo que contrastó con el vestido que la acompañó durante la ceremonia del Grito de Independencia

Así es el poderoso traje rojo que usó la presidenta Sheinbaum en el Desfile Militar por la Independencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

Suspenden el Grito en Madero por desaparición de adolescente: habitantes bloquean carretera y exigen su regreso

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

Gloria Trevi canta en Puebla pese al rechazo de colectivos feministas por denuncias de trata

Las redes estallan por nominación de Karol G a “Mejor canción regional mexicana” en los Latin Grammy: “No es mexicana, debió ser para Yuridia”

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan por un Latin Grammy: quiénes son todos los mexicanos nominados este 2026

DEPORTES

Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

El gol de la Hormiga González con el que Olympiacos remontó al Jagiellonia en la Europa League

Esta sería la convocatoria de 60 seleccionados mexicanos presentada por Rafa Márquez con el Tr