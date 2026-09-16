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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: asesinan a dos mujeres en Tepito en plenos festejos patrios

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15:11 hsHoy

La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

Ataque directo en Tepito deja dos mujeres muertas durante el Grito de Independencia en CDMX

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Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial
Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial

La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

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15:10 hsHoy

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

EEUU acusa de terrorismo a José Flores, presunto sicario del Cártel del Golfo: un video lo delató

El acusado confesó ante el FBI haber trabajado como sicario del Cártel del Golfo durante un año

Un expediente penal junto a un teléfono celular en bolsa de evidencia y un mazo de madera integran las pruebas sobre un escritorio judicial en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un expediente penal junto a un teléfono celular en bolsa de evidencia y un mazo de madera integran las pruebas sobre un escritorio judicial en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

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