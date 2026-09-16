La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos. (Captura de pantalla )

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Mariana Ochoa nominó de manera directa a Ese Pérez durante la transmisión de La Casa de los Famosos México 2026, acción que colocó al creador de contenido en la placa de eliminación previo a la Gala de Nominación del miércoles 16 de septiembre.

La decisión de la cantante, quien asumió la responsabilidad de ser la última líder de la temporada, derivó de los posicionamientos previos dentro del concurso y de la controversia por la administración de los recursos para los alimentos del grupo.

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Al momento de argumentar su votación cara a cara, Ochoa afirmó que el participante insistió en confrontarla durante las semanas recientes y reprochó su conducta hacia Yahir, quien administró la comida durante los últimos 50 días de convivencia.

“Ha estado muele y muele y muele, y ya se me ha posicionado ahí varias veces y cree que va a salir invicto”, expuso la exintegrante de OV7 frente al resto de los competidores durante la transmisión en vivo.

La intérprete añadió que le molestó la postura tomada por el concursante en las dinámicas recientes sobre el presupuesto alimentario, señalando que “picó la mano de quien nos da de comer y ha hecho que nuestras bocas y nuestras pancitas estén llenas y contentas”.

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Mariana Ochoa nomino de forma directa a Ese Pérez. (Captura de pantalla )

La subasta del presupuesto desató la división en el reality

El origen del conflicto se remonta a la estrategia aplicada en la sala de los acuerdos, donde los habitantes apostaron porcentajes del dinero semanal destinado a las compras para obtener inmunidad individual.

Dos semanas atrás, Ochoa utilizó el 40% del presupuesto colectivo para asegurar su estancia, acción que provocó cuestionamientos sobre la prioridad dada a la comida frente al beneficio personal dentro del programa.

Posteriormente, Pérez ejecutó una maniobra similar al comprometer el mismo porcentaje de recursos, lo que desató reclamos directos de compañeros como Yahir por incurrir en las mismas acciones que criticó con anterioridad.

La tensión escaló cuando la participante Gema Garoa ofertó el 100% del presupuesto de la semana para conseguir la inmunidad, dejando a la casa sin fondos para la adquisición de alimentos básicos.

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Durante esa sesión de pujas, Ochoa levantó la mano para realizar ofertas iniciales, hecho que reactivó las diferencias sobre la palabra empeñada en la competencia.

(Captura de pantalla/LCDLF)

La cena patria derivó en una confrontación verbal

La producción del programa organizó un convivio especial para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México, espacio que los competidores utilizaron para ajustar cuentas pendientes sobre el desarrollo del juego.

Durante la comida mexicana, Pérez confrontó de forma directa a la cantante al recordar que ella prometió no volver a apostar los recursos alimentarios del grupo tras su primera inmunidad.

“Mariana menciona tanto a los bebés y así ven que su jefa no cumple lo que promete”, recriminó el creador de contenido en presencia de todos los habitantes reunidos en la mesa festiva.

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El participante recriminó la conducta de la cantante durante las proyecciones del cine, acusándola de adoptar una postura pasiva detrás de otros integrantes del reality show mientras ofertaba por beneficios individuales.

“El domingo dijiste: ‘Yo prometo no volver a apostar’ y tú en el cine, mira, levantaste la mano y te haces la mustia atrás de Yahir”, aseveró Pérez frente a sus compañeros durante la conmemoración.

Ante las acusaciones vertidas en el comedor, Ochoa respondió de manera inmediata para justificar la medida adoptada en la sala de nominación cara a cara.

“Si tú no cumples, yo tampoco, gü*y, tú me exhibes en el cine y yo te nomino, gü*y”, contestó la cantante antes de dar por terminado el cruce de palabras en la mesa.

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Durante la comida mexicana, Ese Pérez confrontó de forma directa a Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

La molestia de Ese Pérez escaló tras salir del salón

A pesar de que la cena continuó de acuerdo con el protocolo del programa, el clima de convivencia entre los concursantes experimentó una alteración sustancial tras la discusión.

Durante el trayecto de regreso desde el área del zoom hacia las instalaciones principales de la casa, Pérez manifestó su inconformidad por quedar expuesto nuevamente a la votación del público.

Ese Pérez manifestó su inconformidad por quedar expuesto nuevamente a la votación del público. (Captura de pantalla )

“Hace ocho días me nominó el pinch* Masad y ahora esta pinch* semana la marrana, digo la Mariana”, expresó el concursante ante la réplica directa sufrida en la jornada.

La referencia al participante Masad Altamimi recordó el antecedente inmediato de la semana previa, cuando el líder en turno también eligió a Pérez para ingresar de forma directa a la lista de riesgo.

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La placa de nominados se completará de forma definitiva durante la gala de este miércoles por la noche, cuando el resto de los concursantes emita sus votos en el confesionario de La Casa de los Famosos México.