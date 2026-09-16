Por qué el bicarbonato no sirve para todo tipo de limpieza

Diferencias y recomendación de uso entre limpiadores y desinfectantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El bicarbonato de sodio no reemplaza desinfectantes en la higiene del hogar.

Los CDC de Estados Unidos, la OMS, la OPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social establecieron, especialmente desde la pandemia de COVID-19, que la limpieza se realiza con agua y jabón o detergente, mientras la desinfección exige productos adecuados para inactivar microorganismos.

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La razón es que el bicarbonato puede neutralizar olores y colaborar con la limpieza leve, pero no figura en esos protocolos como agente central para eliminar virus y bacterias.

El alcance del producto depende de la tarea y del material. Usarlo para desodorizar una alfombra o desprender un residuo menor no implica que pueda sustituir a un detergente frente a la grasa, ni a un desinfectante cuando hay una persona enferma en la casa o una superficie estuvo expuesta a contaminación.

Los CDC de Estados Unidos separan limpieza, sanitización y desinfección

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que limpiar consiste en retirar de las superficies la suciedad, los gérmenes y otras impurezas. Para ello, recomiendan agua, jabón y fricción.

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La desinfección es un procedimiento diferente. Su objetivo es destruir la mayoría de los gérmenes que quedan sobre una superficie después de limpiarla, mediante sustancias químicas más fuertes o productos registrados para ese fin.

La sanitización ocupa un nivel intermedio. Reduce los gérmenes hasta niveles considerados seguros por las normas de salud pública, pero tampoco equivale a una limpieza superficial basada solo en la apariencia del objeto.

Esa diferencia es determinante para entender el límite del bicarbonato. Que una superficie quede sin olor, pierda una mancha leve o recupere parte de su brillo no demuestra que haya sido desinfectada.

Los CDC recomiendan limpiar primero y sanitizar o desinfectar únicamente cuando la situación lo requiera. La suciedad puede impedir que los agentes químicos alcancen los microorganismos y cumplan su función.

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El bicarbonato no aparece entre los productos que la institución propone para la desinfección. La guía estadounidense indica que, cuando hace falta ese paso adicional, deben utilizarse productos desinfectantes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o soluciones de lejía adecuadamente preparadas.

La recomendación actual también evita convertir la desinfección en una rutina automática. Para la mayoría de los hogares, la limpieza frecuente suele ser suficiente; la desinfección cobra mayor relevancia cuando hay personas enfermas o integrantes con mayor vulnerabilidad frente a infecciones.

Limpiar consiste en retirar de las superficies la suciedad, los gérmenes y otras impurezas. Para ello, recomiendan agua, jabón y fricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS y la OPS priorizaron agua, detergente, cloro y alcohol

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud difundieron pautas de limpieza y desinfección de superficies durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Ambos organismos distinguieron la eliminación de suciedad de la inactivación de patógenos.

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El procedimiento parte de una limpieza con agua y detergente. Ese paso permite retirar materia orgánica y residuos que pueden interferir con la acción posterior de un desinfectante.

Las guías de los organismos internacionales contemplaron el empleo de soluciones cloradas, alcohol al 70% y otros productos con actividad desinfectante para situaciones en las que se buscaba reducir el riesgo de transmisión de microorganismos.

El bicarbonato no formó parte de ese esquema como reemplazo del detergente ni como solución para desinfectar. Su presencia en una cocina o en un armario doméstico no modifica los criterios que se aplican a una superficie expuesta a gérmenes.

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La diferencia tiene una base práctica. Un detergente está formulado para ayudar a desprender y arrastrar grasas y residuos. Un desinfectante, en cambio, debe emplearse bajo condiciones específicas de concentración, tiempo de contacto y compatibilidad con el material.

El burbujeo que se produce al combinar bicarbonato con vinagre puede dar una impresión de eficacia inmediata. No obstante, una reacción visible no equivale a un proceso validado para la desinfección de superficies.

La higiene doméstica exige elegir el producto según el objetivo. Para quitar suciedad se necesita limpieza; para reducir microorganismos en una situación de riesgo se necesita un desinfectante apropiado; y para eliminar olores pueden utilizarse recursos distintos, entre ellos el bicarbonato.

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La Universidad Estatal de Utah reconoce al bicarbonato como desodorizante

La Universidad Estatal de Utah atribuye al bicarbonato de sodio usos concretos: neutralizar olores ácidos presentes en el agua y absorber olores del aire. La institución lo menciona como recurso para alfombras, ambientes y prendas de ropa.

Ese es uno de sus usos domésticos más razonables. El bicarbonato puede contribuir a disminuir olores en refrigeradores, cestos de residuos o textiles, siempre que se entienda que desodorizar no es lo mismo que desinfectar.

La guía universitaria también admite su empleo como limpiador suave en determinadas superficies, entre ellas encimeras, fregaderos, bañeras, hornos y fibra de vidrio. Recomienda aplicarlo sobre una esponja o paño húmedo y enjuagar luego la zona tratada.

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El uso debe ser moderado y depender del material. La misma publicación aconseja probar las fórmulas de limpieza en un área pequeña y poco visible antes de utilizarlas de forma extensa, porque los resultados y la seguridad pueden variar según la superficie.

Esa precaución descarta la idea de un producto apto para cualquier objeto. Las pantallas, los muebles, los revestimientos, los electrodomésticos y los utensilios pueden requerir indicaciones particulares del fabricante.

Los CDC también recomiendan utilizar productos adecuados para cada superficie y seguir las instrucciones de limpieza de los fabricantes en el caso de teléfonos, tabletas, teclados, pantallas táctiles y controles remotos.

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Por eso, el bicarbonato no debería aplicarse de forma automática sobre dispositivos electrónicos o acabados delicados. Antes de usar cualquier producto, corresponde consultar las recomendaciones específicas del objeto que se quiere limpiar.

La guía universitaria también admite su empleo como limpiador suave en determinadas superficies, entre ellas encimeras, fregaderos, bañeras, hornos y fibra de vidrio. Recomienda aplicarlo sobre una esponja o paño húmedo y enjuagar luego la zona tratada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA distingue la seguridad de un ingrediente de su eficacia

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incluye el bicarbonato de sodio dentro de su lista de ingredientes químicos más seguros para determinadas formulaciones.

Esa clasificación se refiere al perfil de seguridad del ingrediente en los usos evaluados. No significa que el bicarbonato, usado por sí solo, sea un desinfectante registrado o que pueda presentarse como sustituto de un producto diseñado para eliminar microorganismos.

La diferencia entre seguridad y eficacia es central. Un compuesto puede tener un riesgo relativamente bajo en ciertos usos y, a la vez, resultar insuficiente para tratar grasa incrustada, suciedad acumulada o contaminación microbiológica.

Los productos desinfectantes requieren instrucciones precisas de uso. Los CDC indican que la superficie debe mantenerse húmeda durante el tiempo de contacto establecido en la etiqueta para que el producto pueda matar los gérmenes.

El bicarbonato no tiene ese respaldo dentro de los protocolos sanitarios citados. Su utilidad está vinculada a tareas más limitadas, como la neutralización de olores y la limpieza suave de superficies compatibles.

Usos y limitaciones del bicarbonato de sodio en la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus recomienda respetar las etiquetas y evitar mezclas improvisadas

MedlinePlus, el servicio de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda conservar los productos domésticos en sus envases originales y utilizarlos exactamente de acuerdo con sus etiquetas.

La regla es útil para ordenar las decisiones cotidianas de limpieza. Un detergente se usa para retirar suciedad; un desinfectante se utiliza bajo sus condiciones de seguridad; y un producto casero debe limitarse a las aplicaciones para las que realmente resulta adecuado.

El bicarbonato puede seguir presente en el hogar sin atribuirle propiedades que no tiene. Puede servir para controlar olores o para una limpieza ligera en una superficie apta, pero no reemplaza la acción de un detergente formulado ni la de un desinfectante indicado.

La higiene del hogar no depende de un remedio universal. Depende de usar el producto correcto para cada tarea, respetar las instrucciones y reconocer que la limpieza, la sanitización y la desinfección persiguen objetivos distintos.