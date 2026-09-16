México

Ebrard responde si habrá firma del T-MEC antes de las elecciones de noviembre en EEUU

El presidente Donald Trump ha asegurado que no romperá relación comercial con México, sin embargo, aún no hay fecha para la renovación del tratado comercial que también incluye a Canadá

Ebrard evita precisar si habrá firma del T-MEC antes de las elecciones de noviembre en EEUU.
Ebrard evita precisar si habrá firma del T-MEC antes de las elecciones de noviembre en EEUU.
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Durante un breve encuentro con medios de comunicación este 16 de septiembre de 2026, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, evitó dar fecha concreta para la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró que de llevarse a cabo antes de las elecciones legislativas de los estadounidenses, la situación depende de “muchos factores”.

Firma del T-MEC “depende de muchas cosas”

Tras presenciar el desfile cívico-militar en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Ebrard acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que adelantar la firma del T-MEC para antes de noviembre -mes en que se realizarán los comicios- es un “punto de vista” del gobierno de Donald Trump, y no precisamente del país mexicano.

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Sin detenerse a conversar con la prensa, el funcionario no quiso precisar si ya hay una fecha concreta a firmar y se limitó a comentar: “Vamos a ver, vamos a ver”. Finalizó con un “depende de muchas cosas, pero ahorita no sabemos”, respecto a si la firma se dará en el mes de las elecciones del congreso estadounidense.

También comentó que la firma del acuerdo comercial depende de “seguir trabajando”, sin abonar más datos. Cabe destacar que, el medio Reuters afirmó que de acuerdo con fuentes de ambos países, México y Estados Unidos han acelerado las conversaciones para alcanzar un acuerdo bilateral antes de las elecciones intermedias.

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En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

¿Cuáles son los temas pendientes entre México y EEUU en el acuerdo comercial?

La lista de barreras no arancelarias que Washington planteó a México a comienzos del proceso de revisión del tratado sumaba 54 puntos; para julio, esa cifra se redujo a 14, según el informe que la Secretaría de Economía envió al Congreso mexicano. En septiembre, la propia presidenta Claudia Sheinbaum admitió que “la mayoría realmente están resueltos”, aunque evitó detallar cuáles siguen sobre la mesa.

Los asuntos identificados hasta ahora abarcan propiedad intelectual, piratería y medicamentos, además de cuestiones más estructurales que Estados Unidos vincula con la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro externas, el déficit comercial y las reglas de origen.

Del lado mexicano, la prioridad se concentra en un frente distinto: el retiro de los aranceles que Washington aplicó bajo la Sección 232 al acero, al aluminio y a la industria automotriz. El Gobierno de México sostiene que esos gravámenes distorsionan la integración regional y busca su eliminación como condición para avanzar en la certidumbre que reclaman las empresas de los tres países.

México-Canadá
México y Canadá mantienen su agenda individual en medio de las tensiones del T-MEC.

El calendario de la negociación se complicó tras la decisión de Washington de descartar una extensión automática del tratado por 16 años más, la fórmula que respaldaban tanto México como Canadá. El acuerdo permanece vigente hasta 2036, pero bajo un esquema de revisiones anuales que mantiene la incertidumbre año tras año.

A ese escenario se agregó, en septiembre, la disputa arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, que llevó a Washington a negociar por separado con cada socio en lugar de sentarlos en una misma mesa trilateral. Sheinbaum insiste en que la meta de México es preservar el esquema de tres países y descartó cualquier concesión que, a su juicio, comprometa la soberanía o afecte la economía nacional.

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