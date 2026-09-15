Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

La hegemonía del fútbol de Norteamérica vuelve a ponerse a prueba en un duelo sin margen de error. La edición 2026 de la Campeones Cup paralizará al continente con un enfrentamiento estelar que mide frente a frente al monarca supremo del balompié mexicano con el actual campeón del fútbol estadounidense. Cruz Azul, victorioso ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, se mide en un duelo vibrante al Inter Miami, flamante monarca de la Major League Soccer (MLS).
Este compromiso trasciende las fronteras de un simple título internacional amistoso. La rivalidad entre la Liga MX y la MLS ha alcanzado una dimensión táctica, económica y mediática de primer nivel, convirtiendo este trofeo en el máximo escaparate de prestigio dentro de la confederación.
Con figuras de talla internacional sobre el césped y dos estilos de juego marcadamente contrastantes, el choque promete un espectáculo de ida y vuelta de pronóstico reservado.
Joel Huiqui por un triplete histórico en Cruz Azul
El exjugador mexicano, Joel Huiqui, tiene la chance de sumar una nueva copa en la vitrina del Club de Futbol Cruz Azul siendo su director técnico, tras obtener la Liga Mx y el Campeón de Campeones en los últimos meses.
Segunda vez que Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán en partido oficial
El único antecedente entre Cruz Azul y el Inter Miami CF ocurrió el 21 de julio del 2023, durante la Leagues Cup de aquel año. Las Garzas se impusieron a la Máquina, 2-1, con los goles de Robert Taylor y Lionel Messi, quien marcó de tiro libre en tiempo añadido; Uriel Antuna descontó para el club mexicano.
Esta semana, el conjunto capitalino no sólo buscará la revancha ante el Inter Miami CF, sino que el principal objetivo será volver a casa con el Campeones Cup, uno de los títulos que hace falta en la vitrina de la institución y perdió hace algunos años.
Segunda
Segunda vez que Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán en partido oficial
El único antecedente entre Cruz Azul y el Inter Miami CF ocurrió el 21 de julio del 2023, durante la Leagues Cup de aquel año. Las Garzas se impusieron a la Máquina, 2-1, con los goles de Robert Taylor y Lionel Messi, quien marcó de tiro libre en tiempo añadido; Uriel Antuna descontó para el club mexicano.
Hoy, el conjunto capitalino no sólo buscará la revancha ante el Inter Miami CF, sino que el principal objetivo será volver a casa con el Campeones Cup, uno de los títulos que hace falta en la vitrina de la institución y perdió hace algunos años.
El camino de cada equipo hacia la gran final
Para estampar su nombre en esta disputa por la corona binacional, ambos conjuntos tuvieron que superar un trayecto sumamente exigente en sus respectivas competiciones locales durante el ciclo anterior.
- Cruz Azul
El conjunto celeste amarró su derecho a disputar la Campeones Cup tras un ciclo futbolístico extraordinario en el balompié azteca. Tras proclamarse campeón del Torneo Clausura 2025 en una vibrante final frente a los Pumas de la UNAM, La Máquina revalidó su estatus de potencia al coronarse en el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX.
Apoyado en una propuesta táctica de posesión, presión asfixiante y un plantel con variantes en la fase ofensiva, el cuadro capitalino consolidó una estructura sumamente sólida que le permitió dominar la competencia mexicana de principio a fin, asegurando su boleto para medirse ante el mejor equipo del campeonato estadounidense.
- Inter Miami
Por su parte, la escuadra de Florida aseguró su boleto a la Campeones Cup tras consagrarse campeón absoluto de la Major League Soccer (MLS). El proyecto deportivo encabezado por su constelación de estrellas internacionales culminó una campaña histórica en la MLS Cup, demostrando un poderío ofensivo temible durante la fase de playoffs.
Tras dominar la Conferencia del Este y superar eliminatorias de máxima exigencia, la franquicia rosada selló el primer título de liga en su historia, ratificando el vertiginoso crecimiento deportivo que ha experimentado la institución en los últimos años y ganándose el derecho de albergar este choque internacional.
¿Cómo están ambos clubes en sus ligas locales?
El momento futbolístico con el que ambas instituciones encaran este compromiso promete un duelo sumamente dinámico, pues ambas escuadras se encuentran compitiendo en los puestos de privilegio de sus respectivas competiciones.
- Cruz Azul en la Liga MX
La Máquina desembarca en este compromiso internacional en pleno ascenso dentro del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro celeste viene de sellar una de las actuaciones más espectaculares de la temporada tras imponerse por un trepidante 4-3 al Club América en un Clásico Joven memorable.
A pesar de haber sufrido algunos tropiezos al inicio del torneo, los cementeros acumulan triunfos valiosos ante rivales como Necaxa y Santos Laguna. Con una producción goleadora encabezada por hombres como Gabriel Fernández y José Paradela, el equipo mexicano ha vuelto a encontrar el ritmo futbolístico y el volumen de juego que lo caracterizan, ubicándose en los puestos de liguilla directa y con la motivación al máximo.
- Inter Miami en la MLS
Por su parte, el Inter Miami marcha en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este en la MLS 2026. Aunque la carga de partidos ha generado cierta irregularidad en sus compromisos más recientes —acumulando empates consecutivos ante escuadras como Nashville SC, Chicago Fire y Atlanta United—, la escuadra de Florida mantiene una de las ofensivas más goleadoras de todo el fútbol estadounidense.
En su último compromiso de liga, el conjunto rosado rescató un trepidante empate 2-2 ante Nashville con anotación de Lionel Messi. La escuadra dirigida desde el banquillo por su cuerpo técnico se caracteriza por su enorme pegada en los últimos metros de la cancha, lo que compensa ciertos desajustes defensivos que han sufrido a lo largo de la temporada regular.
Cuatro figuras bajo la lupa: Los jugadores a seguir
El choque entre Cruz Azul e Inter Miami reunirá a futbolistas de jerarquía probada y jóvenes talentos decisivos en momentos de máxima presión.
Cruz Azul
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul): El mediocampista internacional mexicano es la brújula táctica y el cerebro de La Máquina. Su capacidad para manejar los tiempos del partido, filtrar balones entre líneas y darle salida limpia al equipo ante presiones altas será vital para contrarrestar el medio campo del conjunto estadounidense.
- Gabriel ‘Toro’ Fernández (Cruz Azul): El atacante uruguayo atraviesa un momento dulce con el gol. Su potencia física para fijar a los defensas centrales, su olfato dentro del área y su notable remate de cabeza lo convierten en la principal amenaza del conjunto azteca para perforar la valla rival.
Inter Miami
- Lionel Messi (Inter Miami): El astro argentino continúa siendo el factor más desequilibrante del planeta fútbol. Su visión de juego, la precisión quirúrgica en los tiros libres y su letal capacidad de definición pueden cambiar el destino de una final en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo demostró anotando en su último compromiso local.
- Luis Suárez (Inter Miami): El histórico ariete uruguayo aporta colmillo, jerarquía y contundencia en la zona de definición. Su constante movilidad dentro del área y la gran sociedad que genera junto a Messi representan la mayor preocupación para la zaga cementera.
Todos los detalles del partido: Fecha, hora y dónde ver en vivo desde México
El choque por la gloria de la Campeones Cup 2026 está programado para este miércoles 16 de septiembre de 2026 en la cancha del Nu Stadium de Miami, Florida. A continuación, la guía completa con los horarios y las opciones de transmisión para no perderse ningún detalle desde territorio mexicano:
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México / CST)
- Sede: Nu Stadium (Miami, Estados Unidos)
- Televisión Abierta y de Paga (México): Transmisión a través de FOX Sports México y FOX Sports Premium.
- Streaming Online: Plataforma FOX Sports App, Amazon Prime Video (canal FOX Sports) y MLS Season Pass en Apple TV.