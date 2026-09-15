Cruz Azul vs Inter Miami: Sigue EN VIVO el minuto a minuto el partido por el Campeones Cup

El campeón de la Liga MX quiere sumar otro trofeo a su vitrina, no obstante, tendrá en frente a un equipo liderado por el astro argentino. (Jesús Avilés | Infobae México)

La hegemonía del fútbol de Norteamérica vuelve a ponerse a prueba en un duelo sin margen de error. La edición 2026 de la Campeones Cup paralizará al continente con un enfrentamiento estelar que mide frente a frente al monarca supremo del balompié mexicano con el actual campeón del fútbol estadounidense. Cruz Azul, victorioso ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, se mide en un duelo vibrante al Inter Miami, flamante monarca de la Major League Soccer (MLS).

Este compromiso trasciende las fronteras de un simple título internacional amistoso. La rivalidad entre la Liga MX y la MLS ha alcanzado una dimensión táctica, económica y mediática de primer nivel, convirtiendo este trofeo en el máximo escaparate de prestigio dentro de la confederación.

Con figuras de talla internacional sobre el césped y dos estilos de juego marcadamente contrastantes, el choque promete un espectáculo de ida y vuelta de pronóstico reservado.