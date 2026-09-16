México

Así es el poderoso traje rojo que usó la presidenta Sheinbaum en el Desfile Militar por la Independencia

La mandataria lució un atuendo que contrastó con el vestido que la acompañó durante la ceremonia del Grito de Independencia

Desfile militar
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en el inicio de la ceremonia con motivo del desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)
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Claudia Sheinbaum presidió este miércoles el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México con un traje rojo carmesí de líneas rectas y estructura sobria. La presidenta encabezó el izamiento de bandera y pasó revista a las Fuerzas Armadas antes de recorrer el Zócalo a bordo de un vehículo descubierto del Ejército Mexicano.

El conjunto estuvo compuesto por un saco rojo carmesí con cuello elevado, botones ornamentales con motivos artesanales y una falda de pinza en el mismo tono. Detalles bordados en tonos claros rodearon el cuello y los puños de la prenda.

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La estructura del saco fue de líneas rectas, con corte institucional y un acabado sobrio pese al color intenso. Los botones incorporaron diseños que evocaron la artesanía mexicana, sin romper con la solemnidad del acto castrense.

El significado detrás del color y los bordados

Desfile Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2026.- Raúl Bolaños Cúe, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, Jesús María Tarriba, esposo de la presidenta, y Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, durante el inicio de la ceremonia con motivo del desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El atuendo buscó un equilibrio entre la rigidez institucional del cargo de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y la identidad cultural del país. Los bordados claros y los botones ornamentales contrastaron con la intensidad del rojo carmesí, lo que aportó textura a la prenda y suavizó su corte estructurado.

Esta combinación entre color institucional y detalle artesanal se ha vuelto una constante en las apariciones públicas de la mandataria durante actos protocolarios de alto perfil.

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Un contraste con el vestido bordado de la noche anterior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace el grito anual desde el balcón del Palacio Nacional para iniciar los festejos del Día de Independencia en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace el grito anual desde el balcón del Palacio Nacional para iniciar los festejos del Día de Independencia en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El traje rojo del desfile militar sustituyó al atuendo que la presidenta usó apenas un día antes para encabezar el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional. En esa ceremonia, Sheinbaum portó una chaqueta bordada con flores multicolores sobre fondo negro, diseñada por artesanas del Taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca.

Aquel vestido combinó bordados en tonos rojo, morado, rosa, azul y verde en la parte superior, con una falda recta y sin adornos en la parte inferior. El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, con confección de Saúl Mosqueda y bordado a mano del propio Elvis Guerra, fundador del taller, junto con Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

La pieza tomó cerca de dos meses de trabajo artesanal y representó la técnica tradicional de aguja de gancho propia de la tradición textil del Istmo de Tehuantepec.

El antecedente del vestido morado de 2025

ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)

En su primer Grito de Independencia como presidenta, en 2025, Sheinbaum había optado por una falda plisada de satín morado y una parte superior plateada con bordado de la maestra nahua Virginia Verónica Arce Arce, originaria de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

Aquel diseño, también a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torres, se leyó en su momento como un guiño a la lucha feminista, en la misma noche en que cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar entregaron por primera vez la bandera nacional a una presidenta.

La banda presidencial confeccionada por la Sedena

Parte del atuendo que usó Claudia Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia. (Gobierno de México)
Parte del atuendo que usó Claudia Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Durante el Grito, Sheinbaum portó la banda presidencial tricolor con el escudo nacional bordado en dorado, cruzada de hombro a cintura. La prenda fue elaborada por personal de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El bordado del escudo nacional se realizó a mano con hilos de oro y plata durante varios días de trabajo, según el proceso habitual que sigue esta dependencia para la confección de la banda presidencial en cada ceremonia patria.

El despliegue militar que acompañó al atuendo presidencial

Independencia
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante el desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)

El Desfile Cívico-Militar reunió a más de 15,000 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y la Guardia Nacional. La movilización incluyó agrupaciones a caballo, vehículos blindados, unidades de respuesta ante desastres naturales y binomios caninos de distintas corporaciones.

De manera simultánea, decenas de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas ejecutaron sobrevuelos con estelas de humo tricolor sobre el Centro Histórico. El recorrido partió del Zócalo capitalino, avanzó por Paseo de la Reforma y concluyó en Campo Marte tras varios kilómetros de marcha.

Un acto con raíces en el siglo XIX

Independencia
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante el desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)

El Desfile Cívico-Militar tiene sus antecedentes en la presidencia de Guadalupe Victoria, en 1825, aunque la estructura formal y la periodicidad anual con la que se realiza en la actualidad se establecieron en 1935, durante el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho.

Durante el acto de este año, Sheinbaum encabezó el discurso previo al desfile, en el que hizo referencia a figuras como Miguel Hidalgo y a la abolición de la esclavitud como parte del legado del movimiento independentista.

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