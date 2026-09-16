México

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan por un Latin Grammy: quiénes son todos los mexicanos nominados este 2026

La Academia anunció este 16 de septiembre quiénes podrían ser acreedores de reconocimientos en esta edición

Christian Nodal rompe el silencio sobre los rumores de Pepe Aguilar. (Cuartoscuro)
Christian Nodal rompe el silencio sobre los rumores de Pepe Aguilar. (Cuartoscuro)
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Christian Nodal y Pepe Aguilar compiten por el Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Los dos intérpretes mexicanos llegan a la edición 27 de los premios con producciones que recuperan sonidos del regional mexicano y disputan una estatuilla que también busca Camila Fernández y el Mariachi Sol de México de José Hernández.

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La Academia Latina de la Grabación anuncia este 16 de septiembre las nominaciones de sus 60 categorías. La ceremonia está programada para el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y reúne a figuras mexicanas en áreas generales, de regional mexicano, rock y artista nuevo.

De acuerdo con la lista completa de nominados, el productor y compositor Edgar Barrera encabeza a los mexicanos con 10 candidaturas, incluidas postulaciones por Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Nominados para los Latin Grammy 2026
Nominados para los Latin Grammy 2026 (Composición: REUTERS/REUTERS/Latin Grammy)

Christian Nodal y Pepe Aguilar van por el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

Christian Nodal compite con Bandera Blanca, mientras Pepe Aguilar busca el premio con Mi suerte es ser mexicano II. Los dos artistas se enfrentan en uno de los rubros dedicados a la música mexicana dentro de los Latin Grammy.

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La categoría también incluye a Camila Fernández por La Fernández y al Mariachi Sol de México de José Hernández por La voz de mi trompeta (50 años). Los cuatro proyectos buscan imponerse en una terna centrada en las producciones de ranchera y mariachi.

La competencia de Nodal y Aguilar ocurre en medio de una edición que también incluye a Peso Pluma, Tito Double P, Xavi, Yahritza y Su Esencia, Kakalo y Rivs en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Pepe Aguilar
(Facebook Pepe Aguilar / Christian Nodal)

Dinastía Deluxe, de Peso Pluma y Tito Double P, figura entre los álbumes nominados de esa categoría. La lista se completa con Dosis, de Xavi; Metamorfosis, de Yahritza y Su Esencia; De parte mía, de Kakalo, y Contra todo, de Rivs.

Mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026 y las categorías en las que compiten

La cantautora veracruzana Silvana Estrada suma seis nominaciones. Está considerada para Grabación del Año por “Dime”, para Álbum del Año por Vendrán suaves lluvias y para Mejor Canción Cantautor.

Carín León aparece por “Desde que te tengo” en Grabación del Año y por MUDA en Álbum del Año. Marco Antonio Solís también entra a Grabación del Año por su colaboración con Karol G en “Coleccionando heridas”.

Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

La lista de Mejor Nuevo Artista incluye a Arath Herce y Macario Martínez. La Academia selecciona a 11 intérpretes para esta categoría, entre ellos ambos músicos mexicanos, quienes buscan su primera estatuilla.

The Warning recibe una nominación a Mejor Canción de Rock por Ego. El tema acredita a Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal, además de Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez y Niko Rubio.

Vivir Quintana está nominada en Canción del Año por Humano, pieza que interpreta Juanes. La compositora mexicana forma parte de la terna que reconoce a los autores de temas publicados durante el periodo de elegibilidad.

El cantautor mexicano Macario Martínez posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum "Si mañana ya no estoy" en la Ciudad de México, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)
El cantautor mexicano Macario Martínez posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum "Si mañana ya no estoy" en la Ciudad de México, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

Reik compite en Mejor Álbum Pop Tradicional con TQ+. El grupo se suma a la presencia mexicana en categorías fuera del regional, junto con las postulaciones de Silvana Estrada, Carín León, Barrera, Vivir Quintana, The Warning, Arath Herce y Macario Martínez.

La Academia Latina también entrega el Premio a la Excelencia Musical a Lila Downs, aunque ese reconocimiento no forma parte de las nominaciones competitivas. Daddy Yankee será distinguido como Persona del Año durante las actividades de la semana de los Latin Grammy en Las Vegas.

Los Latin Grammy 2026 se entregan el 12 de noviembre en Las Vegas

La edición 27 de los Latin Grammy se celebra el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La transmisión en Estados Unidos corre a cargo de Univision, mientras que en México y América Latina está prevista por TNT, HBO Max y ViX.

Los miembros activos de la Academia Latina de la Grabación podrán emitir sus votos hasta el 12 de octubre.

La Academia establece que el periodo de elegibilidad comprende del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Los artistas, compositores, productores e ingenieros acreditados en las obras seleccionadas pueden recibir reconocimiento según las reglas de cada categoría.

ARCHIVO - Edgar Barrera, ganador de los premios a mejor canción tropical y canción del año por "Si antes te hubiera conocido", y premio al compositor del año, posa en la sala de prensa durante los Latin Grammy 2025 en Las Vegas el 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/John Locher, archivo)
ARCHIVO - Edgar Barrera, ganador de los premios a mejor canción tropical y canción del año por "Si antes te hubiera conocido", y premio al compositor del año, posa en la sala de prensa durante los Latin Grammy 2025 en Las Vegas el 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/John Locher, archivo)

Edgar Barrera llega como el mexicano con más nominaciones. El compositor y productor suma 10 candidaturas gracias a su trabajo en proyectos de Karol G y Carín León, además de aparecer en los rubros de Compositor del Año y Productor del Año.

Coleccionando heridas” coloca a Barrera entre los aspirantes a Canción del Año. También figura en la terna por Grabación del Año, interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís, mientras que su participación en MUDA, de Carín León, lo lleva a competir en Álbum del Año.

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