México

Celebró la Independencia como un auténtico emperador: quién es y qué estudió Richard Millán, alcalde de Elota

Encabezó el Grito de Independencia en Sinaloa usando un traje negro, hombreras y una capa comparada con la vestimenta de un emperador

Hombre con chaqueta negra bordada y capa junto a una consola dorada con botellas de licor y un espejo ornamentado.
El presidente municipal de Elota, Sinaloa fue criticado tras el Grito de Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Richard Millán Vázquez no sólo es reconocido como el presidente municipal de Elota, Sinaloa, ahora también el pueblo de México difunde su identidad por ser el personaje que lideró el Grito de Independencia con una vestimenta particular que asemejan con la de un emperador.

Millán Vázquez apareció de manera sorpresiva en las tendencias del 15 de septiembre, dado que distintos internautas lo empezaron a catalogar como el emperador de Elota, Sinaloa tras asistir a la ceremonia del Grito de Independencia con un traje negro de corte militar, hombreras decoradas y una capa larga.

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El atuendo comenzó a llamar la atención del público mucho antes de ver a Richard Millán siendo protagonista en la plazuela municipal de La Cruz, cabecera municipal de Elota, Sinaloa al modelar su atuendo excéntrico para la celebración de las fiestas mexicanas.

Sin embargo, no todos aprobaron que el alcalde se presentara de dicha manera para encabezar el grito de Independencia. Algunos usuarios criticaron su idea mediática y forma de querer llamar la atención luego de un periodo polémico en Sinaloa.

Richard Millán responde a las críticas de la gente por su traje para el Grito de Independencia

Un hombre con barba y chaqueta negra con adornos blancos y charreteras plateadas levanta el puño frente a un espejo dorado.
El alcalde de Elota, Sinaloa generó duras críticas en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta del presidente municipal no tardó en llegar en los medios digitales. Por medio de un video que ha alcanzado mayor alcance este miércoles 16 de septiembre. Richard Millán Vázquez, a su estilo, dejó en claro que su manera de vestir a él lo hacen “feliz”, dando a entender que no se preocupa por lo que la gente opina de él.

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“Así es. Teniendo a Dios en mi corazón, en mi vida, no me falta nada. No me importa que mucha gente no acepte mi forma de vestir, mis gustos. Yo soy feliz y Dios me protege y me bendice”, dijo el alcalde de Elota.

“Con su sangre preciosa reprende todo lo malo que le echan al presidente. Así es, Richard Millán. Y con mucho gusto y con mucho orgullo, soy el presidente municipal y voy a gritar una vez más: ¡Viva México! Les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho amor. De verdad y guau", agregó Richard Millán Vázquez

¿Cuánto tiempo tiene Richard Millán siendo presidente municipal en Elota, Sinaloa?

Elota Richard Millán Silla Presidencial réplica SInaloa
El alcalde de Elota, Richard Millán, presumió en enero de 2025, una réplica personalizada de la Silla Presidencial, que usa en su oficina (especial)

Llegó al cargo para el periodo 2024-2027 mediante una candidatura ciudadana, respaldada por el partido político, Movimiento Ciudadano, no obstante, el instituto se deslindó de Richard Millán en mayo del 2026 a causa de su respaldo público al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Richard Millán Vázquez ganó la elección del 2 de junio de 2024 con 5,574 votos, una diferencia de 37 frente a la candidata de Morena, Virginia Ibarra Rojas, quien obtuvo 5,537. Él asumió el cargo el 31 de octubre del 2024. Su triunfo representó la primera alcaldía obtenida por Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Además, la polémica sobre su vestimenta que las y los mexicanos hacen alusión a un emperador, responde a observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa sobre la Cuenta Pública 2025. El informe señala 87 resultados observados y 13,976,000 pesos como recuperaciones probables. Esos recursos permanecen sujetos a aclaración; no constituyen por sí solos una determinación de desvío o robo.

El alcalde rechazó que existiera desvío de recursos y afirma que el Ayuntamiento integra expedientes para responder a los señalamientos. El plazo mencionado para presentar documentación vence este 24 de septiembre de 2026.

¿Qué estudió Richard Millán Vázquez?

Richard Millán, presidente municipal de Elota, Sinaloa. (Facebook)
Richard Millán, presidente municipal de Elota, Sinaloa. (Facebook)

El presidente municipal, Richard Millán Vázquez, informó a través de sus redes sociales que recibió el grado de Doctor Honoris Causa, reconocimiento otorgado por el Centro Jurídico Universitario, la Asociación Nacional de Locutores de México y la Asociación de Municipios de México A.C.

En una filmación publicada en el mes de mayo del 2026, Richard Millán Vázquez recibió la distinción y dirigió un mensaje ante los asistentes. El reconocimiento fue otorgado por unanimidad del Claustro Doctoral Universitario.

Anteriormente, las críticas a la gestión del alcalde abarcaron su formación académica y trayectoria política, pues su nombre no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, a pesar de que él asegura haber cursado una licenciatura.

Richard Millán, del activismo por la inclusión a los atuendos virales

Richard Millán alcalde de Elota Sinaloa Grito de Independencia
Richard Millán es comparado con un monarca tras su vestimenta excéntrica (imagen Infobae).

Millán Vázquez dirigió el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre con un atuendo negro de corte militar, bordados claros, hombreras decoradas y una capa larga desde la plazuela municipal de La Cruz, en Elota, Sinaloa.

Las imágenes de la ceremonia y de un video previo que compartió en sus medios sociales detonaron comparaciones con un emperador, un monarca y personajes de ficción además de concentrar críticas por su tono ostentoso.

Su gestión como presidente municipal en Elota, Sinaloa ha sido marcado por una constante presencia en el debate público, tanto por iniciativas de inclusión social como por la exhibición de un estilo personal y decisiones que han generado controversia.

Millán se describe en sus cuenta oficial como “joven emprendedor y altruista”, pero su figura ha recibido repetidas críticas por simbolizar ciertos lujos y excentricidades.

Uno de los episodios que atrajo mayor atención ocurrió en enero de 2025, cuando imágenes de la oficina principal del alcalde —decorada con sillas doradas de corte barroco y terciopelo azul, así como con una réplica de la silla de Benito Juárez—, circularon ampliamente y generaron comentarios encontrados entre habitantes y usuarios en plataformas digitales.

Richard Millán y el viaje a París, Francia

Richard Millán, alcalde de Elota, viajó a París, Francia en 2025. (Instagram)
Richard Millán, alcalde de Elota, viajó a París, Francia en 2025. (Instagram)

Posteriormente, un viaje a París, Francia, en junio de 2025, lo colocó en el centro de la atención política estatal. Richard Millán participó en el Foro Mundial de Alcaldes sobre ciudades sostenibles, asegurando que buscaba atraer inversión privada y dar proyección internacional a Elota.

Durante su estancia en la capital de Francia, el alcalde precisó lo siguiente: “Es la tercera ocasión que me toca visitar esta maravillosa ciudad. Nos encontramos aquí presentes para asistir a un foro de alcaldes. Soy invitado, es a nivel mundial. Elota hace presencia con el afán de llevar a nuestro municipio cosas nuevas e innovadoras. Empresas internacionales que quieran invertir en nuestro municipio. Eso me llena de mucha satisfacción”.

La decisión de viajar al extranjero desató un sinfín de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y su viaje al viejo continente, ya que coincidió con una etapa de crisis de seguridad en el municipio de Elota, provocando el descontento de sus habitantes.

La salida del país tampoco fue notificada formalmente al cabildo municipal ni a los representantes de otras fracciones del Ayuntamiento.

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