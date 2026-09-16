Suspenden el Grito en Madero por desaparición de adolescente: habitantes bloquean carretera y exigen su regreso

Familiares y habitantes de Madero bloquearon carreteras para exigir la localización de Iván Alexis P. C., desaparecido desde el 13 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La desaparición de Iván Alexis P. C., un adolescente de 16 años, provocó la suspensión del Grito de Independencia y del desfile cívico del 16 de septiembre en el municipio de Madero, Michoacán, luego de que familiares, habitantes y personas cercanas al joven realizaran protestas y bloquearan vialidades para exigir su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Alerta Amber Michoacán, folio 0374/2026, Iván Alexis fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2026, alrededor de las 22:30 horas, en la colonia Centro de Villa Madero, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades advierten que podría ser víctima de algún delito.

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La ficha difundida por la Fiscalía General del Estado señala que el adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez moreno claro, cabello lacio, corto y castaño y tiene como señas particulares una cicatriz en una rodilla y otra en el abdomen. Al momento de desaparecer vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul marino y playera negra.

Bloquean carreteras para exigir su localización

Tras conocerse la desaparición, familiares y pobladores comenzaron movilizaciones para presionar a las autoridades a reforzar las labores de búsqueda.

Uno de los puntos de protesta fue la carretera que comunica a Villa Madero con Acuitzio, donde habitantes mantuvieron un bloqueo que afectó la circulación y exigieron avances en la investigación. Otros reportes ubicaron las movilizaciones en distintos accesos carreteros de la región.

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La desaparición de Iván Alexis provocó protestas y bloqueos en accesos carreteros del municipio de Madero, Michoacán. (Redes sociales)

Los manifestantes pidieron la intervención de corporaciones federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y la Fiscalía de Michoacán, para intensificar los recorridos y localizar al adolescente.

De acuerdo con versiones difundidas por habitantes, Iván Alexis es originario de El Zangarro, comunidad ubicada en el municipio de Madero. Pobladores de esa zona han denunciado previamente problemas relacionados con la tala clandestina y la presencia de grupos delictivos.

En particular, medios locales han recogido señalamientos de habitantes y actores políticos que atribuyen la desaparición a integrantes del crimen organizado y mencionan a Juan Parra, “El Apá”, a quien identifican como presunto líder criminal con presencia en la región. Estas acusaciones no han sido acreditadas públicamente por la Fiscalía como responsables de la desaparición.

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Madero cancela el Grito y el desfile

En medio de las protestas, el presidente municipal de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, confirmó la suspensión de las actividades patrias previstas para el 15 y 16 de septiembre.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento decidió concentrar sus esfuerzos en la búsqueda del adolescente y cancelar tanto el Grito como el desfile cívico programado para el miércoles.

La suspensión de las fiestas patrias en Madero, Michoacán, obedece a la búsqueda del adolescente Iván Alexis P. C., según datos de la Alerta Amber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lamentablemente por las condiciones que estamos viviendo en nuestro municipio, hemos decidido darle prioridad a la búsqueda del muchacho que está perdido”, señaló el edil en un mensaje difundido públicamente.

También indicó que las actividades del 16 de septiembre, incluido el desfile, quedarían canceladas debido a la situación que atraviesa el municipio.

La decisión ocurrió mientras continuaban las movilizaciones de familiares y pobladores, quienes exigieron que las autoridades no retiraran el bloqueo hasta obtener avances en la búsqueda. Otro reporte señaló que el gobierno municipal optó por no utilizar la fuerza pública para desalojar a los manifestantes y concentrar personal de seguridad en los recorridos de localización.

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La desaparición de Iván Alexis ocurrió apenas dos días antes de las celebraciones patrias. La Alerta Amber permanece activa y la Fiscalía de Michoacán mantiene disponible el número 800 614 2323 para recibir información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Mientras continúan las protestas y las labores de búsqueda, Madero permanece sin sus principales celebraciones patrias, en un municipio donde familiares y habitantes mantienen la exigencia de localizar con vida al adolescente y esclarecer qué ocurrió la noche del 13 de septiembre.