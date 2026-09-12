Atacan con armas de fuego un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua: se reporta un elemento herido

La aeronave fue atacada cuando realizaba operaciones de vigilancia. (Imagen ilustrativa). Crédito: Redes Sociales

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Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua fue atacado a balazos este 12 de septiembre mientras realizaba tareas de vigilancia en la zona rural que comparten los municipios de Coyame y Ojinaga, con saldo de un oficial herido, según reportes preliminares de medios locales de la región.

La aeronave agredida forma parte de la Plataforma Centinela, la estrategia integral de videovigilancia y respuesta operativa impulsada por el gobierno estatal, y realizaba un sobrevuelo de patrullaje cuando fue alcanzada por disparos efectuados desde tierra por personas armadas no identificadas hasta el momento.

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Según reportes preliminares, el oficial herido fue descrito como consciente y estable tras recibir las primeras atenciones médicas. Una de las versiones señaló que el proyectil que impactó la aeronave habría sido disparado presuntamente con un fusil calibre .50, aunque este dato no fue confirmado oficialmente por la corporación.

El herido viajaba como observador aéreo y fue trasladado

De acuerdo con los datos revelados hasta el momento, el elemento lesionado se desempeñaba como observador aéreo a bordo de la aeronave. El piloto y el resto de la tripulación no sufrieron lesiones durante el ataque.

Tras recibir el impacto, el helicóptero logró completar el aterrizaje sin que se registraran daños adicionales al personal a bordo. El elemento herido fue trasladado de manera inmediata, a bordo de la misma aeronave, hacia la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica.

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Hasta el momento se sabe que, luego del ataque, la aeronave descendió en el Hangar número 2 del aeropuerto Roberto Fierro, en la capital del estado.

Traslado del elemento herido tras la agresión. Crédito: Redes Sociales

Una vez que el helicóptero tocó tierra, se activó un operativo de seguridad con la participación de elementos del Ejército Mexicano, quienes apoyaron el traslado del oficial herido hacia un nosocomio de la ciudad de Chihuahua.

La víctima fue posteriormente trasladada en ambulancia, bajo un dispositivo de seguridad reforzado, hasta un centro de atención de la capital chihuahuense. Al llegar a este centro médico, un contingente de patrullas y agentes armados resguardó los accesos y el perímetro del inmueble durante su ingreso al área de urgencias.

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La SSPE mantiene un despliegue operativo para ubicar a los responsables

Tras el ataque, las autoridades mantienen un despliegue operativo reforzado en la región de Coyame y Ojinaga con el objetivo de dar seguimiento a los hechos y localizar a los responsables de la agresión.

Autoridades de distintos niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en las brechas y caminos colindantes con la zona donde ocurrió el ataque. Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el hecho.

La Plataforma Centinela, de la que forma parte el helicóptero atacado, es la estrategia de seguridad del gobierno de Chihuahua que integra subcentros en municipios como Delicias, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la capital del estado, además de miles de cámaras de videovigilancia y sistemas de lectura de placas distribuidos en la entidad.

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La zona del ataque registró días antes la detención de un presunto líder de “La Línea” con eco en EEUU

El ataque contra la aeronave ocurrió cerca de Ojinaga, municipio fronterizo con Estados Unidos, donde apenas cuatro días antes elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado como jefe de plaza de “La Línea” en la región. La aprehensión se realizó el 8 de septiembre.

Según reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo derivó de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente con el US Marshals. Durante la acción también fue detenido Alejandro “N”, hijo del presunto líder criminal, y se aseguraron cinco armas de fuego, 16 cargadores y 400 cartuchos, además de dos vehículos.

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Alejandro "N" (izquierda), hijo de Epifanio "N", alias "Pepa" (derecha), tras su detención en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua. Foto: Defensa

La captura tuvo eco al otro lado de la frontera. El Comando Norte de Estados Unidos celebró la detención y la calificó como “un duro golpe para las redes criminales transnacionales”, al señalarla como la primera captura de alto perfil de un líder de “La Línea” desde que el Cártel de Juárez -al que pertenece la célula- fue designado Organización Terrorista Extranjera el pasado 16 de julio.

Armas y autos asegurados en la operación contra alias "Pepa". Foto: Defensa

EEUU atribuyó el resultado al trabajo conjunto del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles (JIATFCC), la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y el propio US Marshals, además de felicitar al Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República por la ejecución del operativo en territorio mexicano.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó la acción con un mensaje en el que resumió la operación como “información compartida, acción emprendida”. Las autoridades mexicanas vincularon además a “Pepa” con Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado como jefe regional de “La Línea”, facción dominante del Cártel de Juárez que opera en la franja fronteriza donde ocurrió el ataque contra el helicóptero de la Plataforma Centinela.