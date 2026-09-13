Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

La actriz Gala Montes responde a los comentarios hechos por el comediante Ricardo O'Farrill en relación con su salud mental. (Instagram)

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Gala Montes respondió con dureza a Ricardo O’Farrill, después de que el comediante se pronunciara sobre el cambio de imagen de la actriz y lo relacionara con un posible brote psicótico.

La polémica surgió luego de que Montes mostró en redes sociales un radical cambio de look, con los costados de la cabeza rapados y un microfleco. Las imágenes provocaron burlas y comentarios sobre su estado emocional.

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Ante las reacciones, O’Farrill pidió empatía hacia la actriz y explicó que una transformación estética puede presentarse durante una crisis de salud mental. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por Montes.

Gala Montes/historias Instagram

Gala Montes responde a Ricardo O’Farrill

A través de un mensaje en redes sociales, la actriz lanzó fuertes críticas contra el comediante y cuestionó que hablara públicamente sobre su salud mental.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú y dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállete pinche hijito de mami (sic)”

La actriz Gala Montes publica un mensaje en la red social X en respuesta a una reflexión compartida por el comediante Ricardo O'Farrill. (X)

La respuesta ocurrió después de que O’Farrill defendiera a Montes de las burlas por su apariencia. El comediante había señalado que los cambios de estética pueden aparecer durante un episodio de este tipo y pidió evitar convertir una situación delicada en motivo de entretenimiento.

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“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa”, escribió.

También calificó este tipo de procesos como “una faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal” y sostuvo que “definitivamente no es un motivo de burla”.

¿Qué pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos México?

El nuevo episodio de la controversia ocurre pocos días después de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 4.

La actriz ingresó al reality el 6 de septiembre como habitante sorpresa, pero permaneció cerca de 48 horas. La producción informó que su salida fue voluntaria.

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Montes ofreció una versión distinta. Según su relato, pidió un tampón al personal del programa y la falta de respuesta inmediata detonó una crisis de ansiedad, motivo por el que decidió abandonar la competencia.

Después de su salida, la actriz reapareció en redes sociales desde Los Ángeles, donde mostró su nuevo corte de cabello.

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

¿Por qué Ricardo O’Farrill habló del caso?

La postura del comediante también está relacionada con su propia experiencia. En 2023 protagonizó una serie de polémicas transmisiones en redes sociales y posteriormente habló de los problemas de salud mental que atravesó.

O’Farrill ha utilizado esa experiencia para abordar públicamente la importancia de atender estos padecimientos y evitar estigmatizarlos.

En esta ocasión, su mensaje buscó frenar las burlas contra Gala Montes. Sin embargo, la actriz dejó clara su molestia y rechazó que el comediante utilizara su situación personal para explicar su comportamiento o apariencia.

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