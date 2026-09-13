México

Jair Sánchez enfrentó a Ricardo Peralta durante una transmisión en vivo: “No eres Wendy Guevara”

Jair Sánchez frenó el discurso de Ricardo Peralta en forma cómica y cuestionó su impacto en la audiencia

El creador de contenido Jair Sánchez confrontó al influencer Ricardo Peralta de forma cómica durante una transmisión en vivo.
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El creador de contenido Jair Sánchez confrontó al influencer Ricardo Peralta durante una transmisión en vivo tras una declaración sobre la representación de la audiencia mexicana.

El intercambio tuvo una connotación cómica y se produjo en una emisión en directo con motivo de las celebraciones patrias.

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En el programa especial participaron también los creadores de contenido Herly RG y Dani Valle, quienes vestían indumentaria alusiva a la conmemoración de la independencia nacional.

La discusión comenzó cuando los cuatro participantes se disponían a finalizar la transmisión conjunta frente a sus seguidores.

Peralta tomó la palabra para dirigir un mensaje final a la audiencia digital: “Ya nos vamos, México, un placer de haber estado con ustedes”.

La frase generó la respuesta inmediata de Sánchez, quien detuvo a su compañero para cuestionar sus palabras en la pantalla.

Sánchez interrumpió el cierre de la emisión y rechazó que Peralta hablara en nombre del público del país.

¡No digas México! ¡No entiendes, no te ve México, no te ve ni el 1 % de México!”, expresó Sánchez al inicio de su reclamo.

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El creador prosiguió su discurso con una enumeración de referentes históricos y públicos para contrastar la postura de Peralta.

“No eres Juan Escutia, no eres Miguel Hidalgo, no estás en la mañanera, no te ve México, no eres Wendy Guevara”, argumentó Sánchez.

La alusión a las figuras de la historia oficial mexicana se combinó con la mención de las conferencias de prensa matutinas del Gobierno Federal.

Jair Sánchez frenó el discurso de Peralta en forma cómica y cuestionó su impacto en la audiencia
Jair Sánchez frenó el discurso de Ricardo Peralta en forma cómica y cuestionó su impacto en la audiencia (Captura de pantalla )

El reclamo imitó la dinámica de posicionamientos de La Casa de los Famosos

La forma en que Sánchez encaró a Peralta reprodujo el estilo de un posicionamiento dentro de La Casa de los Famosos.

En este tipo de mecánicas televisivas, los participantes se colocan frente a un concursante para exponer razones en su contra de manera directa.

Peralta formó parte del elenco de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde recibió severas críticas del público.

Durante su permanencia en el programa de televisión, la imagen del creador sufrió un deterioro en las redes sociales que redujo su número de seguidores.

Sánchez aprovechó este antecedente mediático para profundizar los señalamientos ante la mirada de Herly RG y Dani Valle.

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres
La forma en que Sánchez encaró a Peralta reprodujo el estilo de un posicionamiento dentro de La Casa de los Famosos. (Instagram)

La alusión a la frase pronunciada por la pareja de Ricardo Peralta

En el tramo final del posicionamiento, Sánchez rescató un episodio ocurrido durante la participación de Peralta en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Acuérdate de lo que te dijo tu novio cuando entró: eres una nube gris en un arcoíris”, sentenció Sánchez frente a la cámara.

La cita hace referencia a las palabras que Charly Portocarrero, pareja de Peralta, le dijo al ingresarlo a visitar al foro de televisión.

Aquella expresión formó parte de un intento por advertir al participante sobre la percepción negativa que existía fuera del reality show.

Sánchez empleó este recuerdo para cerrar su burla hacia Ricardo Peralta durante el programa especial de las fiestas patrias.

Ricardo Peralta novio arath -México- 23 agosto
En el tramo final del posicionamiento, Sánchez rescató un episodio ocurrido durante la participación de Peralta en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. (VIX/X)

El fragmento audiovisual se propagó en las plataformas digitales

El momento capturado en la emisión en vivo se convirtió en materia de conversación en las redes sociales pocas horas después de la transmisión.

El extracto audiovisual sumó miles de reproducciones y reprodujo el debate sobre la participación de Peralta en proyectos de entretenimiento.

Diversos usuarios en la plataforma TikTok compartieron cortes de la transmisión con comentarios enfocados en las expresiones de Herly RG y Dani Valle.

La audiencia virtual reaccionó con memes y publicaciones riendo de la reacción de Peralta frente al posicionamiento de Jair Sánchez.

La transmisión conjunta permaneció guardada en las plataformas digitales donde los cuatro influenciadores mantienen su actividad habitual.

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