México

Alito Moreno apuesta por dejarle el camino libre a Andy López Beltrán en Tabasco: “Se va a robar la elección”

El dirigente del PRI calificó al hijo de Andrés Manuel López Obrador como el más “cínico” y “corrupto”

Alito Moreno apuesta por dejarle el camino libre a Andy López Beltrán Tabasco: “Se va a robar la elección”.
Alito Moreno apuesta por dejarle el camino libre a Andy López Beltrán Tabasco: “Se va a robar la elección”.
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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito” Moreno Cárdenas, planteó que su partido no registre candidato en el Distrito 6 de Tabasco para evidenciar que Andrés Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “se va a robar la elección” con el respaldo del gobierno y de Morena.

Que juegue solo, a ver quién le va a validar eso, porque es un cínico, es un corrupto”, declaró Moreno ante militantes de su partido, al calificar el eventual triunfo de López Beltrán como producto de “todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas, con todo el apoyo de los órganos electorales”.

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La propuesta del tricolor llega en medio de dos denuncias previas, de Movimiento Ciudadano y del PAN, que Morena ya había minimizado.

Alito Moreno acusó impunidad y pidió dejarlo competir solo

El priista sostuvo que la estrategia de no presentar candidato en ese distrito busca exhibir la falta de competencia real. “Esa es la mayor impunidad”, afirmó, y cuestionó que ningún hijo de expresidente se hubiera involucrado antes tanto en política como en negocios. “Recargado le salió el Andy en todos los negocios, sentado con los hombres más ricos de este país, negociando contratos con prestanombres”, expuso.

Moreno adelantó que, de llegar López Beltrán a la Cámara de Diputados, la bancada priista lo señalará de forma constante. “Todos los días, cabrón, ahí lo van a ver”, dijo, y agregó que desde el Senado mantendría la misma postura.

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El dirigente lo describió como símbolo de tres cosas: la corrupción, el nepotismo y el llamado huachicol fiscal, y lo vinculó directamente con Morena, con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y con el gobernador de Tamaulipas.

Denuncias previas de MC y PAN no frenaron la gira de López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

La denuncia planteada por el PRI no fue la primera contra el aspirante. En agosto, Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que López Beltrán iniciara un recorrido por las 170 secciones electorales del Distrito 6, formalmente descrito como “trabajo de base”.

El vicecoordinador emecista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez señaló entonces que Morena y otros militantes “violan sistemáticamente la Constitución y la ley”. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó esa versión y calificó las actividades del tabasqueño como parte de la defensa de la soberanía nacional.

El vocero de Morena en Tabasco, Roberto Romero del Valle, confirmó que la representación jurídica del partido asumiría la defensa de López Beltrán ante cualquier denuncia y cuestionó el uso del apodo “Andy” como una forma de desprestigio.

En septiembre, el PAN presentó una denuncia similar. Montiel volvió a descartar irregularidades y pidió al partido blanquiazul “ponerse a trabajar” en lugar de litigar desde la Ciudad de México. La dirigente insistió en que las actividades de López Beltrán correspondían a las de cualquier militante, entre ellas asambleas informativas.

López Beltrán mantuvo su recorrido pese a la cancelación de su visa estadounidense

Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.
Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.

Las denuncias en su contra no fueron el único frente que enfrentó el hijo del expresidente. Semanas atrás, el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de López Beltrán, decisión atribuida al secretario Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau.

En respuesta, envió una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, dirigida al presidente Donald Trump, en la que acusó a ambos funcionarios de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países” y calificó la medida como “al estilo hitleriano”.

En el documento, López Beltrán también señaló que Rubio y Landau reciben financiamiento de “vendedores de armas” y ejercen presión “en beneficio de las mafias del poder económico de Estados Unidos, de gobiernos dictatoriales y de empresarios corruptos del extranjero”. Cerró el escrito con una frase directa: “La hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política”.

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