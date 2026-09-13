Gustavo Adolfo Infante ventila que Gala Montes enfrentaría demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel. (ig/galamontes)

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La actriz Gala Montes enfrentaría una demanda derivada de un presunto ataque físico contra Valeria Sendel durante el rodaje de un programa de telerrealidad.

El periodista Gustavo Adolfo Infante expuso los detalles sobre el altercado ocurrido durante las grabaciones de un programa entre las dos participantes.

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De acuerdo con las afirmaciones presentadas, la empresa encargada de la producción realiza esfuerzos de mediación para frenar el avance del caso en las instancias legales.

Pese a las gestiones de la compañía de entretenimiento, los involucrados mantienen la decisión de llevar el asunto ante los tribunales correspondientes.

El periodista Gustavo Adolfo Infante expuso los detalles sobre el altercado ocurrido durante las grabaciones de un programa. Foto: REUTERS - RS

El periodista detalló los hechos ocurridos en el set

El comunicador expuso la manera en que ocurrió el enfrentamiento entre las concursantes durante el desarrollo de las actividades del proyecto televisivo.

“Ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show”, declaró el periodista.

La agresión incluyó violencia física directa en medio de las dinámicas en las que participaban las integrantes del elenco.

“Que la tiró al piso, la arrastrá de los cabellos y que hay una demanda que están intentando mediar”, detalló Gustavo Adolfo Infante.

El presentador reiteró que la agresión ocurrió de manera intempestiva durante la convivencia cotidiana que exigía el formato de la producción.

“Ahí le pone una tranquiza, una arrastrada por el cabello a la hija de Sergio Sendel, que de una manera muy arbitraria y muy abusiva”, señaló el conductor.

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La agresión incluyó violencia física directa hacia Valeria Sendel. (IG: valeriasendel)

La familia afectada rechazó los acuerdos propuestos por la televisora

Las gestiones emprendidas por la cadena mediática buscan evitar que el caso escale a instancias judiciales que afecten a la propia televisora.

Sin embargo, el comunicador subrayó que la postura de los agredidos es firme respecto a dar curso a la denuncia formal.

“Obviamente ni Sergio Sendel, ni la hija, ni nadie quiere mediar nada con Gala Montes”, añadió.

El actor Sergio Sendel y su hija Valeria Sendel declinaron cualquier acercamiento con la actriz para resolver el conflicto fuera de los juzgados.

“Creo que la televisora está interviniendo para que no haya una demanda”, afirmó el presentador.

Las acciones legales continuarían su trámite habitual a la espera de que la Fiscalía General de Justicia determine la existencia de elementos para iniciar el proceso.

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El actor Sergio Sendel y su hija Valeria Sendel declinaron cualquier acercamiento con la actriz. (IG: sergiosendel.oficial)

El altercado ocurrió durante las grabaciones de un reality

Las grabaciones de la producción reunieron a diversos integrantes de familias vinculadas con la industria del entretenimiento en un mismo espacio de convivencia.

El presentador cuestionó la presencia de la actriz en la emisión dedicada a descendientes de celebridades del espectáculo.

“Hizo otro reality de Nepo Babies. ¿Por qué estaba ahí ella? No sé por qué, pero estaba en este de Nepo Babies”, mencionó durante su intervención.

La dinámica del programa Secreto de villanos exigía la convivencia continua entre sus participantes durante varias semanas de filmación.

En el programa compartieron espacio figuras del medio artístico como Eleazar Gómez y el cantante Emiliano Aguilar, dicho reality está programado para ser estrenado en 2027.

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Hasta el momento, la actriz no emitió declaraciones públicas ni comunicados oficiales respecto a las imputaciones hechas en la transmisión.

En el programa compartieron espacio figuras del medio artístico como Eleazar Gómez y el cantante Emiliano Aguilar.

La actriz entabló relación con Emiliano Aguilar en la misma emisión

Durante el desarrollo de las filmaciones, la actriz entabló una estrecha convivencia con Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar.

La cercanía mostrada entre ambos participantes originó versiones entre el público sobre la existencia de un noviazgo tras concluir el rodaje.

Las apariciones conjuntas y el intercambio de mensajes en plataformas digitales incrementaron los rumores sobre su vínculo sentimental.

El músico respaldó públicamente a la actriz ante los comentarios y señalamientos surgidos en redes sociales durante los últimos meses.

Sin embargo, ninguno de los involucrados confirmó de manera oficial el establecimiento de una relación de pareja.

El músico respaldó públicamente a la actriz ante los comentarios y señalamientos surgidos en redes sociales durante los últimos meses. (Foto: Instagram)

La controversia se suma a conflictos previos en producciones televisivas

La supuesta demanda por violencia física se suma a una serie de disputas mediáticas protagonizadas por la actriz en meses recientes.

Su primer paso por el programa La Casa de los Famosos México estuvo marcado por enfrentamientos verbales con otros concursantes de la emisión.

Las diferencias surgidas durante su estancia en la producción generaron amplia cobertura informativa y debate en plataformas digitales.

Las diferencias surgidas durante su estancia en la producción generaron amplia cobertura informativa y debate en plataformas digitales. (YouTube)

Posteriormente se reportó su salida del proyecto teatral del musical La Malinche, hecho que provocó diversas especulaciones en el sector del entretenimiento.

En el ámbito personal, la actriz hizo públicos diversos problemas familiares y la interrupción del contacto con personas de su círculo cercano.

En redes sociales también se difundieron aseveraciones sobre presunto consumo de sustancias, versiones que no cuentan con respaldo en denuncias oficiales o investigaciones formales.

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