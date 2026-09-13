México

Rise Against cancela su presentación en el Vans Warped Tour por enfermedad de su vocalista

La banda estadounidense suspendió su show en el Autódromo Hermanos Rodríguez por un problema de salud de su vocalista

Rise Against
Rise Against (Twitter @riseagainst)
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La banda estadounidense Rise Against canceló su concierto programado este 12 de septiembre en el festival Vans Warped Tour México.

La cancelación fue por un problema de salud de su vocalista Tim McIlrath, e integró su confirmación para regresar al cartel de la capital en el próximo año.

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Las pantallas instaladas a los costados del Vans Stage emitieron el comunicado oficial a las 20:00 horas, momento en el que la agrupación debía iniciar su presentación estelar ante miles de asistentes.

“Debido a un problema de salud de Tim McIlrath, vocalista de Rise Against, lamentablemente la banda no podrá presentarse esta noche. Gracias por su comprensión”, proyectó la organización en las estructuras del escenario principal.

El aviso visual emitido por la producción solicitó a los espectadores mantener la energía durante el resto de la jornada y continuar el recorrido por las distintas áreas del inmueble capitalino.

Las pantallas instaladas a los costados del Vans Stage emitieron el comunicado.
Las pantallas instaladas a los costados del Vans Stage emitieron el comunicado oficial. (Captura de pantalla )

El festival de música alternativa contó con una oferta repartida en seis escenarios: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage, según datos publicados por Infobae.

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La primera jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez concentró la presencia de más de 90 agrupaciones de punk, emo, hardcore y rock alternativo durante los dos días programados en la alcaldía Iztacalco.

Rise Against se comprometió a integrar el cartel mexicano del próximo año

La confirmación sobre la presencia de la agrupación en la siguiente edición del encuentro trascendió a la par de la suspensión del espectáculo. El grupo de Chicago acordó con la producción su retorno a los escenarios de la Ciudad de México para el próximo año.

Imágenes compartidas por asistentes y cuentas especializadas en redes sociales, difundieron las fotografías del anuncio en las pantallas inmediatamente después de su aparición.

Minutos después del anuncio en el recinto, la propia agrupación emitió un mensaje oficial a través de sus historias de Instagram para disculparse con el público local.

“Debido a una enfermedad en la banda, lamentablemente tenemos que cancelar nuestra presentación de esta noche en el Warped Tour de la Ciudad de México. Sentimos perdernos esta cita con la CDMX y volveremos tan pronto como sea posible”, publicó el grupo en sus redes oficiales.

la propia agrupación emitió un mensaje oficial a través de sus redes sociales.
La propia agrupación emitió un mensaje oficial a través de sus historias de Instagram (IG: riseagainst)

La ausencia de la banda reprogramó los tiempos del Vans Stage, donde el grupo estadounidense compartía el horario estelar del sábado con la agrupación californiana Papa Roach, agendada a las 21:00 horas.

El festival mantuvo su tradición operativa al no divulgar los horarios ni la distribución de escenarios con días de anticipación.

La información oficial se reveló al público a las 12:00 horas mediante una estructura gigante colocada en los accesos al inmueble.

El apartado del sábado incluyó también la participación de proyectos internacionales como Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Dropkick Murphys, Goldfinger, 3OH!3, Less Than Jake y Bowling for Soup.

La representación local e hispanoamericana del primer día incorporó a las agrupaciones Allison, Insite, 2 Minutos, Blnko y Pedro y el Lobo en los distintos escenarios distribuidos en la pista de carreras.

Multitud en concierto nocturno. Marco ilustrado con logo Vans Warped, patineta, coche con esqueletos, calaveras, guitarras y fecha 12-13 Septiembre 2026.
El festival mantuvo su tradición operativa al no divulgar los horarios ni la distribución de escenarios con días de anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria del grupo de punk rock en escenarios internacionales

Rise Against se fundó en 1999 en la ciudad de Chicago por el vocalista Tim McIlrath y el bajista Joe Principe. La alineación actual de la banda se completó con el guitarrista Zach Blair y el baterista Brandon Barnes.

La discografía de la agrupación abarcó 9 álbumes de estudio publicados a lo largo de más de dos décadas de actividad ininterrumpida en la industria musical global.

Entre sus grabaciones de mayor difusión internacional figuraron las producciones Siren Song of the Counter Culture, The Sufferer & the Witness, Appeal to Reason y Nowhere Generation, disco editado en 2021.

La primera edición del Vans Warped Tour en Estados Unidos comenzó en 1995 y se consolidó como una de las giras itinerantes más extensas del continente americano dedicada a la cultura del patinaje y la música alternativa.

Rise Against se fundó en 1999 en la ciudad de Chicago
Rise Against se fundó en 1999 en la ciudad de Chicago por el vocalista Tim McIlrath. (IG: riseagainst)

El cierre de actividades en la capital incluye la llegada de Simple Plan

La segunda jornada de actividades en la capital mexicana se programó para este domingo 13 de septiembre a partir de las 12:00 horas en el recinto de la alcaldía Iztacalco.

El grupo canadiense Simple Plan encabeza la oferta musical del domingo. La banda volvió a la capital dentro de una alineación orientada al pop punk y al punk rock internacional.

La segunda jornada de actividades en la capital mexicana se programó para este domingo 13 de septiembre. (Ocesa)
La segunda jornada de actividades en la capital mexicana se programó para este domingo 13 de septiembre. (Ocesa)

El cartel del segundo día integra también las presentaciones en vivo de agrupaciones como Jimmy Eat World, All Time Low, Alkaline Trio, New Found Glory, Underoath, Thrice y Pennywise.

La programación del domingo concluyó con los espectáculos de Destroy Boys y Escape the Fate, bandas que completaron la lista de actos internacionales agendados en los seis escenarios del recinto.

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