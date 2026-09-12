El Comando Norte de Estados Unidos aplaude el esfuerzo de México contra drones del narco en la frontera

México y EEUU han realizado diversas operaciones para neutralizar drones en la frontera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Comando Norte de Estados Unidos aplaudió el esfuerzo de México para enfrentar el uso de drones por parte del crimen organizado en la frontera entre ambos países. La institución estadounidense reconoció, a través de un mensaje publicado este 12 de septiembre en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra estos aparatos empleados para el contrabando de drogas y el trafico de personas, días después de que se anunciara la operación binacional Águila Alta en la frontera común.

El pronunciamiento llegó como respuesta a una publicación previa del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien días antes detalló los alcances de la operación binacional que ambos países llevan a cabo en la franja fronteriza compartida.

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El mensaje del Comando Norte etiquetó también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de su cuenta @Defensamx1, como parte del reconocimiento institucional.

El Comando Norte de Estados Unidos es uno de los comandos combatientes unificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses, responsable de la defensa del territorio nacional y de las operaciones militares en América del Norte, incluida la coordinación de asuntos de seguridad en la frontera con México. A través de esta estructura opera la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), encargada de las acciones antidrones en el lado estadounidense de la línea divisoria.

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Johnson se pronunció sobre la operación Águila Alta dos días antes

El embajador Ronald Johnson publicó el 10 de septiembre el mensaje al que el Comando Norte respondió, en el que retomó un comunicado previo de la Defensa sobre la operación Águila Alta y la describió como una respuesta a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. “A medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros estamos un paso adelante”, escribió el diplomático.

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México. Crédito: Especial

Johnson añadió que la operación unió a ambos países “para detectar y neutralizar drones utilizados por criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas a lo largo de nuestra frontera compartida”. El embajador destacó que las acciones se realizaron mediante tecnología, innovación y operaciones coordinadas, con cada país actuando dentro de su propio territorio, y citó en su publicación el comunicado de la cuenta @Defensamx1 sobre el operativo.

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Esto se sabe sobre la operación Águila Alta entre México y EEUU

La Defensa informó, mediante un comunicado del 7 de septiembre, que la operación binacional antidrones Águila Alta se llevará a cabo del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California. El operativo se enmarca en el Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos -mejor conocido como el BIG- y en las operaciones concurrentes conocidas como “espejo”, en las que cada fuerza armada actuó dentro de su propio territorio.

La dependencia precisó que este operativo tuvo un antecedente directo: un ejercicio similar se realizó del 17 al 31 de marzo de 2026 en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Algunos de esos drones fueron derribados con tecnología láser, según reportes oficiales de EEUU.

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Fotografía difundida por el Comando Norte de EEUU tras los derribos de finales de agosto. Crédito: U.S. Northern Command

El objetivo de ambos ejercicios fue el mismo: detectar e inhabilitar drones de uso comercial utilizados por delincuentes para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

La operación se dividió en dos fases. La primera se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre, periodo en el que las fuerzas de ambos países ejecutaron un ejercicio de coordinación sobre la problemática de los drones y llevaron a cabo reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar el área de trabajo. La segunda fase comenzó a partir de esa fecha y se extenderá hasta el 21 de septiembre, con el despliegue de personal en la franja fronteriza de cada nación, apoyado con equipo antidrones fijo y móvil.

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El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, declaró durante la conferencia de prensa matutina del 11 de septiembre que la operación antidrones Águila Alta no dio resultados del lado mexicano, aunque aclaró que la próxima semana se realizará una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información y dar seguimiento a los resultados que ellos obtuvieron.

El titular de la Defensa señaló que no ha dado resultados de lado mexicano la operación. (Presidencia)

Trevilla explicó que el operativo consistió en una franja fronteriza de 5 kilómetros, con centro en la Mesa de Otay, y una profundidad de 500 metros cubierta tanto en territorio mexicano como estadounidense. El despliegue incluyó alrededor de 800 elementos militares realizando patrullajes terrestres, apoyados con equipo antidrones semifijo y móvil con capacidad de inhibición en un radio de 3 kilómetros.

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El titular de la Defensa detalló que México contó con dos o tres equipos para cubrir la franja que le correspondió, mientras Estados Unidos desplegó un número similar del otro lado de la línea. “Tenemos desplegados en toda la frontera 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil, 3 mil 300 de personal militar que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos”, señaló Trevilla, quien añadió que las operaciones espejo entre ambos países se implementaron desde febrero de 2025 en toda la frontera común.

El funcionario afirmó que no se detectó que el uso de drones por parte del crimen organizado hubiera aumentado en la frontera. Según explicó, Estados Unidos proporcionó información de que estos aparatos fueron utilizados principalmente por traficantes de migrantes, conocidos como “polleros” o “coyotes”. Trevilla mencionó, sin especificar el uso, que en los estados de Michoacán y Sinaloa el crimen organizado empleó los drones de otra manera.

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Sheinbaum aclaró que los drones detectados en la frontera son de uso comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró, en la misma conferencia, que los drones detectados en la frontera fueron de tipo comercial y no estuvieron armados. “No son drones que se utilicen con alguna arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado, no está bien tampoco, no debería ocurrir, pero hay que poner todo en su justo término”, dijo la mandataria, quien precisó que estos aparatos se usaron para grabar video y detectar la presencia de patrullas fronterizas o elementos de la Armada de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también declaró sobre el uso de drones por parte del narco. Crédito: X/ @Claudiashein

Sheinbaum señaló también que la migración hacia Estados Unidos disminuyó de forma sustancial en los últimos años. Indicó que en diciembre de 2023 se registraban cerca de 20 mil personas diarias intentando cruzar la frontera, cifra que se redujo a alrededor de 300 personas, quienes fueron detectadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y retornadas a México.

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Estados Unidos derribó cerca de 100 drones del narco solo en agosto

Días antes del comunicado de la Defensa sobre la operación Águila Alta, para ser exactos el 3 de septiembre, el corresponsal de Fox News Bill Melugin reveló, con base en información de un alto funcionario del Departamento de Guerra, que Estados Unidos derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos únicamente durante agosto de 2026. Según el corresponsal, cada uno de esos derribos fue coordinado previamente con autoridades militares y fronterizas mexicanas.

La secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, declaró a Fox News que Estados Unidos empleó “tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculados a cárteles”.