Ronald Johnson destaca incautación de dextrosa en el Puerto de Manzanillo: la sustancia es usada para cortar drogas por el narco

El embajador de EEUU en México se pronunció luego del golpe contra el narco. Crédito: @USAmbMex / Gabinete de Seguridad

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó a través de su cuenta de X la incautación de más de 54 toneladas de dextrosa en el Puerto de Manzanillo, Colima. Se trata de una sustancia que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, puede utilizarse para cortar o diluir drogas ilícitas. El pronunciamiento se produjo horas después de que el Gabinete de Seguridad de México diera a conocer el resultado del operativo.

“Las organizaciones criminales constantemente buscan nuevas formas de ocultar sus actividades”, escribió Johnson en su publicación. El embajador subrayó que “mantenernos un paso adelante significa saber qué buscar, detectar posibles riesgos y actuar antes de que lleguen a nuestras comunidades”, en un mensaje acompañado por las banderas de México y Estados Unidos y el hashtag #JuntosLogramosMás.

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Manzanillo cuenta con uno de los puertos marítimos más grandes de México, por lo que el cargamento de dextrosa anhidra llegó por vía marítima desde China. La mercancía fue detectada e inmovilizada directamente en las instalaciones portuarias antes de completar su proceso de internación al país.

Ronald Johnson calificó la incautación como una acción preventiva contra el crimen organizado

El embajador estadounidense enmarcó el decomiso dentro de una estrategia de anticipación frente a las tácticas del crimen organizado. En su publicación, Johnson explicó que la dextrosa anhidra tiene usos legítimos, pero también puede desviarse hacia la producción de drogas ilícitas.

El mensaje del diplomático no ofreció detalles adicionales sobre el destino final que las autoridades sospechaban para el cargamento, pero sí insistió en la importancia de identificar este tipo de sustancias antes de que puedan derivarse hacia actividades delictivas. La publicación se centró en el papel de la vigilancia anticipada como herramienta de contención.

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Ronald Johnson respondió a una publicación del Gabinete de Seguridad. (imagen ilustrativa) (Foto: X/@USAmbMex)

El diplomático retomó la información difundida originalmente por el Gabinete de Seguridad de México, que a través de su cuenta oficial detalló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificaron e inmovilizaron la sustancia en la Aduana de Manzanillo.

El mensaje del embajador se difundió en su cuenta verificada @USAmbMex y acumuló, en las primeras horas tras su publicación, cerca de 3 mil interacciones entre vistas, comentarios y republicaciones. La cifra reflejó el alcance inmediato que tuvo la publicación entre usuarios de la red social.

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La carga llegó procedente de Qingdao, China, y fue detectada mediante análisis de riesgo aduanero

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por la SSPC, la operación de importación declaraba dextrose anhydrous proveniente de la ciudad china de Qingdao. La detección ocurrió en el marco de acciones permanentes de análisis de riesgo y vigilancia implementadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El comunicado precisó que la operación fue identificada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo, un procedimiento que la ANAM aplica de manera constante en los puntos de entrada de mercancías al territorio nacional. Este mecanismo forma parte de los protocolos permanentes que la dependencia utiliza para detectar irregularidades en las importaciones declaradas.

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El análisis documental, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos permitieron a las autoridades fortalecer el control en la aduana colimense. La retroalimentación entre estos mecanismos institucionales derivó en la identificación de la sustancia como un riesgo potencial para su desvío hacia actividades ilícitas.

El comunicado precisó que la cantidad exacta inmovilizada fue de 54 mil 432 kilos de dextrosa anhidra USP y que la medida se aplicó a solicitud expresa de la Fiscalía General de la República (FGR).

La actualización de la causal de inmovilización, según el propio comunicado, permitió a las autoridades mantener el control sobre la mercancía mientras continúan las diligencias correspondientes por parte de la FGR.

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Las autoridades advirtieron sobre el uso de la dextrosa para adulterar drogas y productos farmacéuticos

El Gabinete de Seguridad de México precisó en su publicación original que la sustancia identificada puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas. La dependencia también advirtió sobre su posible empleo en la adulteración.

El comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana amplió esa advertencia al señalar que la dextrosa puede emplearse en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos. Esta doble función, como insumo legal y como posible agente de corte, motivó la intervención de las autoridades aduaneras.

Según reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la dextrosa se ha identificado como agente de corte en muestras de fentanilo y heroína. En un análisis de 2022, la agencia documentó una muestra con una composición de 26.6% de fentanilo, 29.4% de cafeína y 5.9% de dextrosa, mientras que en su reporte anual de heroína de 2023 la sustancia también aparece entre los diluyentes detectados en muestras en polvo.

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Cargamento asegurado en Manzanillo, Colima. Crédito: Gabinete de Seguridad

El comunicado subrayó que la dextrosa anhidra cuenta con usos legítimos reconocidos en la industria, lo que representa un reto adicional para las autoridades encargadas de distinguir entre importaciones legales y cargamentos con fines ilícitos. Esta dualidad fue mencionada tanto por el Gabinete de Seguridad como por el embajador Johnson en sus respectivas publicaciones.

Las instituciones que participaron en el operativo refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo e inteligencia aduanera. El comunicado indicó que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

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El texto oficial cerró con un llamado a la modernización de los procesos de inspección y control en las aduanas mexicanas, como parte de las medidas que las autoridades consideran necesarias para enfrentar este tipo de operaciones de importación.