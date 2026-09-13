Ricardo O’Farrill condena burlas por look de Gala Montes y explica la relación con un brote psicótico

Gala Montes Ricardo @richieofarrill_.

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Ricardo O’Farrill condena las burlas contra Gala Montes por su nuevo corte de cabello y explica que este tipo de cambios estéticos pueden formar parte de un brote psicótico.

El comediante mexicano publicó un mensaje en Twitter en el que pide empatía hacia la actriz, luego de que esta apareciera con la mitad de la cabeza rapada tras su salida de La Casa de los Famosos México.

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O’Farrill pide no burlarse de Gala Montes

Ricardo O'Farrill habla sobre su experiencia personal y la importancia de la salud mental en el mundo del stand-up

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa”, escribió O’Farrill en la red social. “Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio en su estética visual”, añadió el comediante.

El standupero calificó este proceso como “una faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal”. Insistió en que “definitivamente no es un motivo de burla” y pidió a los usuarios pensar en los seres cercanos de Montes antes de emitir juicios.

“Pensemos en cómo se sentirá la persona cuando todo esto pase y vea a toda una sociedad tomando como risa algo sumamente doloroso y grave”, escribió. Cerró su mensaje con una invitación directa: “Antes de reírnos del show, los invito a tocarse un momento el corazón”.

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Gala Montes se rapa la cabeza tras salir de un reality

Gala Montes/historias Instagram

Gala Montes apareció con un nuevo look en sus historias de Instagram: los costados de la cabeza completamente rapados hasta la piel, un microfleco recto y una sección superior de cabello largo intacta. El corte, conocido como undercut, generó comparaciones inmediatas con transformaciones pasadas de Britney Spears.

La actriz mostró el cambio mientras se encontraba en Los Ángeles, donde asistió a la pelea del boxeador Ryan García. En sus historias declaró: “Wey, neta hoy sí no me estén chinando la madre, porque hoy pelea mi novio Ryan García”. El nuevo look llega apenas días después de su salida abrupta de La Casa de los Famosos México 4.

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Montes ingresó al reality el domingo 6 de septiembre como habitante sorpresa y permaneció dentro de la competencia solo alrededor de 48 horas. La producción del programa informó que la salida fue una decisión voluntaria de la actriz.

Gala Montes acusa a la producción y confirma consumo de marihuana

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La versión de Montes contradice la de la producción. Según su relato, el conflicto comenzó después de que solicitó un tampón al personal y no recibió respuesta inmediata, lo que le desató una crisis de ansiedad que la obligó a abandonar la competencia.

La actriz también confirmó públicamente que consume marihuana. En un mensaje dirigido a la periodista Joanna Vegabiestro, quien había señalado un presunto consumo de pastillas, Montes respondió: “No me meto pastillas, lo único que hago es marihuana y lo empecé a hacer cuando me dejaron de dejar ver a mi sobrina”.

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El cambio de imagen se suma a otras controversias recientes de la actriz, entre ellas su salida de la obra Malinche El Musical y señalamientos contra excompañeros del reality. En redes sociales, el debate se dividió entre usuarios que la respaldan y otros que expresan preocupación por su estado de salud.

El propio O’Farrill vivió un brote psicótico en 2023

El standupero había sido reportado como desaparecido (ig richieofarrill)

El mensaje de O’Farrill cobra otro peso porque el comediante atravesó una experiencia similar. En abril de 2023, durante la boda de su colega Mau Nieto, protagonizó una serie de transmisiones en vivo en las que arremetió contra compañeros del medio, entre ellos Daniel Sosa, en lo que después reconoció como un brote maníaco-depresivo.

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O’Farrill explicó en entrevistas posteriores que el episodio fue detonado por el uso de venlafaxina, un medicamento recetado por su expsiquiatra que puede disparar brotes en personas con trastorno bipolar sin diagnosticar. “Si eres bipolar y eres propenso a un brote, la venlafaxina lo dispara. Yo no sabía, ni mi pobre expsiquiatra”, relató el comediante.

A los efectos del medicamento se sumaron otros factores: consumo esporádico de hongos, marihuana y una depresión que arrastraba desde años atrás. El episodio le costó amistades, contratos y una ola de críticas públicas que lo hundió en un proceso de culpa y dolor.

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O’Farrill reveló que pensó en el suicidio

Ricardo O’Farrill (Ricardo O’Farrill)

En entrevistas más recientes, O’Farrill admitió que durante su peor momento llegó a considerar el suicidio, aunque nunca tuvo la intención firme de llevarlo a cabo. “Me cruzaba la cabeza la idea del suicidio, pero no tenía el valor”, confesó el comediante.

El actor citó una frase del conferencista Odín Dupeyron que lo ayudó a resistir: “Una solución permanente para un problema temporal. Vale la pena quedarse”. Explicó que pensar en el daño que causaría a su familia fue determinante para no avanzar en esa idea.

Tras el episodio, O’Farrill entró en un proceso de rehabilitación para tratar sus adicciones y fue diagnosticado con trastorno bipolar. El comediante ha retomado su carrera en los escenarios y utiliza su experiencia para hablar abiertamente sobre salud mental.

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