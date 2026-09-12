EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: “La Chapodiputada” revela cómo escapó con El Chapo por un túnel de drenaje en Culiacán

La jornada de ayer marcada por hechos de violencia, operativos de seguridad y revelaciones del crimen organizado en distintos puntos del país. El asesinato del creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Ciudad Obregón, el decomiso de metanfetamina camuflada en un aeropuerto y la salida de “El Güero” Palma Salazar del penal del Altiplano fueron algunas de las noticias que definieron el día.

La Fiscalía de Sonora confirmó que el arma usada para matar a José Luis Esparza, de 37 años, fue la misma empleada un día antes en otro ataque en la comunidad de El Conti, en Cócorit. El vínculo balístico apunta a una disputa entre grupos criminales detrás del homicidio, ocurrido cuando un hombre entró al local haciéndose pasar por cliente y abrió fuego contra él.

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a José “N”, alias “Odek”, señalado como operador de primer nivel de la célula “Los Tatus”, junto con una mujer identificada como Brenda “N”. El cateo se realizó en La Magdalena Contreras y ambos quedaron vinculados a homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

En el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisó más de 10 kilogramos de metanfetamina líquida oculta en empaques de jugo de limón, en un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional (GN). Héctor Palma Salazar, “El Güero”, cofundador del Cártel de Sinaloa, salió mientras tanto del penal del Altiplano para recibir atención médica en el Instituto Nacional de Cancerología por el cáncer de piel que padece.

El Consulado General de Estados Unidos en Nogales levantó la alerta de seguridad que mantuvo seis días sobre esa ciudad de Sonora y retomó actividades con normalidad. En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró la Torre Centinela en Ciudad Juárez —un edificio de más de 115 metros que concentra el modelo estatal de seguridad— con presencia de representantes estadounidenses y en un tono de distancia explícita frente al gobierno federal.

A continuación, las noticias de este sábado.