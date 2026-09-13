Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

Fueron detenidos en el año 2023 en costas de Michoacán. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una sentencia condenatoria de 19 años, seis meses y 20 días de prisión contra cuatro personas detenidas en dos lanchas frente a las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con más de 650 kilogramos de cocaína y dos mil 548 litros de hidrocarburo a bordo. La pena impuesta por la autoridad judicial incluyó además una multa de un millón 115 mil 827 pesos con 44 centavos.

J. Carmen “N”, Luis “N”, Fausto “N” y Joan “N” fueron los cuatro hombres sentenciados tras el trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional. Con base en las pruebas recabadas durante la investigación, el MPF acreditó ante el juez la responsabilidad penal de los cuatro detenidos en los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína.

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La Marina detectó las embarcaciones sin bandera ni matrícula durante la noche

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en septiembre de 2023, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) observó a la distancia, durante un patrullaje nocturno, una serie de luces que sobresalían entre la oscuridad en las costas michoacanas. Al resultar sospechoso el hallazgo para los elementos navales, estos ejecutaron de inmediato labores de supervisión sobre el punto detectado en altamar.

La inspección directa permitió descubrir dos embarcaciones menores que no portaban banderas ni matrículas visibles, condición que reforzó las sospechas del personal naval sobre la naturaleza de la carga transportada. A bordo de ambas naves se encontraban los hoy sentenciados, quienes custodiaban bultos embalados con cocaína y bidones llenos de hidrocarburo dispuestos junto a la droga.

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Bultos con cocaína asegurados por la Marina a los sentenciados. Crédito: FGR

El hallazgo en altamar derivó en la detención inmediata de los cuatro tripulantes por parte del personal de la Marina. Los elementos navales los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el origen, la ruta y el destino final de la carga asegurada esa noche.

El MPF acreditó los delitos con dictámenes periciales y actos de investigación

A partir de la puesta a disposición de los cuatro detenidos, el Ministerio Público Federal realizó diversos actos de investigación y ordenó una serie de dictámenes periciales sobre la sustancia y el combustible localizados en las embarcaciones. Ese trabajo de integración permitió sostener con solidez la acusación penal presentada ante el juez de control.

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Las pruebas reunidas por la fiscalía federal a lo largo del proceso resultaron suficientes para que la autoridad judicial determinara la responsabilidad penal de los cuatro hombres en los dos delitos federales imputados: posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de cocaína, esta última conducta tipificada como delito contra la salud en la legislación mexicana.

Como parte de la resolución judicial, el juez decretó también el aseguramiento de los bienes relacionados con el ilícito. Las autoridades detallaron que el hidrocarburo se encontraba distribuido en 50 bidones.

La sentencia contra los cuatro tripulantes, junto con la multa fijada por el juez, puso fin al proceso penal derivado de la detección nocturna realizada por la Secretaría de Marina en septiembre de 2023 frente a las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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La Marina acumula cerca de 90 toneladas de cocaína decomisadas en el Pacífico durante la administración de Sheinbaum

El tráfico marítimo de cocaína por el Pacífico mexicano continúa vigente, según los operativos más recientes reportados por la Semar. El pasado 15 de agosto de 2026, la Marina reportó la intercepción de una lancha con 53 bultos y aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, lo que representó una afectación económica estimada en 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos involucrados, según datos oficiales.

Dos tripulantes fueron detenidos y trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco para ser puestos a disposición de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

Días antes, el 7 de agosto, la Marina había informado un golpe similar contra otra embarcación a 851 kilómetros al sur de Acapulco, con mil 170 kilogramos de cocaína, seis tripulantes detenidos —tres mexicanos y tres ecuatorianos— y 49 bidones con dos mil 450 litros de combustible, además de equipo satelital que apuntaría a una operación coordinada desde tierra.

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El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el 31 de julio, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayor parte de la droga que circula por mar se concentra en las costas del Pacífico, e identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

Según datos de la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución encabezada por Omar García Harfuch, los operativos acumulados en la actual administración suman cerca de 90 toneladas de cocaína aseguradas en el mar.

Raymundo Pedro Morales describió en la conferencia de finales de julio un cambio en las tácticas de los grupos criminales, señalando que introdujeron polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía, para que lanchas menores operaran como recolectoras, lo que obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia en los puertos.

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El litoral del Pacífico mexicano abarca 11 estados y más de 7 mil kilómetros de costa, equivalentes al 70% del litoral nacional, y el grueso de los decomisos documentados en lo que va del año se concentró frente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con cocaína procedente de Sudamérica.