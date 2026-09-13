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Cuál es el libro motivacional que lee la Hormiga González todos los días

Durante el tour por su nueva casa en Grecia, el delantero mexicano mostró diferentes objetos que lleva con él

Hormiga González hizo un recorrido por su nueva casa tras su llegada a Olympiacos (X/ @olympiacosfc)
Hormiga González hizo un recorrido por su nueva casa tras su llegada a Olympiacos (X/ @olympiacosfc)
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La llegada de Armando “La Hormiga” González a Grecia ha significado mucho más que un cambio de equipo y de país.

El delantero mexicano comenzó una nueva etapa de su carrera con Olympiacos, lejos de buena parte de las personas y costumbres que lo acompañaron durante su formación en México, aunque algunos objetos que llevó consigo mantienen presentes varias de esas conexiones.

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Durante un recorrido por su casa en Grecia con el reportero Omar Villarreal, el atacante mostró algunas de sus pertenencias y explicó el significado que tienen para él.

Entre ellas apareció un libro que conserva desde antes de uno de los momentos más importantes de su carrera y que ahora forma parte de una rutina que mantiene diariamente.

El libro que la Hormiga González lee todos los días

La publicación que La Hormiga González mostró durante la entrevista es “Cambia de ritmo, 366 devocionales para activar el campeón que hay en ti”, escrito por Jaime Fernández Garrido.

(captura de pantalla)
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Como su nombre lo indica, se trata de un devocional pensado para acompañar al lector durante los diferentes días del año, con contenidos relacionados con el deporte y reflexiones de carácter espiritual.

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El delantero explicó que cada día el libro presenta una situación o historia relacionada con algún deportista y posteriormente incluye un versículo bíblico. A partir de ese pasaje se desarrolla una reflexión que busca relacionar el mensaje con alguna experiencia dentro del ámbito deportivo.

“Cada día te cuenta algo sobre el deporte y al final viene como un versículo”, explicó González al mostrar la publicación durante el recorrido por su hogar.

Para el futbolista, el atractivo del libro está precisamente en esa combinación. Primero puede conocer una historia relacionada con algún deportista y después encontrar una reflexión vinculada con el mensaje del versículo. De acuerdo con sus palabras, es una lectura que le parece especial y que ha incorporado a su vida cotidiana.

Ahora que se encuentra en Grecia, el libro continúa entre sus pertenencias y forma parte de sus hábitos diarios.

En medio de una etapa completamente distinta, con nuevos compañeros, otro idioma y una cultura diferente, La Hormiga González mantiene esta lectura como una forma de acompañar su preparación también desde el aspecto personal.

¿Quién le regaló el libro?

La publicación también tiene un significado especial por la persona que se la entregó.

La Hormiga González contó que recibió el libro antes del Mundial 2026 de parte de Cristo Navarrete, con quien mantiene una amistad desde que eran pequeños.

(captura de pantalla)
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La relación entre ambos comenzó durante su infancia, cuando sus familias estuvieron vinculadas con Necaxa. González explicó que su padre trabaja en la institución y que, debido a esa cercanía, él y Cristo crecieron juntos.

Con el paso de los años conservaron su amistad y el delantero incluso señaló que considera a Navarrete como un hermano menor.

Fue precisamente él quien le obsequió el devocional antes de la justa mundialista. Desde entonces, la publicación quedó ligada a una etapa importante de la carrera del atacante, quien posteriormente concretó su salida de Chivas para comenzar su aventura en el futbol europeo.

El detalle permite entender por qué el libro ocupa un lugar diferente al de cualquier otra publicación que pudiera tener en casa.

Más allá de su contenido, representa un recuerdo de una amistad que comenzó desde la infancia y de una etapa previa a su participación en el Mundial 2026.

Ahora, con la experiencia mundialista ya como parte de su trayectoria y después de dar el salto al futbol europeo, el atacante mantiene consigo ese obsequio.

La lectura se convirtió en una de esas pequeñas rutinas que puede conservar pese al cambio de país y al nuevo ritmo de vida que implica jugar con Olympiacos.

La historia del devocional también muestra la importancia que tienen para Armando González los vínculos construidos desde sus primeros años en el futbol.

El libro llegó de parte de alguien a quien considera prácticamente un hermano y terminó acompañándolo en una etapa determinante de su carrera.

Ahora, en Grecia, la Hormiga busca aprovechar esa nueva oportunidad para seguir creciendo como delantero y consolidarse en el futbol europeo.

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