Mexicanos en la Noche UFC, Brandon Moreno y David Martínez logran contundente victoria

En Arizona, Brandon Moreno levantó los brazos tras un fallo dividido, David Martínez conservó el paso perfecto en el peso gallo y Édgar Cháirez vio rota su racha después de una pelea que lo dejó sangrando. (Especial)

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La Noche UFC dejó gritos de celebración, peleas cerradas y una herida que marcó a Édgar Cháirez. En Glendale, Arizona, la delegación mexicana vivió una cartelera de contrastes: Brandon Moreno recuperó el triunfo, David Martínez sostuvo su invicto y el “Puro Chicali” vio cortada su racha ante Tim Elliott.

El público mexicano acompañó a sus representantes en una función marcada por la espera de las fiestas patrias.

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La Noche UFC en Glendale, Arizona, deja una cartelera de contrastes para la delegación mexicana en medio de las fiestas patrias. (Foto: Infobae/@Jovani Pérez)

Mientras Moreno levantó los brazos después de una decisión dividida y Martínez volvió a imponer su ritmo en peso gallo, Cháirez terminó los tres rounds con sangre en el rostro y una derrota que frenó su avance dentro de UFC.

Brandon Moreno volvió a ganar después de dos derrotas consecutivas

Brandon Moreno regresó al octágono para enfrentar a Joseph Morales en la pelea coestelar con la necesidad de volver a sumar en una división de peso mosca en la que busca recuperar terreno.

La pelea no fue sencilla. Brandon tomó la iniciativa con combinaciones de boxeo, en especial con la izquierda, pero Morales respondió en los intercambios y encontró momentos para llevar el duelo a la lona.

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En el primer asalto , Joseph consiguió un derribo, aunque Moreno se reincorporó y evitó que su rival prolongara el control.

En el segundo round , ambos intercambiaron golpes en el centro del octágono, sin que alguno encontrara una ventaja definitiva.

En el tercero , Moreno defendió un intento de derribo, cambió la posición y llevó a Morales al suelo.

El tijuanense controló desde arriba durante cerca de dos minutos y cerró el combate con golpes certeros.

Esa última secuencia resultó determinante. Los jueces dieron dos tarjetas de 30-27 para Moreno, mientras que una favoreció a Morales por 29-28. El mexicano ganó por decisión dividida y dejó su récord profesional en 24-10-2.

Las tarjetas del combate de Brandon Moreno quedan 30-27, 30-27 y 29-28, y el tijuanense fijó su récord en 24-10-2. REUTERS/Henry Romero

Brandon reconoció que la lectura de las tarjetas le pareció cerrada: “Es un poco raro, pero al final gané”. Luego celebró frente a los aficionados mexicanos con un grito de “¡Viva México!”.

El resultado cortó una racha de dos derrotas y evitó que “The Assassin Baby” encadenara tres tropiezos por primera vez en su carrera. UFC no anunció su siguiente rival al terminar la función, pero el triunfo lo mantiene activo en la carrera por recuperar posiciones dentro de las 125 libras.

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David Martínez llegó a cuatro victorias en cuatro peleas de UFC

David Martínez llegó a la Noche UFC con una racha perfecta dentro de la empresa. El peleador mexicano enfrentó a Dan Ige, quien disputó su primera pelea en peso gallo después de competir durante años en peso pluma.

El “Doctor” no tuvo una pelea de trámite. Ige buscó imponer su golpeo y aprovechar su experiencia, pero Martínez manejó la distancia, respondió con contragolpes y evitó quedar atrapado en intercambios prolongados.

El “Doctor” mantuvo la pelea en una distancia favorable durante varios pasajes.

Ige intentó atacar de pie y buscar golpes de poder.

El mexicano respondió con precisión y sostuvo el ritmo a lo largo de los tres asaltos.

Dos jueces le otorgaron todos los rounds y un tercero vio una pelea más cerrada.

David "El Doctor" Martínez derrotó a Dan Ige en peso gallo y se mantiene invicto en UFC con cuatro triunfos en cuatro presentaciones. (IG Black Spartan)

Las tarjetas quedaron 30-27, 30-27 y 29-28 para Martínez. El mexicano mantuvo su invicto en UFC con cuatro triunfos en cuatro presentaciones y elevó su récord profesional a 15-1.

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La victoria ante Dan se sumó a sus resultados previos frente a Saimon Oliveira, Rob Font y Marlon “Chito” Vera. Con el resultado en Arizona, el mexicano fortaleció su posición para buscar rivales de mayor jerarquía dentro del peso gallo.

Édgar Cháirez perdió su racha ante la contundencia de Tim Elliott

Édgar Cháirez abrió su combate con una ofensiva que buscaba imponer su boxeo. El peleador de Mexicali conectó una derecha sobre Tim Elliott y generó uno de los momentos más favorables de su pelea en la cartelera.

Elliott resistió ese arranque y modificó el desarrollo del combate. El estadounidense encontró golpes al rostro, abrió una herida en la ceja de Cháirez y llevó la contienda hacia un terreno de lucha que redujo las opciones del mexicano.

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Cháirez presionó desde el primer round y buscó golpes de poder.

Elliott respondió con ataques al rostro y obligó al mexicano a pelear con una herida visible.

En el segundo asalto, el estadounidense cerró la distancia y consiguió control sobre la lona.

Tim repitió la fórmula en el tercer round para cerrar el combate desde una posición favorable.

Los jueces entregaron las tres tarjetas de 29-28 a Elliott. La derrota frenó las tres victorias consecutivas que Cháirez llevaba dentro de UFC y evitó que alcanzara una cuarta seguida.

Édgar Cháirez perdió ante Tim Elliott por decisión 29-28 en las tres tarjetas tras pelear con una herida en la ceja. (Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

La función también dejó derrotas para Rafa García, quien perdió por decisión unánime ante Rong Zhu; Jessie Rosas, noqueado por Sean King III a los 36 segundos del primer asalto; y José Miguel Delgado, sometido por Jean Silva en el tercer round de la pelea estelar.

Finalmente, México también sumó los triunfos de Alexa Grasso, quien venció a Manon Fiorot por decisión unánime, y Regina Tarín, que superó a JJ Aldrich con tres tarjetas de 29-28 para mantenerse invicta.

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